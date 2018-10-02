台灣民眾對5G無感 張善政籲加快推動車聯網、物聯網需求

5G 成為未來重要的新興商機，但電信業者近來受低價 4G 吃到飽資費的衝擊，各家普遍重新思考 5G 建設問題，台灣大 (3045-TW) 基金會董事長張善政今 (2) 日坦言，「不要為了 5G 而 5G」，而是要創造車聯網、物聯網需求，讓民眾有感，呼籲政府要加快推動 5G 新應用，來帶動基礎建設。

張善政指出，4G 低價資費幾成常態並不是好事，針對先前 499 資費，NCC 也覺得是偏向負面，並不贊同，電信業者要對股東負責，做這麼大的建設，要有足夠誘因，低價資費做過頭，會讓電信業者出現「殺雞取卵」的疑慮。

他認為，5G 應用已超過現在大家熟悉的領域，很多新應用包括物聯網、車聯網等，如果台灣在這些新應用上沒有足夠的使用出來，把 5G 太早端出來不見得是好事，反過來說，如果創造很多應用，現在的 4G 會捉襟見肘，5G 早點出來就是好事。

張善政強調，「不要為 5G 而 5G」，因為 5G 畢竟是底層基礎建設和技術，要看上層應用有沒有需要，如果有上層應用需要，底層就趕快跟上來；因此，要讓大家體會到 5G 實際的優點，現在應該要推動物聯網、車聯網的應用，政府要引導這些先導式的雛形計畫，讓計畫能夠看出來 4G 在技術或是頻寬上好像有點不太夠，讓大家知道新的應用需要 5G。

張善政坦言，現在民眾並沒有 4G 不夠用及對 5G 應用優點的感覺，主要是因為還沒有應用，政府在推動的步調上慢了一點，希望可以更積極的推動這些新應用。

張善政表示，需求是要創造出來的，要用新的應用來帶動基礎建設，不是先砸錢投資基礎建設，然後等著看能不能回收，如果無法回收的話就很慘，他強調，這樣的做法是不對的。