香港8月樓價指數按月回落終結28個月升浪 利率趨升後市承壓

香港差餉物業估價署周五發表的臨時數字顯示，8月全港私人住宅樓價指數按月小幅回落0.076%，令此前持續了28個月的樓市歷來最長升浪暫歇。隨著香港正式進入加息周期，加上外圍利淡因素充斥，將對第四季樓價構成壓力。

數據顯示，8月全港私人住宅樓價指數報393.9，7月經調整後為394.2。與去年同月相比，過去一年住宅樓價累計漲近16%；今年首八個月累積升幅則為11.7%。

樓價下跌主要由中、大型單位帶動，而小型單位樓價月內仍有溫和升幅。

以面積大小劃分，A、B及C類住宅（實用面積分別40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）8月份樓價指數按月分別升0.32%、0.29%和跌0.14%，7月份調整後升幅分別為升0.7%、1%及0.06%。

至於D、E類大面積單位（實用面積分別100-159.9平方米及160平方米以上）月內樓價指數按月分別下跌0.48%及0.89%，7月份則分別升0.06%及0.69%。

繼美聯儲加息後，匯豐銀行等香港主要銀行周四宣布上調港元最優惠貸款利率12.5基點，為12年來首度加息，長達十多年的超低息環境正式結束，且在今年余下時間還有加息的可能性。此外，近期中美貿易摩擦加劇，且政府6月底公布了六項房屋政策新措施後，二手市場降溫。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，由於中美貿易戰持續困擾，加上本地剛出現12年來首度加息，利率正式重返上升周期，對第四季樓價會構成一定壓力。他估計，整體住宅樓價在第四季將有3-5%的下調空間。

與樓價走勢相反，8月份私人住宅租金指數按月升近1%，連升七個月，且升幅比7月的0.47%加快。月內A、B及C類住宅租金按月平均升1%，D、E類單位租金升0.76%；7月升幅則分別為0.46%及0.9%。

路透香港9月28日