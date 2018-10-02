壽險業調查 8成台灣人希望減重 排名高居亞太區之冠

台灣人熱愛減重，高居亞太市場之冠，根據壽險業調查，高達 79% 的受訪表示希望減重，不僅比重較 2016 年的 76% 增加，更比亞太區 54% 的高出 25%，顯示台灣人對於減肥的高度興趣。

運動風氣盛行，國人對健康滿意度有上升趨勢，根據 AIA 友邦人壽調查，超過七成的台灣成年人對健康的整體滿意度持正面態度，調查也發現，國人的運動時間與健檢比例都有增加趨勢。

AIA 友邦人壽今天發布「2018 年 AIA 健康生活指數調查–台灣區調查成果報告」，結果顯示，71% 的成年人對健康整體滿意持正面態度，較 2016 年的 69% 增加。

本次調查也發現，台灣成年人運動時間平均為 2.9 小時，較 2016 年 2.4 小時增加 0.5 小時；去 12 個月有做過健康檢查的比例，也從 2016 年的 44% 提高至 51%。

雖然運動時間增加、健檢比重提高，但和亞太區其他市場相比，台灣的健康生活指數仍在亞太區吊車尾，在總分為 100 分的健康生活指數中，台灣得分為 61 分，雖較 2016 年 59 分進步 2 分，排名也前進兩個名次，但總體排名仍位居亞太區倒數第三，僅高於高於新加坡 (60)、韓國 (60)、香港 (58) 與斯里蘭卡 (58)。

AIA 友邦人壽認為，這代表顯示國人雖對健康生活的意識有逐年提升，但健康生活的改善仍有成長空間。

另外，對於維持健康所需的花費預算分配，調查顯示，主要花費在健康檢查與飲食方面，比重分別為 31%、24%，僅 16% 是用在運動上。

「AIA 健康生活指數調查」分別在 2011 年、2013 年與 2016 年舉辦健康生活指數調查，，今年調查鎖定亞太區 16 個市場 11,000 位成年人進行健康生活意識及自評的大規模調查，其中台灣的受訪人數為 600 人。