ABC - KY腸炎試劑獲美FDA核准 明年拚轉盈掛牌

興櫃股瑞磁生物 ABC - KY (6598-TE) 今 (1) 日召開重訊記者會，說明旗下 17 項腸炎病菌試劑及檢測系統，同步獲美國 FDA 核准，2019 年下半年預計上呼吸道 25 項試劑可望通過。法人預估，今年第 4 季若能順利上市，可望貢獻季營收約 2 位數占比，明年第 4 季單季力拚轉盈，後續將送件申請掛牌上市。

ABC - KY 主要以半導體生物液態晶片研發、生產及提供病菌基因檢測試劑、儀器及檢測平台等，旗下 17 項腸炎檢測試劑及檢測系統獲得美國 FDA 通過。目前上呼吸道 25 項試劑正在收案中，預計明年第 1 季送審，最快第 3 季可通過審核上市，未來還有愛滋病及肺炎等試劑相繼上市。

總經理何重人表示，腸炎試劑搭配旗下檢測平台，3.5 小時內可檢測 94 個病患檢體，相較細菌培養或是免疫療法，可在適應症前期就幫助病患確診。

ABC - KY 觀察，美國市場競爭對手， 3 年內搶進 70 至 80 所醫院，年營業額達 1.25 億美元 (約新台幣 38 億元)，總市場規模約 600 家醫院及檢驗中心，加上目前已通過歐盟五國認證，未來市場潛力看好。

ABC - KY 檢測系統未獲美國 FDA 核准上市前，先行投放 3 至 5 家醫院、檢驗中心進行比對，ABC - KY 表示，儀器設備投放需要 1 個月至 1 個半月的時間，供醫院或檢驗中心與現行檢測方式比對，若沒有問題，就會使用 ABC - KY 旗下的試劑。

ABC - KY 2017 年登錄興櫃，年營收 0.27 億元，稅後虧損 2.93 億元，每股虧損 5.66 元，今年 1 至 8 月累計營收為 0.17 億元，年增 31.26%，上半年稅後虧損 1.23 億元，每股虧損 2.42 元。