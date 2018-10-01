【華冠投顧】盤中解析：蘋概股跌深反彈

劉彥良 分析師

中國股市因十一長假本周休市，少了陸資的交易下，預估量急凍至千億元以下，所幸台股仍展現多方氣勢，目前指數上漲約 40 點。

電子股成交比重不足 6 成，人氣尚未回溫，不過蘋概股開始跌深反彈，指標股鴻海 (2317) 盤中重返 80 元整數關卡、大立光 (3008) 也重回 3700 元之上，而漲勢最兇的則是觸控雙雄，其中 GIS-KY(6456)上漲 4%、TPK-KY(3673)更大漲 7%。

馬斯克和美國證交會達成和解，將辭去特斯拉董事長一職但保留執行長職務和董事席位，同時支付 4000 萬美元罰金。相關概念股短線上利空出盡，貿聯 - KY(3665)亮燈漲停、同致 (3552)、和大(1536) 和康普 (4739) 也上漲逾 2%。

整體而言，盤面上仍以跌深反彈、個股表現為主，最為強勢的風電族群也走勢兩極，上緯投控 (3708)、永冠 - KY(1589) 和建新國際 (8367) 大漲，但世紀鋼 (9958)、中鋼構(2013) 和新光鋼 (2031) 則漲多拉回。世紀鋼明天將和哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 簽供應合約，漲多的概念股要小心利多出盡。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg