三大法人賣超139.5億 外資終止連9買轉為賣超

台股今 (2) 日因權值股走弱，電子股、金融股齊跌下終場下跌 132.17 點作收，統計三大法人賣超 139.5 億元，尤以外資及陸資 (不含外資自營商) 賣超 122.67 億元最高，終止連 9 買轉為賣超；台積電 (2330-TW) 居外資賣超第一名、鴻海 (2317-TW) 終止連 5 買，轉賣超 9614 張，金控股也是賣超標的。

台股開低走低，權值股台積電、鴻海、傳產股統一、中鋼走弱，拖累大盤指數失守 11000 點，雖有特斯拉概念股及題材股走揚，可惜電子股、金融股齊跌，傳產股下跌居多，終場以 10919.63 點作收，下跌 132.17 點，成交 1058.74 億元。

台股大跌，三大法人齊賣，外資及陸資 (不含外資自營商) 賣超 122.67 億元，外資自營商買超 0.3 億元；投信賣超 2.64 億元；自營商 14.17 億元，合計三大法人賣超 139.5 億元。

外資在連續買超 9 個交易日後今日轉為賣超，賣超標的多在權值股及金控股，台積電單日賣超 19785 張最高，為連續第 2 天賣超；鴻海則是在連續 5 天買超後轉為賣超，賣超前十大個股中有 6 檔金控股，面板雙虎群創及友達也在賣超個股中。

外資買超前十大個股依序是旺宏 (買超 9105 張)、大同 (買超 6650 張)、遠東新 (買超 5376 張)、台苯 (買超 4682 張)、華泰 (買超 4124 張)、中鋼 (買超 4031 張)、華新 (買超 4015 張)、中石化 (買超 2549 張)、台灣高鐵 (買超 1891 張)、日勝生 (買超 1739 張)。

外資賣超前十大個股依序是台積電 (賣超 19785 張)、中信金 (賣超 10882 張)、新光金 (賣超 10430 張)、鴻海 (賣超 9614 張)、第一金 (賣超 8416 張)、群創 (賣超 6980 張)、台新金 (賣超 6740 張)、富邦金 (賣超 6162 張)、玉山金 (賣超 5594 張)、友達 (賣超 5355 張)。

法人指出，台股日 K 長黑，跌破短期均線支撐， KD 指標高檔死亡交叉向下，但下檔月、季、半年線糾結在 10870 點之上形成支撐，預期將呈現震盪整理走勢，在交投冷靜下短線以個股操作為宜，留意政策作多及類股輪動股。