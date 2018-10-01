【華冠投顧】月線之前量能縮、櫃買明日是關鍵

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

3673 TPK-KY：

股價跌深之後出現反彈，而且是以跳空向上、突破均量的方反轉，後續可望逐步完成打底動作，唯量能要持續跟上。

4927 泰鼎 - KY：

開盤跳空下跌、一口氣跌破季線，量能也突破均量，這表示短線個股上漲動能受限，後續必須保守看待半年線支撐。

6230 超 眾：

雖股價處於年線之下，不過由於扣抵乖離不大，股價若後續能帶量向上，則個股將有機會重回年線之上的多方趨勢。

3081 聯 亞：

沿半年線整理不墜已久，近期半年線扣抵值即將進入低檔區，股價自然而然出現帶量表現，唯年線反壓仍在，留意量能是否跟上。

3708 上緯投控：

股價經上周五的整理之後，今天帶量向上，再下一城，盤中雖震盪較大，不過離岸風電是未來趨勢，後續個股仍有機會表現。

#一分鐘盤勢解析：

股今天量縮出現小紅，反映美加之間的貿易協定有了正面的結果。加上台股整理已久，許多個股出現跌深反彈。不過由於今天的量能不大，加上今天主流以反彈為主，趨勢行情仍需要量能推升才有機會。而蘋概股的反彈，預期將會逐漸導向波段行情的出現，市場預期 iPhoneXR（低價版）的銷售量，將有機會帶動蘋果手機銷售動能，因此若後續量能有跟上，蘋概族群有機會在 12 月群起表現。

櫃買指數方面今天仍舊量縮，而明天櫃買將來到月線表態的關鍵點，若不能反轉向上，則櫃買指數不排除出現新低。相對的，如果櫃買指數出現帶量長紅，則空方趨勢可望告一段落。若此，則台股漲價題材必須出現相互呼應，也就是說，被動元件、矽晶圓、MOSFET 等，這些類股都必須上漲才有機會。近期不妨多加觀察這類族群的斜率表現，畢竟均線斜率增加，後續帶量的機率才會大增！

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