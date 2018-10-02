賣聯寶獲利入帳＋處分頎邦股票 仁寶Q3本業業外都有料

筆電代工大廠仁寶 (2324) 第三季業外大進補，除了將認列出售與聯想 (Lenovo) 合資的聯寶 49% 股權，獲利 25.77 億元之外，近日亦公告處分轉投資頎邦 (6147) 股票共 4919 張，每股 66.11 元，獲利 0.16 億元，目前仁寶持股頎邦剩下 2.12%。據了解，頎邦主要業務為驅動 IC 封裝測試，仁寶持有其股權，主因為 2010 年推動旗下飛信與頎邦合併，合併之初持股約有 9%，目前則仍以其全資投資公司鵬寶佔有一席董事。



根據公告，仁寶處分頎邦的主要目的是實現投資利益，而其近年持續賣出頎邦股票，包括 2013 年、2015 年各有處分該股挹注獲利。目前所剩持股為 13874 張，持股比例為 2.12%。本次處分金額 3.25 億元，獲利 0.16 億元，處分日期 7/26-10/1，應為第三季入帳。



不過，第三季仁寶最大筆的股權處分利益為聯寶 49% 股權出售案，此案總金額共 2.57 億美元，約台幣逾 77 億元，全數以現金交易，獲利 25.77 億元，挹注仁寶第三季每股盈餘達 0.59 元。此案日前公告已在 8/31 完成股款交付，股權也完成交割，確定第三季入帳。



本業方面，第三季為傳統旺季，筆電平穩向上，出貨量估比第二季增加 0-5%，非筆電業務在 Apple Watch 貢獻之下，出貨季增 30-40%，單季營收毛利率向上，本業業外都有料。