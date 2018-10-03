迎戰量子電腦時代 資安業者籲：企業應加速資安升級



量子電腦（quantum computing）發展迅速，可能影響當前的加密技術，資安業者呼籲，政府與企業應盡快提升公鑰加密標準，未來才能在量子電腦時代存活。

量子電腦擁有快速分析與整合龐大數據等優勢，加上運算能力優於一般電腦，被視為是下個世代的運算系統，但資安業者示警，預估量子電腦在五年內就能在短短數秒內破解現行的公鑰加密，呼籲廠商應提前升級資安等級備戰。

KYBER 源鉑資本今天舉行「2018 秋冬策略展望會」，與會的資安廠商 IKV 銓安智慧創辦人鄭嘉信指出，因應未來量子電腦問世對目前加密技術的衝擊，美國已經積極進行下一代公鑰加密標準徵選。

根據業者觀察，台灣政府已看見量子電腦對加密技術的衝擊嚴重性，並著手因應，但民間企業似乎還未有相關認知，呼籲業者應盡快軟體結合硬體方式提升資安等級，才能在量子電腦時代存活。

IKV 銓安研發長、台大數學系兼任教授陳君明表示，量子電腦破解金鑰的速度，比傳統電腦快上數千倍甚至數萬倍，目前的公鑰密碼鑰數千年才能破解，但量子電腦數秒鐘就能破解，企業應及早準備可抵抗量子電腦攻擊的「後量子電腦密碼」，抵禦駭客攻擊。

陳君明指出，美國目前正進行下一代公鑰標準篩選，最快 2020 年就能完成確認，企業在採購可能會使用 5 年以上的設備時，應將未來公鑰標準的擴充與相容性列入考量。