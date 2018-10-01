美聯：10大屋苑9月成交挫逾5成 康怡花園未發市

據美聯物業分行統計，「十‧一」國慶長週末(9月29日至10月1日)的3天，10大藍籌屋苑合共錄得約1宗買賣成交，而單以週六及周日(9月29日至9月30日)計，亦共錄得約1宗買賣成交，較上週末的2宗跌約50%或減少1宗，9個屋苑「捧蛋」，已是連續13個週末錄得單位數。至於按15大屋苑統計，本週末則錄得約2宗買賣成交，較上週末的3宗減少33.3%或1宗，以長假3日計算亦同樣僅錄得約2宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，香港跟隨美國加息，加幅雖然低於預期，但是為樓市加添觀望氣氛。部份業主明顯因為成交低迷而軟化，議價空間增至接近5%，但距離準買家的心理價位仍遠。加息後已有部份買家趁長假出動睇樓，但觀望後市冀望「執平貨」的仍佔多大數。買賣雙方爭持的同時，黃金週長假更有全新盤開賣，反應熱烈，吸納購買力之餘，亦令市場憧憬發展商持續以進取開價，或提供更多按揭優惠，紛紛將注意力放到新盤之上。利淡因素夾擊，二手交投難有突破，10月成交料徘徊於2,200宗水平，一手交投則有望升至逾2,500宗，第四季樓市難脫「一手旺、二手靜」景況。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑，包括太古城、康怡花園及海怡半島全未錄成交。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，則是連續四週錄得零成交。至於新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊，則錄得1宗成交，按週減少1宗或跌50%。