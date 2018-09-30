〈觀察〉海外投資受限 壽險資金轉進高風險資產 台股仍受青睞

保險業者隨著海外投資上限新規最快將於 10 月中旬上路，國際板投資將大舉受限，高達新台幣 23 兆元的壽險資金開始尋找替代投資標的，保險公司資金可能轉進股市、私募基金等高風險資產，其中，台股儘管已在「萬一」高檔，在選股不選市的長線操作策略下仍受青睞。

因新台幣計價債券收益率低，保險業者偏好外幣計價的國際板債券。現行壽險業投資國際板債券，可以不計入海外投資限額 45%，但造成國際板債券超過 9 成都是壽險業投資，引發流動性不足的問題，加上壽險業海外投資比重高，讓近年壽險業匯損年年創下新高。

為解決此問題，加上有鑑於全球金融風險升高，保險局確定修正保險法，規範海外投資「加計國際板債券的投資額度」，僅能為保險局核定海外投資限額的 145%，例如：保險局核定某壽險公司海外投資額度只有 45%，乘以 1.45 後，其海外投資加上國際板債券的投資額度，就是可運用資金的 65.25%。各壽險公司核定的海外投資比例不同。

而且金管會也提高國外投資可達 40% 公司的私募基金、對沖基金投資額度，由資金的 2% 提高到 3%，估計可多出 2300 億元額度，由於壽險公司目前對私募基金只投資 1% 多，等於還有 4600 多億元額度，可以投資風險較高、但投報率也較高的標的。

雖然尚未宣布新規生效日期，但預計最快 10 月中旬上路，壽險公司紛紛忙於制定新的投資策略。

台灣人壽資深副總葉栢宏表示，海內外股市、房地產、私募基金都是國際板債券替代品。目前該公司股票部位 1000 億元，光是去年就增加 251 億元，但是，因為看到升息可能性，債券利率上來，該公司有增加現金部位，今年股市投資會朝加碼具價值型、高股息股票。

此外，台灣人壽也正關注私募基金投資，會積極評估每年報酬率約為 8-9% 之標的投資。同時，不動產有好的收益率會持續去看，包括海外不動產都會在投資評估的範圍內。不過，國際板投資部位現在占 19%，今年台灣人壽對國際板投資比重不會再增加。

新光金也要加碼台股，財務長徐順鋆表示，新壽的投資策略將從三大方向切入，一、台幣保單的保費投資國內股票，標的以低波動高股息的類債券股票為主，像是電信股、保全股、瓦斯股，二、外幣保單的保費則投資海外固定收益，三、備妥 300 億元投資不動產。

雖然新壽的海外投資額度已經逼近上限，但是，新壽資深協理李超儒表示，透過台幣投資海外資金雖會受限制，但新壽的外幣保單投資海外的空間仍非常大，目前新光外幣保單已售保費只占外幣責任準備金 17%，占台幣責任準備金約 13%，顯示透過外幣保單投資海外還有非常大的空間。

而且新壽還打算，新契約保費及續期保費持續進帳，資產增加的部分，對海外投資還是可等比率投資到上限；而且新壽目前海外投資僅被核准 43%，該公司正向保險局爭取再增加 2% 海外投資額度，也就是拉高到法定上限 45%，顯示對於國際板限制新規定積極因應。

國泰人壽、富邦人壽則仍有較多的國際板投資額度。

國壽因為有合併幸福、國寶人壽的行政寬容，海外還可投資的額度「遠大於 10%」，預估還有逾新台幣 5500 億元可加碼國際板債券。不但如此，在台股部分，國壽雖然在上半年獲利了結減碼台股，但是第 4 季擬布局跌深反彈個股。

富邦人壽下半年持續投資海外債券、賺取固定收益與利息的政策，不會改變，依照金管會海外投資新規定，公司表示，目前還有可運用資金 10% 空間可加碼。此外，富邦人壽第 4 季還將加碼台股大型績優股，像是台積電、電信三雄、台塑三寶，但不含台塑化，不過不含台塑化並非看壞營運前景，而是關係人交易考量。