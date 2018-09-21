大立光成長動能不明 外資降評等 股價重摔逼近跌停

大立光 (3008-TW) 今 (21) 日股價跳空開低，最深並跌 9.86% 至 3425 元，距跌停價只差一檔，台要在於近期市場對其出貨蘋果光學元件的出現雜音及 9 月營收可能無法維持 8 月的 55 億元水準，美系外資調降大立評等至「減碼」，目標價降為 3300 元，在外資調降評等影響下，大立光今日盤中股價一度重挫逼近跌停價位，創下近 5 個月新低。

這也是繼昨日歐系外資發表報告，下修大立光今、明年每股純益預估，降幅 5-10%，目標價由 5700 元調降至 5100 元後，另一家外資下修大立光的目標價。

歐系外資認為，大立光今、明兩年的毛利率均將維持 68%，後年可能提升到 69%，而目前大立光所面臨的衝擊在於蘋果對於新手機的開發全面跟上搭載 3 鏡頭的思考方向可能出現改變，造成大立光的出貨數量將不如原預期，而且大立光也正面臨舜宇光學的競爭。

歐系外資認為，美商蘋果公司可能另有以軟體功能的加強，取代手機搭載 2 個以上多鏡頭的解決方案。

同時，歐系外資也開始憂慮今天開賣的蘋果 iPhone 新機銷售狀況可能不佳，也將對於大立光業績形成不利影響，各種不確定因素要到明年第 2 季才會稍有明朗。

大立光股價今天以 3595 元跳空開低，最低價 3425 元，開盤約 1 小時的成交量已放大到 1300 張；昨日大立光全場成交量為 1361 張。