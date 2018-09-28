文．洪寶山 (理財周刊發行人)

中美貿易戰未歇，但美股因經濟數據強勁、資金持續流入，今年來成為全球股市多頭領頭羊。瑞士信貸發布報告指出，看好美股多頭持續到明年。美元指數八月以來強勢上漲，主因是外資資金從新興市場轉到美元避險。九月美元指數開始滑落，先前外資由新興市場撤出的資金又開始回補，亞洲新興市場又以台灣及南韓回補金額最多。

對照台股，以往有中秋變盤一說，但在年假過後開市先蹲後跳，盤中一度上漲到一一○○三點，最後小漲六點，收在一○九七八點。台股在內憂外患下已經維持一年多的萬點，這個行情目前看起來仍能穩住。

國民黨常批判民進黨不會拚經濟，總統蔡英文提出相關數據證明她執政後的經濟是好轉的，數據指出，台灣經濟成長連四季逾三％，國民黨執政時經濟成長率是○．八％，去年失業率三．六七是十七年來最低，今年上半年更降到三．○九，股市上萬點也持續一年多。蔡英文強調，民進黨執政後經濟成長穩定，民進黨做事默默做、努力做、實實在在做，成績一定看得到。

為讓全民真的有感受，民進黨拚經濟，從這期立法院排定的優先法案也可看得出決心。

立法院第九屆第六會期剛開議，行政院與立法院民進黨團開議前即緊鑼密鼓地籌畫新會期的優先法案。民進黨團副幹事長賴瑞隆表示，「拚經濟」是朝野共同目標，「對經濟有幫助的優先法案，立院都會全力推動跟支持。」民進黨團表示，將全力協助行政院所提有關於提升經濟發展、加入國際組織的相關法案，列為優先法加速審議，也會將組織改造列為優先推動工作，讓台灣經濟有更好的表現。

據了解，行政院目前所提優先法案有一一七個，其中，為了展現台灣加入 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定) 的決心，行政院長賴清德指示各部會全力衝刺做好準備工作，為符合 CPTPP 協定要求，台灣必須配合訂定或修正五項法律案，也就是已送立法院審議、新訂的「數位通訊傳播法草案」，以及「商標法」、「專利法」、「著作權法」與「郵政法」等四個法律條文修正案，賴揆指示要在年底前完成審議。

我相信，只要台灣上下齊心拚經濟，未來一定會好轉。

來源：《理財周刊》 944 期

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