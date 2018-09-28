【華冠投顧】盤中解析：短線賣壓出籠 11000震盪

劉彥良 分析師

美股在科技股回神下展開反攻，台股早盤繼續在非電族群的帶領上續創高至 11073 點，不過電子股成交比重尚未回溫加上 10 點過後短線賣壓出籠，使得指數反倒翻黑重新回到 11000 點之下，誠如前幾天所言，少了電子股的表現，台股很難持續上攻，因為非電族群往往都是墊檔而已。

盤面上明顯弱勢的族群在於特斯拉概念股，主因特斯拉執行長馬斯克因先前發表私有化言論，遭美國證券交易委員會 (SEC) 控告詐欺，特斯拉股價盤後重挫 1 成以上，拖累和大 (1536)、貿聯 - KY(3665)、康普(4739) 和美琪瑪 (4721) 走跌。

傳產股方面，風電族群休息，改由水泥雙雄接棒，另外台塑化 (6505) 和高鐵 (2633) 再創新高。

外資期現貨偏多，加上融資低檔，但台股遲未展現應有的多方攻勢，接下來仍要觀察電子股是否轉強，才能挑戰前高 11186 點甚至 11270 點。

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