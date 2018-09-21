下半年旗艦機戰 三星8月奪回台灣銷量市占冠軍

蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 今 (21) 日上市，台灣市場下半年旗艦機戰火更加激烈，受惠新機 Note9 效應，三星 8 月擠下蘋果，重回銷售量市占冠軍；銷售額市占冠軍則仍是蘋果。

根據研調機構數據，台灣 8 月整體智慧手機銷售量 54 萬支，較 7 月微幅增加 5000 支，銷售量略有回溫，統計銷售量市占率則是出現變化，三星以 19.6% 擠下蘋果的 18.8% 奪冠，主受惠新機 Note9 上市效應，第三名則是華碩 (2357-TW) 的 15.5%，OPPO、宏達電 (2498-TW) 則以 11.5%、6.2% 分居四、五名。

銷售金額排名部分，蘋果仍以 41% 居冠，其次為三星 19.8%，OPPO 為 9.9%，華碩 (2357-TW) 為 8.8%，Sony 以 6.1% 擠進第五名。

統計前十大熱銷手機依序是 iPhone 8 Plus(64G)、華碩 Live L1、OPPO R15、三星 J4、iPhone 6s Plus (32G)、iPhone 8 64G、Sugar Y12s、宏達電 Desire 12 32G、三星 J2 Pro、華碩 ZenFone 5。

台灣三星今日宣布，根據甫出爐的市場通路調查數據顯示，已在 8 月重回台灣手機市場銷售量冠軍，其中，8 月 24 日才開賣的 Galaxy Note9 128GB 僅銷售 7 天就登上 Android 旗艦單機銷售排行第 1 名；另外，Galaxy J2 Pro 和 Galaxy J4 則是穩站前十大排行榜，台灣三星強調，旗艦至中階產品穩健熱銷，手機表現持續看好。

三星受惠於 Note9 上市效應，擠下蘋果奪下台灣 8 月銷售量市占冠軍，但在蘋果在新機 iPhone Xs 系列新機開賣下，新一波的戰火啟動，9 月三星能否守住銷量冠軍，引發市場關注。