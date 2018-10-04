這4大利空夾擊 香港第四季房市急凍

香港房市受多重利空夾擊。分析預計，受到銀行升息、中美貿易戰況趨烈、新屋搶客及觀望《施政報告》推出新購屋政策等 4 大利空因素影響，預期 10 月二手屋交投難有突破，第四季房市得難脫「一手旺、二手靜」的景況。

香港土地註冊處最新數據顯示，9 月整體物業買賣註冊量 (包括一手、二手私人住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)4799 件，為自 2016 年 3 月後 (30 個月) 以來首次跌破 5000 件水平。件數較 8 月的 6688 件暴跌 28.2%；涉及註冊額港幣 454.87 億元，較 8 月下跌 25.4%，創近 13 個月新低。

儘管業內分析認為，第四季成交量可望挑戰 5000 件的 6 季新高，但香港《文匯報》援引多位業內分析師認為，香港房市的未來走勢，將受制於 4 大利空因素：

一、銀行升息

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，香港跟隨美國升息，升幅雖然低於預期，仍為房市添加觀望氣氛，議價空間增至接近 5%，但距離準購屋者的心理價位仍遠，升息後觀望後市的購屋者仍佔大多數。

二、中美貿易戰戰況趨烈

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，中美貿易戰持續令不少準購屋者卻步。

三、新屋搶客

廖偉強分析，市場上不少購屋者期望屋主減價出貨，始終要待港九屋主真正感受到減價出貨的壓力，以及一手焦點新屋不斷以優惠定價搶盡二手客源，方可迫使屋主陸續減價，二手屋成交量才有可能復甦。

四、觀望 10 月施政報告

港置行政總裁李志成表示，目前市場聚焦 10 月特首的《施政報告》，期望有新房政策幫助購屋者進場，因此市場觀望氣氛較為濃厚。若準購屋者持續觀望後市，第四季房價走跌壓力將會有所增加。

綜上，布少明認為，這 4 大利空因素夾擊，香港二手屋交投難有突破，第四季房市難脫「一手旺、二手靜」景況。

不過，香港財務策劃師學會昨 (3) 日發表「港人財務目標及退休實踐度」調查發現，擁有一棟房子安身仍是香港人最首要目標。在有財務目標的 427 名受訪者中，結果顯示香港民眾首要的財務目標是購屋，第二及第三項才是退休準備及醫療開支。