50大甲廈9月僅錄10宗買賣 近2年半新低

中美貿易戰持續，加上股市表現波動，以及加息周期啟動等因素影響，投資市場前景不明朗，指標甲廈交投再創新低。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，9月份50大指標甲廈只錄得10宗買賣成交(實時數據、包括公司轉讓買賣)，創超過2年半以來的新低紀錄，而多達42座甲廈未錄買賣，也是近2年半新低。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，傳統而言，年底是商廈交投的旺季，但近月受中美貿易戰、股市波動及加息等因素影響，投資者表現審慎。此外，多個商廈新盤項目近期部署推售搶客，令商廈市場焦點由二手轉移至一手，令指標甲廈交投處於低位。

甲廈料出現高低價參差成交

翁鴻祥預計，由於後市氣氛不明朗，商廈成交量將維持低位，至於造價或會表現參差，因為一方面部分用家為希望購得心頭好，或會以高價承接寫字樓單位；但另一方面，個別看淡後市的投資者，則會願意以低市價沽售物業，因此預料甲廈市場會出現高低價成交的情況。

42座指標甲廈零買賣

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，50大指標甲廈上月錄得10宗買賣，乃自2016年2月份(9宗)以來，即近2年半以來新低，較今年8月份的18宗(修訂數字)急挫44%。此外，多達42座甲廈未錄買賣，情況也是自2016年3月以後最高，上月未錄成交的大廈，包括金鐘力寶中心、美國銀行中心及中環環球大廈等指標甲廈。

成交面積僅1.74萬呎 創紀錄新低

此外，9月份指標甲廈成交面積合共僅1.74萬平方呎，屬本行有紀錄以來的歷史新低，反映上月的買賣以細單位為主導，大手交投近乎絕跡。上月較為矚目的買賣，已經要數中環中心及中環皇后大道中九號的易手個案。九龍方面，尖沙咀只錄得1宗成交，屬近月罕見低位，涉及康宏廣場1個單位。