永續投資浪潮席捲 台灣表現優於全球

根據「2018 施羅德全球投資人大調查」結果顯示，過去五年當中，全球投資人在觀念意識及實際投資方面的表達，都比過去更加重視永續投資。尤其台灣，不論是重視程度，或是投資比例皆高於全球平均，在生活行為的落實上也優於全球表現，永續投資已蔚為風潮。

最新調查結果顯示，近年全球各地投資人已更加重視永續投資，重視程度排名前三名的國家皆集中在亞洲，分別是印尼、印度以及泰國。雖排名不如前三名的亞洲國家，但台灣有 83% 的受訪者表示更加看重永續投資，重視的普遍程度已優於亞洲整體平均的 79% 以及全球平均。

至於永續投資的行動力方面，台灣有高達 77% 的受訪者表示，自己有在資產配置中增加永續投資的比重，優於全球平均的 64% 以及亞洲平均，分別排名全球第 6 以及亞洲第 5，表現不俗。

過去投資人擔心，永續投資的報酬可能落後。對此，施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示，根據摩根士丹利資本國際公司 2017 年的研究，永續企業的確能帶來更好的表現，例如以 MSCI 全球指數成份企業來看，董事會女性比率高的公司股票年報酬率為 10.1%，優於董事會女性比例低的公司 (7.4%)。重視 ESG 的企業表現亮眼，也更有機會為股東創造獲利。

為因應這樣的需求趨勢，今年三月底，國內證交所也推出了「台灣永續指數」，因該指數回測的長期績效優於大盤，也被勞退基金運用作為績效指標。

雖然永續投資已成趨勢，在發展上仍有幾點難處。施羅德全球永續投資部門主管 Jessica Ground 指出，根據調查結果，全球有 57% 受訪者表示，缺乏足夠資訊和理解，成為阻礙他們投入永續投資的最大障礙。

針對此問題，她建議政府與資產管理業者，必須致力於讓人們更加了解永續投資所帶來的益處、強化透明度，提供更充分的投資建議及選項，以全面加速永續投資的成長。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自 2016 年起，每年針對全球 30 個國家、超過 22000 位投資人進行調查，調查議題涵蓋投資理財、公司治理、退休等等，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一，而今年的調查重點之一是針對永續投資。

永續投資指的是在投資時不僅考量投資標的的營收、獲利等財務因素，同時會挑選重視 ESG(環境、社會、企業治理) 的企業，期望在達成投資報酬目標時，也能為社會帶來更多正向影響，並重視投資標的是否會生產危害環境的產品。