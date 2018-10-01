新光海航人壽股東結構重整 新壽出售25%股權後又增資

新光金控 (2888-TW) 今(1)日公告，該公司轉投資的大陸新光海航人壽股東結構重整，其中，新光人壽售出 25% 股權後，又注資人民幣 1.875 億元(約折合新台幣 8.6 億元)，新光海航人壽重整後，注冊資本金將從人民幣 5 億元增加至人民幣 12.5 億元。

新光金旗下新光人壽於 2009 年時，與中國海航集團合資成立新光海航人壽，各出人民幣 2.5 億元，新壽、海航持股各半。不過，因為新光海航人壽連年虧損，而中國海航集團又不願增資，2016 年，因雙方理念不合，新壽原本擬將其中 25% 股權以每股人民幣 3 元，賣給中國深圳市柏霖資產等公司，交易總金額達人民幣 3.75 億元，但是該案卻被保監會退件。

直到今年 3 月底新光金法說會，副董事長李紀珠曾表示，由於大陸調整政策，限縮發放保險執照，並整頓保險業，因此在大陸有保險公司反而顯得珍貴，仍看好大陸保險市場。

直到今日，新光金公告，新光海航人壽股東結構重整及增資計畫已獲得中國大陸保監會同意，海航集團將持有的 38% 股權轉讓給深圳市前海香江公司及 12% 股權轉讓給上海冠浦地產公司，轉讓後海航集團不再持有新光海航人壽股權。

新光人壽則將持有的 15% 股權轉讓給深圳市柏霖資管公司及 10% 股權轉讓給深圳市國展投資公司。

在增資完成後，新光海航人壽注冊資本金從 5 億元人民幣增加至 12.5 億元人民幣。預料在現金增資完成後，業務發展有機會突破原本困境。

而股權變更後，新光海航人壽股權結構為新光人壽 25%，雖然出售新光海航人壽 25% 股權，新光人壽還是成為單一最大股東，且承諾短期不會再出售股權。其餘股東為：深圳市柏霖資管公司 20%、深圳市前海香江公司 20%、深圳市國展投資公司 14%、深圳市樂安居公司 11%、上海冠浦地產公司 10%。