開發金旗下凱基證ETF造市檔數達90檔 獲證交所ETF競賽獎項肯定

開發金 (2883) 旗下凱基證參與 ETF 造市，截至 8 月底，上市 ETF 造市檔數高達 90 檔，定期定額投資台股提供 100 多檔台股與 ETF 標的，拿下台灣證交所 ETF(指數股票型基金)交易競賽造市獎項。台灣證交所統計，今年截至 8 月底為止證交所發行 ETF 檔數已高達 109 檔，佔台股交易比重超過 5.19%，已是客戶投資組合中不可或缺的商品之一，凱基證表示，推動 ETF 商品交易，讓投資人的投資組合從傳統的股票、債券延伸到商品原物料等的另類資產領域，不僅擴展至境外、國外成分、不同幣別以及商品期貨，甚至追蹤槓桿及反向指數之 ETF，提供投資人更多元化的商品選擇及資產配置工具。



到至 8 月底為止，凱基證上市 ETF 造市檔數高達 90 檔，定期定額投資台股提供 100 多檔的台股與 ETF 標的供客戶選擇，首家將定期定額標的擴展至美股 ETF，提供涵蓋股票、債券、產業型、商品、區域、單一國家等類型多檔大型且優質的美股 ETF。