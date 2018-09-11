大魯閣子公司收購棒壘球打擊場 明年併入營收

大魯閣實業 (1432-TW) 100% 持股的子公司創越今 (11) 日召開董事會，通過收購基創實業資產和全部營業，基創以經營棒壘球打擊場為主，受讓價值 1.62 億元，將藉此整合運動休閒、親子娛樂連鎖事業，基創實業年營收 3.5 億元，也將在明年開始併入大魯閣。

大魯閣發言人許俊麒說明，過去 3 年基創實業平均年營收為 3.5 億元，估計今年與去年持平，未來包括創越和基創都有擴點計畫，但尚無明確地點可對外發布。

大魯閣已由傳統紡織業轉型為貿易百貨業，休閒育樂業占營收達 50%，然而，最具代表性的大魯閣棒壘球打擊場、保齡球館和卡丁車場業務，為關聯企業基創實業所經營，大魯閣過去並未直接或間接持有基創股權。

為整合品牌並強化運動休閒策略布局，大魯閣指出，此次以營業受讓方式，將該業務實質整併在大魯閣實業體制內業務項目，估於明年起可為大魯閣貢獻合併營收。

基創實業成立於 2003 年，擁有約 50 萬名會員，全年入館人數超過 300 萬人次，目前營業據點包括 11 家棒壘球打擊場、4 家保齡球館、1 家卡丁車場和運動休閒商品販售，在運動休閒娛樂領域位居龍頭。

創越則是在 2006 年起引進日本親子遊樂園品牌遊戲愛樂園，專注於 2-7 歲學齡前親子休閒娛樂事業，擁有超過 10 萬名會員，目前在全台各百貨商場擁有 17 家營業據點；去年全年入園兒童超過 45 萬人次。

大魯閣表示，為迎接體驗型新經濟時代來臨，以連鎖經營管理模式打造精緻體驗型休閒娛樂和購物環境，展望未來，將整合會員管理、擴大目標客群，立案建構全年齡層運動休閒、親子娛樂新平台。