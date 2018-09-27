【倫元投顧】量大看買力、量縮測賣壓

◆盤勢分析

台股在量縮之際緩步走高，看起來市場賣壓減輕了，不過電子比重卻連續第二天落在 55% 附近，顯然市場資金不敢逗留在電子類股，主要是被動元件族群的穩定度仍不足，在該族群未回穩前，投機力只能往非電子移動。

觀察非電子主軸，除了風力發電拉動鋼鐵類股連動外，其餘皆無族群性，可見真正願意逗留在非電子的資金也不多，於是造成目前成交量萎縮的狀況。

由於台股以量縮呈現，根據「量大看買力、量縮測賣壓」原則，台股量縮走高是賣壓減輕的結果，如果賣壓減輕能發生在被動元件族群身上，則台股才有穩定中多可期，電子股人氣也才能逐漸恢復；目前資金不敢進駐電子的主因，就是害怕被動族跌不停會影響電子股走向。

從盤面來看，被動元件兩支龍頭 2327 國巨、2492 華新科仍持續走低，並帶動半導體矽晶圓走弱，原本矽晶圓動向已跟被動脫鉤，今天兩者連動性又開始增強，顯見持股信心開始動搖；就技術面觀察，矽晶圓領先被動打底，理論上籌碼安定度比較佳，只要被動止跌，矽晶圓的反彈力道將較強。

跳脫此兩大族群來看，中小型股早盤在低價 PCB、光學、散熱等轉強下有些買力，只是後續持續力仍待觀察，電子股只能以低位階個股表現為主，大波段的行情不易出現。

今日指數是靠大型股撐住，如 1301 台塑、1326 台化、2891 中信金、1102 亞泥等，原因是摩台指結算，由於中小型股的買盤較為薄弱、且多數以短打為主，因此操作上偏向低檔布局績優股為主，而非追逐盤面強勢股。

楊天迪分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任，洽 02-2321-9933 理財專員

