〈AIA壽險調查〉重大疾病醫療費哪來？調查：近8成期待保險幫忙

治療重大疾病所需的醫療費用，經常是沉重的經濟壓力來源，面對重大疾病龐大的醫療費用，有將近八成的受訪者期待透過保險金支應醫療費用，比例高居亞太之冠。

根據友邦 AIA 人壽調查，萬一罹患重大疾病，僅 17% 的受訪者表示不擔心醫療所需的費用；至於醫療費用從哪裡來？有 78% 的受訪者希望可以靠保險規劃解決，另外有 72% 的受訪者選擇動用存款支應醫療費用。

調查指出，當罹患重疾時，當治療費用超過 31 萬元時，就會產生「嚴重的」經濟壓力，甚至出現「能力可負擔」與「實際支出」的「財務差距」。

以癌症治療為例，有 43% 受訪者認為，抗癌的醫療費用是筆沉重的財務負擔，而自己能負擔的醫療費用，平均較實際支出約有 21% 的財務差距；另外，調查結果也顯示，包括心臟病與糖尿病的醫療費用，財務差距分別為 14%、11%。

AIA 友邦人壽表示，從這次調查結果可發現，面對重大疾病的意外風險，七成以上的受訪者會以保險與儲蓄支應醫療費用，儘管國人懂得保險分散風險，但根據保險業者觀察，國人在投保險種的選擇，仍偏愛標榜保本，但保障成分較低的儲蓄險。

AIA 友邦人壽提醒，標榜可保本的儲蓄險的保障成分較低，如果發生意外或疾病，只靠儲蓄險可獲得的理賠保障有限，恐無法真正提供保戶實質的經濟協助功能。