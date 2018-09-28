吳明珠：固守「精、氣、神」為養生之要！

文．洪寶山

中醫師吳明珠說到，固守「精、氣、神」能延年益壽、回春逆齡，實則有它的意涵。傳統中醫歷史悠久，透過望聞問切，藉由根本醫治、調理，進而達到動態平衡。而中醫「精、氣、神」若充足，體現於外則精神飽滿、兩眼炯炯有神，內觀五臟六腑則氣血充足、運化順暢。

脾胃是後天之本 脾胃好人不老

什麼是「精、氣、神」？吳明珠表示，「精」是生命的基礎，有先天、後天之分。先天是父母給予，我們常聽到腸胃功能不好、換季就感冒、體質差，這是先天精氣不足。但是否就無法逆轉呢？她強調「脾胃是後天之本」，後天之氣能培養先天之精，也就是吃進來的營養轉化為能量來彌補先天不足。

但現代人飲食失衡，高油、高鹽、高糖、重口味，這些飲食習慣易助溼化熱，但是脾胃喜愛乾燥，這樣的飲食方式將對其有所損傷。所以身體要好，首重調養脾胃，脾胃好人不老就是這個道理，而女性有生理期、更年期，想要有嬌豔欲滴好氣色，脾胃更要顧好。

再者，「氣」流通在五臟六腑，飲食失衡、熬夜、高壓，「氣」不足易頭昏眼花，晚上睡不好，失眠、淺眠，白天注意力不集中，所以我們常聽到肝氣鬱結，就容易煩躁易怒，惡性循環下「氣」的運行受阻，神色自然不好。

在中醫觀念裡，睡眠是長壽之鑰，十二時辰和五臟六腑、經絡息息相關，身體內的氣血在經脈內循環流動，因此我們常聽到超過晚上十一點睡覺就叫熬夜，晚上十一點到凌晨一點經絡走肝膽，一定要休憩睡覺；凌晨三點到五點走到肺經；清晨五點到七點大腸經開始運行，應起床排便；七點到九點要吃早餐，此時是胃經起始。因此跟著十二經絡休養生息，便能養生排毒。

而想要擁有好的「精、氣、神」，吳明珠建議跟著季節來調理。秋天是萬物成熟，氣候逐漸從熱轉寒的季節。此時，自然界陽氣漸收，陰氣漸長，時序進入九至十一月、夏末秋初，早晚偏涼、中午酷熱，正所謂的秋老虎，身體則易出現皮膚乾燥、鼻子過敏、溼疹、拉肚子、乾咳等秋燥症狀，這是節氣在轉換時身體所產生的現象。因此她認為透過當令的蔬果食材，輔以養生藥材滋陰潤肺，才能活化自身免疫力。

秋天養生 首重補氣潤燥

但是所有當令蔬果食材都適合嗎？該怎麼挑選才恰當？擔任中醫師超過二十年的吳明珠提到，中秋過後就屬涼燥，此時和中秋前的溫燥不大一樣，易有便秘、皮膚乾燥、眼晴乾澀、燥咳等現象，秋燥傷肺，氣溫開始微涼容易感冒，此時應多吃生津養陰的食物，再搭配與肺氣對應的白色食材效果更佳，如豆漿、牛奶、粥品、蜂蜜、蓮藕、蘋果、奇異果、水梨…… 等當令水果，潤肺化痰、健脾補腎。

吳醫師也提及，若個人有秋燥現象發生時，除了多吃潤肺化痰、生津養陰的食物外，也可透過穴道按摩舒緩症狀。過敏、感冒時可按壓鼻翼與法令紋交接點的「迎香穴」，以手指往鼻翼方向往下按壓，會有痠痠痛痛的感覺。

另外也可以按壓拇指與食指中間，大家俗稱虎口的地方，即是「合谷穴」，按壓時要找到骨頭凹下去的關節處，呼氣時往下按，吸氣時放開，重複按壓幾次，有氣體循環之作用。

家中有過敏的人，早上起床會打噴嚏、流鼻水，吳明珠醫師建議可以按完這兩個穴位，身體熱了再起床，就能減緩過敏症狀，但提醒懷孕的人不宜隨意按壓穴道。

另外，吳明珠建議可以在家自製養生茶，這道「補氣養肺茶飲」能補肺氣、清肝明目，很適合秋天飲用。藥材中有調理脾胃的「茯苓」、補氣的「黃耆」、清肝熱的「柴胡」、醫治手腳冰冷的「乾薑」、抗過敏的「防風」、保護氣管黏膜又能健脾的「百合」，以及補氣的「西洋參」，再根據個人不同喜好或調理需求，搭配洛神花、紅棗、枸杞、菊花等其他中藥材，將上述藥材以熬煮或沖泡方式飲用，也可在微溫時加入些許蜂蜜潤燥，一至二杯慢慢飲用，這就是一款適合辦公室或居家的養生茶飲。

她補充大家所喜愛酸酸甜甜的洛神花味酸、性寒，能降血脂、膽固醇、保護心血管，但有胃部疾病不宜食用；紅棗性味甘平，甜能入脾，故能補益脾氣；而枸杞子全身是寶，能養肝明目、滋陰補腎、益氣安神；菊花入肝經可清肝熱、舒緩眼睛疲勞，解口乾舌燥症狀。吳醫師也不吝提供「補氣養肺茶飲」的茶譜給讀者，最後還提醒大家，生理期、腸胃不適及血壓控制不良的人避免飲用，以免浪費藥材又傷身。

至於一般民眾會在秋冬之際吃補養身，吳明珠則提醒養生吃補前要先了解自己的體質，尤其冬天手腳冰冷時喜歡來個十全大補湯、薑母鴨、羊肉爐來補一補，但常常吃補不成，反而容易出現嘴破、痔瘡出血等症狀，有高血壓或是慢性病患者更不能亂補，吃補不成反會傷身。

逆齡回春不是夢 運用當季食材養生

年近六十的吳明珠，有著逆齡的外貌與纖細的身材，相當令人羨慕。她認為女人要美麗，就是將脾胃調理好。她笑著提及自己的養生秘訣很簡單，早、午、晚餐一定要吃，尤其要多攝取當季食材增加免疫力，秋天偏燥會多喝水。

而一天有兩餐外食的她，沒有特別忌口的食物，但各類食物都要吃到，每天一定攝取一個便當量的各式水果；一周泡澡五次，每次十至十五分鐘，泡澡時搭配中藥材，用布包掛在出水口，就是每日的養生藥浴。她直言：「世界上沒有醜女人，只有懶女人，吃好、睡好、心情好，自然美麗、逆齡」。

現今社會步調快速、壓力大，國人精、氣、神普遍不佳，吳明珠強調中醫著重在「未病先防」，也就是預防醫學，身體有異常時可透過中醫辨證論治，由根本調理，而藥食同源，食補就是最好的補藥，五臟六腑氣血順暢，自然容光煥發，「精、氣、神」自然因應而生。

養生茶／補氣養肺茶飲

材料：

黃耆 3 錢、防風 1 錢、百合 3 錢、柴胡 1 錢、茯苓 3 錢、乾薑 3 錢、西洋參 1.5 錢

做法：

加水 1000cc 大火煮開後，再小火煮五分鐘即可當茶飲用

來源：《理財周刊》 944 期

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