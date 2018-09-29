只有虛擬世界能縫合我破碎的自尊...你的孩子染上「數位海洛因」了嗎？

文／今周刊編輯團隊

今年 3 月，台北市三民國小一名小五男童，疑似因為父母沒收手機而跳樓輕生，「這跟毒品上癮一樣，有戒斷症候群，請家長不要輕易沒收小孩手機。」

從「沉迷」到「上癮」

各國防護網提升至國家層級

今年 6 月，世界衛生組織在第 11 版的《國際疾病分類》（ICD-11）中，已經正式將「網路遊戲成癮」（Internet Gaming Disorder）視為一種「病」，與酒精、菸草、咖啡因、毒品和藥物濫用並列，都是上癮的精神疾病。

而智慧型手機始祖，蘋果 iPhone 面世 11 年的今年，「美國洛杉磯退休教師基金會」在 1 月寫了一封公開信，給蘋果現任執行長庫克，上面寫道：「作為持有蘋果股票市值 20 億美元的股東，我們呼籲蘋果應該負起責任，控制 iPhone 對孩子的影響。」

不久後，庫克在對英國哈洛學校 70 位學生談話時也表示：「我不贊成過度使用科技產品……；蘋果並不希望人們『隨時都在使用我們的產品』……。我沒有孩子，但有個外甥，而我禁止他使用社群網路。」

美國有線電視新聞網（CNN）則用「數位海洛因（Digital Heroin）」報導此現象；長期投入該領域臨床治療的馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師臧汝芬則沉痛地說：「就像吸食『網路鴉片』般，已經不容許再觀望了。」

智慧型手機文明病

成癮遍及各世代、影響生活

依照世界衛生組織對「網路遊戲成癮」症狀的定義為：無法控制自我地打電玩，生活中愈來愈以電玩為優先，而忽略其他日常活動，即使知道有負面影響，仍持續增加打電玩的時間，以致嚴重影響個人日常生活正常運作 ，包括健康、家庭、學校、工作等層面，且症狀持續至少 12 個月才能確診。

「上癮」，會發生哪些不良後果？除了影響視力不佳等問題外，高雄醫學大學附設醫院精神科主任暨副教授柯志鴻的研究中發現：「網路成癮者在功能性磁震造影（fMRI）上的大腦活化反應顯示，成癮者有易於渴求喚起以及衝動控制不良的問題。」

網癮伴隨共病出現

無法專注、情緒焦慮或過動

伴隨著網路遊戲成癮而來的，還有孩子的專注力不集中、情緒問題、焦慮和過動等，更惡化了成癮的嚴重性。「臨床上發現，（網路成癮）10 年前約占就醫者的 6 分之 1，而今是一半左右，整整提升約 2 倍」臧汝芬分析，「同時約有 3 分之 1 者，帶有焦慮或過動等情形。」

易媽媽原是一名擁有兩個孩子、雙薪家庭的母親，家住台北市。孩子國小時，不提供 3C 產品，到了國中二年級某一天，老師通知，孩子向同學借了 2 千元買遊戲點數，才發現孩子沉迷於網路遊戲。

「送他進去病房時，要先經過兩道門，將所有數位產品收起來，只剩換洗衣物和書籍。前後住了 10 天，爸爸陪住 3 天，治療過程中，有服用注意力不集中的藥物，每天心理輔導外還做體操。」

法令管制落實執行

全民正視問題是關鍵第一步

「數位海洛因」侵襲著國家未來主人翁的大腦，也削弱國家競爭力的儲糧。「需要政府跨部會管制，並落實到第一線執行面，不然 5 年後弊端就會浮現：不是年輕人力缺乏，而是素質不好，這才是真正的動搖國本。」一位曾任醫院院長者，提出他的隱憂。

「想想小孩對遊戲為什麼會上癮？他們的需求和滿足感在哪裡？」國家衛生研究院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒請父母們多加思考。

來源：《今周刊》 1136 期

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