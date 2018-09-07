恒生大中型成分股將變動 碧桂園服務獲納漲近4% 中國聖牧遭剔跌逾6%

下週一 (10 日) 起恒指成分股將會變動，另外恒生綜合大中型股指數亦有調整，成分股由 299 隻加到 303 隻。

碧桂園服務 (6098-HK) 獲納入，早盤一度漲 3.63%，截至午盤報港幣 13.36 元，上漲 0.906%；中國聖牧 (1432-HK) 遭剔出，早盤一度跌 6.76%，截至午盤，報 0.36 元，跌 2.703%。

碧桂園服務股價 (圖：新浪財經)

獲納入恒生綜合大中型股指數成分股包括：合和實業 (0054-HK)、俄鋁 (0486-HK)、中國東方 (0581-HK)、中教控股 (0839-HK)、 歐舒丹 (0973-HK)、 時代中國 (1233-HK)、雷蛇 (1337-HK)、金斯瑞 (1548-HK)、正通汽車 (1728-HK)、平安好醫生 (1833-HK)、新秀麗 (1910-HK)、普拉達 (1913-HK)、港燈 (2638-HK)、佳源國際 (2768-HK)、永達汽車 (3669-HK)、金界控股 (3918-HK)、碧桂園服務 (6098-HK)、香港電訊 (6823-HK) 等。

遭剔出恒生綜合大中型股指數成分股包括：蔔蜂國際 (0043-HK)、中船防務 (0317-HK)、思捷環球 (0330-HK)、科通芯城 (0400-HK)、南海控股 (0680-HK)、信利國際 (0732-HK)、中國天然氣 (0931-HK)、嘉年華國際 (0996-HK)、現代牧業 (1117-HK)、中滔環保 (1363-HK)、中國聖牧 (1432-HK)、澳門勵駿 (1680-HK)、IMAX(1970-HK)、上海電氣 (2727-HK) 等。

