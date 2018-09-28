收購成發展主旋律，南下資金逆流加倉樂遊

截至9月26日收盤，港股通漲幅最大的股票是——樂遊科技控股（01089—HK），漲幅達12.96%，報收2.44港元，總市值74.93億港元；值得一提的是，樂遊科技控股（以下簡稱“樂遊”）股價從8月份創出新高後，股價持續走低，截至9月26日收盤，股價漲跌幅達-28.45%。

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樂遊股價雖然持續走低，但南下資金併沒有閑著；自2018年3月5日樂遊獲納入合資格深股通證券名單以來，南下資金不斷的買入樂遊股票；其中，截至5月18日-9月24日，南下資金持股比例為4.5%，持倉成本為2.71港元，港股資金流入浮盈為-9.83%。

上圖為樂遊2018-05月18日—9月24日港股通資金流入情況

表面上，樂遊股價走勢給人直觀感覺是該股票正步入下跌趨勢，而資金流向方面，南下資金卻大舉流入。難道是有什麽内幕消息？引發資金逆流買進。其實不然，資本本是逐利，特别是對於二級市場上的股票來講，企業發展前景沒有想象空間，或者業績沒有強有力支柱，不足以讓投資者甚至國際大投行的垂青。

收購成為樂遊發展的主旋律

樂遊目前是一家遊戲開發商和發行商，其實，樂遊進入遊戲領域是以收購起家的，前身是“森寶食品”，是福建省的大型雞肉產品供應商，主要客戶包括肯德基、德克士和麥當勞等知名餐飲集團。併購森寶食品之後又將旗下的家禽業務部門出售，從而徹底變身為一家遊戲控股公司，轉型開發遊戲領域後，樂遊開啓收購之旅。

2015年1月，樂遊斥資6960萬美元併聯合完美世界，收購了加拿大網遊工作室Digital Extremes約61%的股權，其中樂遊佔股58%，完美世界佔股3%。轉戰遊戲產業的效果可謂是立竿見影，2015年遊戲業務貢獻了高達70%的利潤。這無疑激發了樂遊“嗜血”本能。2016年5月20日，樂遊進一步收購Digital Extreme額外的39%股權，將單一持股比例提升至97%，一舉拿下這塊肥肉。

2016年7月，樂遊收購了Splash Damage集團，Splash Damage集團是英國的AAA視頻遊戲開發商，以合作開發《重返德軍總部：深入敵後》、《雷神之戰：深入敵境》和《戰爭機器4》等著名作品而為人所熟知。

2017年10月，樂遊收購了廣州榮端獲得其51%的股份，廣州榮端是中國的網絡遊戲開發商，收購後可獲得了Take Two獨家許可開發《文明Online》。同期樂遊繼續瘋狂的收購動作，收購美國的AAA視頻遊戲開發商Certain Affinity 20%的股份，Certain Affinity是以共同開發Call of Duty、Halo和DOOM等AAA遊戲而聞名。

2018年2月，樂遊收購民眾金融科技控股有限公司1.887億股股份，相當於民眾金融科技已發行股本1.21%。民眾金融科技於資本市場擁有廣泛網絡，樂遊可以運用民眾金融科技的網絡，優化公司的股東基礎，增強投資者關係，甚或帶來極具吸引力的併購機遇。

剛從雞肉供應商轉型到遊戲開發領域，頻繁的收購，意味著樂遊需要強大的現金流支撐才行，現金流又直接與主營收入掛鈎，那麽樂遊的近幾年的盈利能力又如何呢？

盈利能力強勁，主營業務突出

根據2017年樂遊發佈的年報獲知，樂遊主要營業收入來源是遊戲開發及發行業務，截至2017年度末，樂遊主營業收入1.68億美元，其中遊戲開發及發行業務實現收入為1.46億美元，佔樂遊主營收入的88%；而樂遊的遊戲開發及發行業務的旗艦產品Warframe（中國版名為《星際戰甲》），Warframe是由樂遊全資控股子公司Digital Extremes推出了一款知名科幻題材的免費第三人稱射擊類遊戲。而Warframe雖是款免費遊戲，但其盈利模式也與傳統的遊戲盈利模式無異，樂遊Warframe的通過“遊戲免費+道具收費”的策略，從而達到變現。該遊戲由樂遊2015年接手至今，用戶活躍度呈現高漲趨勢，steam平台上的數據來看，Warframe 從2015年12月日活用戶為33254人； 到2017年12月日活用戶51380人；而今年7月日活用戶高達76595人。根據同一消息源，在Steam平台（ 視頻遊戲的數字分發平台）上，Warframe 穩居全網排名前五（ 用戶數和遊戲時長），併收獲玩家約91％的好評率。

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這此爆款的遊戲，也給Digital Extremes帶來營業收入的高增長，據財報顯示2015年—2017年度營業收入分别為0.885億美元、1.118億美元、1.441億美元。

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毛利率方面，樂遊近兩年的毛利業績也是比較喜人，2016年-2017年實現毛利收入為0.725億美元，1.108億美元，毛利率平均值保持在65.7%左右。如此一來，高毛利率也支持起樂遊收購的大筆費用，也促使樂遊頻繁收購同行業股權的誘因。

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專註海外遊戲市場，發展前景可期

今年來，國内遊戲行業這片紅海，過得沒有以往舒坦了，隨著監管局對遊戲行業的嚴控，也導緻國内遊戲行業增速出現放緩，根據統計局發佈《2018年1-6月中國遊戲企業品牌研究報告》顯示，今年上半年中國遊戲市場實際銷售收入同比增長率5.2%，較去年同期下跌21.5個百分點，增長明顯放緩。這也意味著自2008年以來，遊戲行業增速首次跌到個位數。從國内各大遊戲龍頭們，發佈半年報可以獲知，遊戲業務增速紛紛出現不同程度的放緩。而樂遊半年報卻顯示出營收、毛利都出現高速增長，且遊戲註冊用戶總數較同期增長30%。

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對於樂遊業績出現逆市增長，主要原因要歸功於，樂遊涉及國内遊戲業務少之又少，甚至對其業務收入沒什麽影響。據樂遊此前公告顯示，2017年9月20日，樂遊出售其中國分部的樂遊天下有限公司及其附屬公司全部股權，且停止該區域業務的經營；另一方面，從2017年度業績報獲知，加拿大地區是樂遊的主戰場，該地區2017年度實現營收為1.141億美元，佔樂遊2017年度主營業收入的86.4%。這也意味著樂遊基本放棄國内遊戲業務，緻力於海外市場遊戲。

圖片來源：港交所

近十年來移動遊戲市場的繁榮在全球範圍内建立了極其龐大的遊戲用戶群體，同時也培養了相當大數量的玩家由移動遊戲轉而追求更高質量和更具有沉浸式體驗的遊戲產品。與此相對應的，遊戲行業開始更加註重迎合玩家在偏好上的變化，PC和家用遊戲機端的產品的關註度和受歡迎程度越來越高，行業的景氣，也帶動了樂遊遊戲開發及發行業務的高增長，從而帶動樂遊業績的穩增。根據市場研究機構Newzoo的最新報告，2017年度全球遊戲市場總規模達到121.7億美元，較2016年度增長14.3%，較此前Newzoo的預期高出4.9%。同時，Newzoo也將未來五年全球遊戲市場預期復合年增長率由原先的8.2%上調至10.3%。

基於樂遊遊戲業務主要活躍在歐美市場，全球遊戲市場增長一定程度上也給樂遊帶來機遇。對此，樂遊對於企業未來展望，樂遊將提高資源利用及整合及物色併購機遇，進一步加強樂遊的整體競爭優勢。且寄望現有產品穩定增長以及新產品的巨大潛力，正朝著全球頂尖遊戲企業的道路不斷前進，併將繼續為其股東創造更多價值。

結語

作為全球視頻遊戲市場的變革者，樂遊股價下挫，卻遭到南下資金逆流加倉，一方面，不排除受8月份，港股市場與A股市場遊戲行業龍頭股，股價下挫聯動性影響，出現“錯殺”；畢竟，樂遊市值不足百億港元。另一方面，在頻繁收購的道路上，樂遊業績併沒有受到太大的影響，反而呈現出高增長的走勢，這也體現出樂遊目前具備較強的業務整合能力；導緻投資者對其未來發展前景的看好。