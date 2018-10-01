〈SONY攻旗艦機〉衝5G不只手機 將鎖定生態圈商機

隨著 5G 商轉逼進，各智慧型手機品牌包括三星、華為、小米、OPPO、台灣的宏達電 (2498-TW)、日本 SONY 等都積極布局，Sony Mobile 總經理林志遠今 (1) 日指出，在 5G 領域看到的絕對不只單純是手機，而是集團能提供的整個生態圈，可使消費者透過 5G 技術得到不同經驗與享受，手機只是集團中的一部分而已。

林志遠表示，SONY 集團在電子產品、行動電話、遊戲、音樂、電影、網路服務、金融服務等全方位領域發展，盼透過創新科技，為人與人之間創造更具溫度的互動，未來發展宗旨將是 Getting Closer to People (更貼近人)，協助 creators(創作者) 創造更多的 content(內容)；幫助 users(使用者) 享受更多 content(內容)。

他說，在邁向 5G 新時代發展時， Sony Mobile 擁有最先進通訊技術，在集團未來 5G 商品開發，Xperia 手機將可持續發揮行動通訊優勢，在 5G 新時代為消費者提供更多的價值，同時也與全球在地電信夥伴合作，持續推動通訊技術，創造更佳的行動裝置體驗。

林志遠說，2020 東京奥運將是 5G 的場域，目前 SONY 的 5G 手機已跟日本的電信營運商正如火如荼在做一些測試，在歐洲也是，2020 年 5G 手機一定會上市，其他設備上，集團有在規畫中，整個集團看中的，在 5G 這塊上看到的絕對不只單純是手機，而是整個生態圈。