上緯新能源參與2018苗栗再生能源論壇 分享海洋風電離岸風場經驗

配合政府離岸風力綠色能源政策，上緯投控 (3708) 旗下上緯新能源總經理林雍堯參加昨 (3) 日苗栗縣政府主辦、聯合大學承辦的「苗栗再生能源論壇」，分享公司在苗栗縣外海設置離岸風場經驗。上緯投控已是亞洲目前最大風電葉片材料生產廠商，打入國際風機大廠供應鏈，安裝逾 1 萬 2000 套風機葉片上，海洋風電兩座 8MW 示範機組開發成功，後續 120MW 開發吸引到各國廠商投資，透過與麥格理資本合作開發總裝置 378MW 海能風電，引進國際再生能源經驗，推動綠能離岸風電在地基礎建設，落實離岸風電產業在地化。



上緯新能源係為上緯投控全資子公司，自 2013 年以來一直從事離岸風電的開發，目前三個風場：海洋風電 (Formosa I) 總裝置容量為 128MW，第一階段 8MW 風機已於 2017 年商轉，第二階段 120MW 將於 2019 年施工完成；海能風電 (Formosa II) 總裝置容量為 378MW，已通過環評大會審查，預計 2020 年完工；海鼎風電 (Formosa III) 總裝置容量約為 2000MW。