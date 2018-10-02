勞動基金今年8月底止獲利1278億元 收益率3.5%

今 (107) 年以來全球金融市場震盪不斷，勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，截至 8 月底止，整體基金規模為 3.9 兆元，今年累計前 8 月收益為 1278 億元，收益率 3.5%。

勞動部勞動基金運用局表示，8 月因美中貿易重啟談判、土耳其及阿根廷等新興市場貨幣大幅波動，國際金融市場上下震盪加劇，其中 MSCI 全球、亞太、新興市場、台股指數及巴克萊全球綜合債券指數等，8 月表現分別為 0.79%、-1.12%、-2.64%、0.06% 及 0.1%，累計今年表現分別為 3.38%、-4.22%、-7.43%、3.96% 及 - 1.52%。

整體勞動基金截至今年 8 月底止，規模達 3.9 兆元，勞動基金運用局指出，審慎依市場情勢動態調整全球布局，至 8 月底，整體勞動基金評價後收益數為 1278 億元。

展望未來，運用局表示，全球經濟景氣持續溫和成長，企業獲利表現穩健，然而美國與中國的貿易紛爭，持續牽動全球市場神經，且近期新興市場貨幣信心危機，恐使經濟表現更顯脆弱。

勞動基金運用局強調，後續將持續關注歐美央行貨幣政策調整動向、美國與多國間貿易關係變化，及新興市場股、匯市波動等各項金融情勢，以使勞動基金長期穩健收益。