聯合再生私募每股價格8.32元 增資基準日10/15

新日光 (3576-TW)、昱晶與昇陽科今 (1) 日正式合併組成聯合再生能源公司，私募發行新股相關細節也在今日出爐，聯合再生能源預計，發行私募股數約 3.34 億股，將由國發基金與耀華玻璃管委會應募，私募額度不超過 3.8 億股，每股私募價訂為 8.32 元，私募普通股增資基準日為 10/15，私募基金將於 10 月中旬到位。

新日光、昱晶與昇陽科今日正式三合一，更名為聯合再生能源公司，以新日光為存續公司，昱晶與昇陽科為消滅公司；聯合再生能源預計，發行私募股數約 3.34 億股，由國發基金與耀華玻璃管委會應募，私募額度不超過 3.8 億股，每股私募價格訂為 8.32 元，私募普通股增資基準日為 10/15，政府私募基金確定將於 10 月中旬到位。

由於國發基金與耀管會持股比例不能超過民間最大股東，目前民間最大股東台達電持有 1.67 億股，屆時國發基金與耀管會持股將不得高於台達電，且聯合再生將協助國發基金與耀華玻璃，取得與推薦當選獨董席次不少於全部董事席次的 3 分之 1。

據新日光公告指出，私募案私募價格訂定是以低於定價日前 1、3 或 5 個營業日存續公司普通股收盤價簡單算術平均數 (扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後的股價) 擇低者，或定價日前 30 個營業日存續公司普通股收盤價簡單算術平均數（扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價），兩基準計算價格中較高者的 8 成來訂定。

依上述定價原則，定價日前 1、3、5 個營業日計算的普通股收盤價簡單算術平均數較低者 10.4 元為參考價格，私募價格訂為參考價格的 80%，也就是 8.32 元。新日光表示，私募基金將用於擴充產能、取得模組產能與投資系統業務與相關新事業。

聯合再生董事長洪傳獻日前曾表示，初期規劃整體轉型資金約需 50 餘億元，政府注資後不足的部分，將會考慮辦理公開現金增資，而國發基金也要求聯合再生能源要在合併後 1 年內，完成公開現增至少 11 億元。