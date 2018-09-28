靠新產品撐腰減少折扣量 無畏物流系統問題 H&M股價漲10% 

服飾品牌 H＆M (HNNMY-US) 因為新系列受歡迎且不需要更多的降價來轉移未售出的服裝，股票週四 (27 日) 上漲超過 10%。

自 2015 年的歷史高點下跌近三分之二的 H&M，美國 ADR 股票上漲 10.53% 來到 3.68 美元。

H&M 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

近年來無法於低價競爭對手 Primark 抗衡，又無法贏過網路通路品牌 ASOS (ASOS-LN) 和 Zalando (ZALG-DE)，瑞典 H&M 集團的利潤近來減少、庫存增加。

繼 Zara 母公司 Inditex (ITX-BME) 之後的第 2 大服裝零售商為了扳回一城，在物流和電子商務方面進行了大量投資，並審查其商店和品牌組合。它還致力於新的商店概念和更時尚的產品線。

執行長 Karl-Johan Persson 表示，本季度發布的夏季和秋季款式比去年更受歡迎，促進了許多市場的銷售。他補充說，在線銷售飆升 32%，超過了 ASOS 和 Zalando 的近期數據。

一個新的物流系統出現問題，旨在幫助改善其供應鏈，更好地整合商店及其網站，實現了第三季度的利潤。相對於其大部分低於 100 美元的大衣相比，H&M 的瑞典網站上販售較多高端產品，如約 400 美元的皮大衣。

為了測試新供應鏈系統，測試花了額外的成本，也導致美國、法國、意大利、和比利時的銷售額下降了 8%。

然而，本季度其他 66 個市場的銷售額以當地貨幣計算增長了 8%。瑞士信貸 Credit Suisse 分析師表示，這些市場的可比銷售額可能在 3 年內首次出現增長。然而，至 8 月的數據顯示，其店面數量較去年同期成長了 6%，平均店面銷量正在下滑。

此外，庫存也還是 H&M 的一個大問題，目前庫存水位在營收的 18.9%，也是其歷史新高。

H&M 表示，由於其庫存的「質量與平衡」，它並不預期本季度的折扣會增加，Persson 認為現在的產品線包括了更少的過季服飾，而增加了更多的本季產品及永恆性產品。

RBC 分析師 Richard Chamberlain 指出，H&M 尚未開始在其最大的德國市場上線物流平台，雖然問題眾多，但 H&M 正在努力解決其中的一些問題，並對第 4 季度降價幅度提供了更多令人放心的導引。Chamberlain 給予「中性」的評級。