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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/27  107/09/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.57420   10.56900   0.00520    0.04920
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.93240    9.90070   0.03170    0.32018
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.93420    9.90260   0.03160    0.31911
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.90270    9.88580   0.01690    0.17095
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.90290    9.88600   0.01690    0.17095
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.21610    9.19490   0.02120    0.23056
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.50140    9.47890   0.02250    0.23737
中國信託台灣活力基金                                               13.80000   13.80000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                               16.26000   16.25000   0.01000    0.06154
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89000    9.88360   0.00640    0.06475
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.21610    9.21010   0.00600    0.06515
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.29500   10.29410   0.00090    0.00874
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.55600    9.55490   0.00110    0.01151
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.09530   11.11200  -0.01670   -0.15029
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.63750    9.65200  -0.01450   -0.15023
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.05330   11.00430   0.04900    0.44528
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.91890    9.87500   0.04390    0.44456
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
中國信託智能運動基金-美元                                          10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99060   10.99050   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.43650    9.41240   0.02410    0.25605
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.04830    9.02520   0.02310    0.25595
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.59050    9.56780   0.02270    0.23725
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.19050    9.16880   0.02170    0.23667
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       59.88000   59.73000   0.15000    0.25113
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.95960   39.96020  -0.00060   -0.00150
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.06620   38.78680   0.27940    0.72035
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       18.52000   18.58000  -0.06000   -0.32293
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43590   11.43090   0.00500    0.04374
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.49670   10.54500  -0.04830   -0.45804
元大上證50基金                                                     29.03000   29.22000  -0.19000   -0.65024
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.15000   11.06000   0.09000    0.81374
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.88000   12.93800  -0.05800   -0.44829
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.30700   17.39500  -0.08800   -0.50589
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.16300   10.09300   0.07000    0.69355
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.73000    9.67100   0.05900    0.61007
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    2.96000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.18000   13.24000  -0.06000   -0.45317
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.17970   45.39620  -0.21650   -0.47691
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.47550   10.45960   0.01590    0.15201
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68060    9.66580   0.01480    0.15312
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59370    9.62740  -0.03370   -0.35004
元大巴西指數基金                                                    5.42100    5.36400   0.05700    1.06264
元大巴菲特基金                                                     27.09000   27.07000   0.02000    0.07388
元大日經225基金                                                    29.97000   30.24000  -0.27000   -0.89286
元大台商收成基金                                                   23.79000   23.72000   0.07000    0.29511
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.04000   40.89000   0.15000    0.36684
元大台灣中型100基金                                                32.92000   32.93000  -0.01000   -0.03037
元大台灣加權股價指數基金                                           26.06200   25.95700   0.10500    0.40452
元大台灣卓越50基金                                                 87.64000   87.01000   0.63000    0.72405
元大台灣金融基金                                                   18.96000   18.81000   0.15000    0.79745
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.36000   32.15000   0.21000    0.65319
元大台灣高股息基金                                                 27.31000   27.18000   0.13000    0.47829
元大台灣電子科技基金                                               36.65000   36.54000   0.11000    0.30104
元大全球ETF成長組合基金                                            10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.12000   13.22000  -0.10000   -0.75643
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.95000   13.04000  -0.09000   -0.69018
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.15900   12.25600  -0.09700   -0.79145
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.77000    6.81000  -0.04000   -0.58737
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.59000    6.61000  -0.02000   -0.30257
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.76700    9.74000   0.02700    0.27721
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.28000   13.22000   0.06000    0.45386
元大全球農業商機基金                                               17.88000   17.87000   0.01000    0.05596
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.28900    8.26800   0.02100    0.25399
元大印度指數基金                                                    9.59300    9.56200   0.03100    0.32420
元大印度基金                                                       12.03000   11.99000   0.04000    0.33361
元大多多基金                                                       17.30000   17.42000  -0.12000   -0.68886
元大多福基金                                                       52.76000   52.74000   0.02000    0.03792
元大亞太成長基金                                                    9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.45820    8.45640   0.00180    0.02129
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.94520    6.94370   0.00150    0.02160
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.65300    9.64400   0.00900    0.09332
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.21600   10.21700  -0.00100   -0.00979
元大卓越基金                                                       45.90000   45.90000   0.00000    0.00000
元大店頭基金                                                        7.96000    8.04000  -0.08000   -0.99502
元大泛歐成長基金                                                    9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.28520   10.28460   0.00060    0.00583
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.54500    9.57400  -0.02900   -0.30290
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.56280   31.55900   0.00380    0.01204
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.03450   36.79330   0.24120    0.65555
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.47780   19.61250  -0.13470   -0.68681
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.22280   17.97490   0.24790    1.37915
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.44200   38.34140   0.10060    0.26238
元大高科技基金                                                     18.35000   18.49000  -0.14000   -0.75717
元大得利貨幣市場基金                                               16.26020   16.26000   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98670   11.98660   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     12.01000   12.16000  -0.15000   -1.23355
元大華夏中小基金                                                    6.97000    6.89000   0.08000    1.16110
元大新中國基金-人民幣                                               9.34000    9.24000   0.10000    1.08225
元大新中國基金-美元                                                 8.75500    8.67300   0.08200    0.94546
元大新中國基金-新台幣                                               8.68000    8.59000   0.09000    1.04773
元大新主流基金                                                     23.96000   24.17000  -0.21000   -0.86885
元大新東協平衡基金-美元                                             9.26300    9.26300   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.95690    9.91570   0.04120    0.41550
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.22240    9.19870   0.02370    0.25765
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.90590    9.87340   0.03250    0.32917
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.58090    8.55270   0.02820    0.32972
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.77900    9.77270   0.00630    0.06447
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.35370    9.34770   0.00600    0.06419
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88310    9.88290   0.00020    0.00202
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.45780    9.45760   0.00020    0.00211
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.50760    9.50440   0.00320    0.03367
元大新興亞洲基金                                                   11.36000   11.43000  -0.07000   -0.61242
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.73070    8.76830  -0.03760   -0.42882
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.51360    8.55030  -0.03670   -0.42922
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.93050    8.97450  -0.04400   -0.49028
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.70810    8.75100  -0.04290   -0.49023
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10740   15.10720   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.84000   36.91000  -0.07000   -0.18965
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
元大實質多重資產基金-美元                                           8.23000    8.30600  -0.07600   -0.91500
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.71000  -0.07000   -0.80367
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.20000   15.13000   0.07000    0.46266
元大滬深300單日正向2倍基金                                         14.19000   14.40000  -0.21000   -1.45833
元大摩臺基金                                                       40.36000   40.09000   0.27000    0.67348
元大標普500基金                                                    26.85000   26.95000  -0.10000   -0.37106
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.73000   12.68000   0.05000    0.39432
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.06000   36.31000  -0.25000   -0.68852
元大標智滬深300基金                                                15.97000   16.32000  -0.35000   -2.14461
元大歐洲50基金                                                     24.72000   24.61000   0.11000    0.44697
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.41130    9.47780  -0.06650   -0.70164
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19420   10.19380   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       49.84000   50.29000  -0.45000   -0.89481
元大韓國KOSPI200基金                                               22.77000   22.69000   0.08000    0.35258
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.90000   14.86000   0.04000    0.26918
日盛上選基金                                                       31.88000   31.84000   0.04000    0.12563
日盛小而美基金                                                     17.74000   17.69000   0.05000    0.28265
日盛中國內需動力基金                                                9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.71260   11.69380   0.01880    0.16077
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.76710    9.75140   0.01570    0.16100
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.70760   11.69610   0.01150    0.09832
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.75740    9.74790   0.00950    0.09746
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.61300   10.59920   0.01380    0.13020
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.82960    8.81810   0.01150    0.13041
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.34000   10.18000   0.16000    1.57171
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.85000    9.71000   0.14000    1.44181
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.13000    9.98000   0.15000    1.50301
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
日盛日盛基金                                                       13.16000   13.13000   0.03000    0.22848
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.15640   10.14950   0.00690    0.06798
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.48360    9.47720   0.00640    0.06753
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.96270    9.95350   0.00920    0.09243
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.30470    9.29610   0.00860    0.09251
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41920    2.41500   0.00420    0.17391
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67010    1.66720   0.00290    0.17394
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36490    0.36460   0.00030    0.08228
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25270    0.25250   0.00020    0.07921
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.10760   12.09340   0.01420    0.11742
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.24890    8.23920   0.00970    0.11773
日盛亞洲機會基金                                                    6.79000    6.74000   0.05000    0.74184
日盛首選基金                                                       16.40000   16.41000  -0.01000   -0.06094
日盛高科技基金                                                     17.24000   17.28000  -0.04000   -0.23148
日盛貨幣市場基金                                                   14.77540   14.77530   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                     38.22000   38.15000   0.07000    0.18349
日盛精選五虎基金                                                   36.59000   36.38000   0.21000    0.57724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49010   13.48990   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.51000   28.87000  -0.36000   -1.24697
台新MSCI中國基金                                                   20.20000   20.37000  -0.17000   -0.83456
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.42000   17.44000  -0.02000   -0.11468
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        23.28000   23.25000   0.03000    0.12903
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16700   14.16680   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47340   10.43670   0.03670    0.35164
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53660   10.54600  -0.00940   -0.08913
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.07160   10.08700  -0.01540   -0.15267
台新中國通基金                                                     39.82000   40.17000  -0.35000   -0.87130
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.48240    0.47860   0.00380    0.79398
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.78500   14.67700   0.10800    0.73585
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32520    0.32270   0.00250    0.77471
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
台新主流基金                                                       22.06000   22.18000  -0.12000   -0.54103
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.66000   19.87000  -0.21000   -1.05687
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64470    0.65200  -0.00730   -1.11963
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.58000   14.73000  -0.15000   -1.01833
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47670    0.48210  -0.00540   -1.12010
台新台灣中小基金                                                   31.45000   31.70000  -0.25000   -0.78864
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.93910    9.90120   0.03790    0.38278
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.21230    9.19200   0.02030    0.22084
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.34940   10.32650   0.02290    0.22176
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.38230   10.36390   0.01840    0.17754
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.24300   11.22310   0.01990    0.17731
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
台新印度基金                                                       14.12000   14.02000   0.10000    0.71327
台新亞美短期債券基金                                               10.87390   10.88350  -0.00960   -0.08821
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.50780    8.49790   0.00990    0.11650
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28290    0.28240   0.00050    0.17705
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.88230   11.86840   0.01390    0.11712
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38970    0.38900   0.00070    0.17995
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09450   11.09440   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.00020   29.08700  -0.08680   -0.29842
台新智慧生活基金-美元                                              10.69160   10.71600  -0.02440   -0.22770
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.38510    8.37520   0.00990    0.11821
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.53240    8.51630   0.01610    0.18905
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.06020    9.04950   0.01070    0.11824
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.22680    9.20930   0.01750    0.19003
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.49900   10.44210   0.05690    0.54491
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33710    0.33550   0.00160    0.47690
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.79340    7.75110   0.04230    0.54573
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26360    0.26240   0.00120    0.45732
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.38000   0.02000    0.37175
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.06000   20.97000   0.09000    0.42918
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.85100   10.85300  -0.00200   -0.01843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.82000   15.81000   0.01000    0.06325
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.80630   11.80120   0.00510    0.04322
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.49870    9.49460   0.00410    0.04318
未來資產亞洲新富基金                                               19.56000   19.40000   0.16000    0.82474
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57090   12.57080   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
未來資產新興市場債券基金A                                           8.74070    8.71580   0.02490    0.28569
未來資產新興市場債券基金B                                           6.61190    6.59300   0.01890    0.28667
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.12590   11.12180   0.00410    0.03686
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86790    9.92780  -0.05990   -0.60336
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.12860    9.11290   0.01570    0.17228
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.41250   10.39450   0.01800    0.17317
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.70730    7.74240  -0.03510   -0.45335
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.85210    8.89270  -0.04060   -0.45655
永豐中小基金                                                       50.25000   50.40000  -0.15000   -0.29762
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76470    1.76230   0.00240    0.13619
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34680    2.34360   0.00320    0.13654
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.99540    7.98630   0.00910    0.11395
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31650   10.30470   0.01180    0.11451
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.64000    4.65000  -0.01000   -0.21505
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.75000   20.94000  -0.19000   -0.90735
永豐主流品牌基金                                                   18.48000   18.42000   0.06000    0.32573
永豐永豐基金                                                       35.03000   34.97000   0.06000    0.17158
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.84080    9.84810  -0.00730   -0.07413
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.95170    9.95920  -0.00750   -0.07531
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.77540    9.78160  -0.00620   -0.06338
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.88630    9.89260  -0.00630   -0.06368
永豐亞洲民生消費基金                                               11.31000   11.21000   0.10000    0.89206
永豐南非幣2021保本基金                                             12.98850   12.96640   0.02210    0.17044
永豐高科技基金                                                     23.13000   23.08000   0.05000    0.21664
永豐貨幣市場基金                                                   13.88760   13.88740   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11890    2.11600   0.00290    0.13705
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51510    2.51160   0.00350    0.13935
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72850    7.71950   0.00900    0.11659
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41780   10.40570   0.01210    0.11628
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.02330    7.01540   0.00790    0.11261
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.86040   10.84810   0.01230    0.11338
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.61000    7.68000  -0.07000   -0.91146
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 17.46000   17.62000  -0.16000   -0.90806
永豐臺灣加權ETF基金                                                57.11000   56.81000   0.30000    0.52808
永豐領航科技基金                                                   37.06000   37.12000  -0.06000   -0.16164
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
永豐趨勢平衡基金                                                   40.97000   41.45000  -0.48000   -1.15802
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.60590   11.60480   0.00110    0.00948
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.50430    9.48750   0.01680    0.17708
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.75820    9.74090   0.01730    0.17760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.52340    9.51120   0.01220    0.12827
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.69630    9.68380   0.01250    0.12908
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.51950    9.50380   0.01570    0.16520
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.90320    9.88680   0.01640    0.16588
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.49850    9.48780   0.01070    0.11278
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.75190    9.74090   0.01100    0.11293
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.86000   10.75000   0.11000    1.02326
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.53000    9.44000   0.09000    0.95339
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.21000   10.12000   0.09000    0.88933
兆豐國際中小基金                                                   14.81000   14.94000  -0.13000   -0.87015
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.13000   13.90000   0.23000    1.65468
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.62000   18.34000   0.28000    1.52672
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.54000   18.26000   0.28000    1.53341
兆豐國際生命科學基金                                               17.02000   16.99000   0.03000    0.17657
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.38610   10.38080   0.00530    0.05106
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.64170   10.64110   0.00060    0.00564
兆豐國際全球基金                                                   32.72000   32.67000   0.05000    0.15305
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.29070   10.29010   0.00060    0.00583
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.00090   10.03130  -0.03040   -0.30305
兆豐國際國民基金                                                   21.56000   21.66000  -0.10000   -0.46168
兆豐國際第一基金                                                   12.65000   12.68000  -0.03000   -0.23659
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.00870    9.99130   0.01740    0.17415
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.90900    7.89530   0.01370    0.17352
兆豐國際萬全基金                                                   19.97000   20.01000  -0.04000   -0.19990
兆豐國際電子基金                                                   24.39000   24.39000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.90000   22.75000   0.15000    0.65934
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.09000   16.11000  -0.02000   -0.12415
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.12000   33.07000   0.05000    0.15119
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50710   12.50700   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.13090   11.12240   0.00850    0.07642
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01160   12.00260   0.00900    0.07498
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.76280   10.75930   0.00350    0.03253
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.52890   11.52650   0.00240    0.02082
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.10260    8.09630   0.00630    0.07781
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.45520    9.44810   0.00710    0.07515
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.00800    9.00510   0.00290    0.03220
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.92020    8.91820   0.00200    0.02243
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.27020    9.26730   0.00290    0.03129
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
合庫全球新興市場基金                                                9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.13350   10.13340   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.41870    9.40860   0.01010    0.10735
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.68180    9.67020   0.01160    0.11996
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.97030    9.95510   0.01520    0.15269
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.40290   11.38380   0.01910    0.16778
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.55650   13.54630   0.01020    0.07530
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.70440    8.69460   0.00980    0.11271
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38580    9.37460   0.01120    0.11947
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.80690    7.79500   0.01190    0.15266
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.68200    8.66740   0.01460    0.16845
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.05140   10.04330   0.00810    0.08065
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.00500   11.00020   0.00480    0.04364
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.92810    9.97880  -0.05070   -0.50808
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.73740    9.79320  -0.05580   -0.56978
安聯中國東協基金                                                   15.40000   15.46000  -0.06000   -0.38810
安聯中國策略基金-美元                                              10.53000   10.39000   0.14000    1.34745
安聯中國策略基金-新臺幣                                            13.58000   13.40000   0.18000    1.34328
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.38000   13.26000   0.12000    0.90498
安聯中華新思路基金-美元                                            12.46000   12.36000   0.10000    0.80906
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.64000   11.54000   0.10000    0.86655
安聯台灣大壩基金                                                   27.19000   27.17000   0.02000    0.07361
安聯台灣科技基金                                                   44.46000   44.69000  -0.23000   -0.51466
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49630   12.49610   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   29.54000   29.61000  -0.07000   -0.23641
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14310   10.14890  -0.00580   -0.05715
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.05500   15.06610  -0.01110   -0.07368
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.61720    9.62420  -0.00700   -0.07273
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.80000   11.81000  -0.01000   -0.08467
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.37550   12.37000   0.00550    0.04446
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16120   10.16830  -0.00710   -0.06982
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.25050   12.26010  -0.00960   -0.07830
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.48690    9.48260   0.00430    0.04535
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.33600    9.34250  -0.00650   -0.06957
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.99920    9.00620  -0.00700   -0.07772
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.39000   11.41000  -0.02000   -0.17528
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.09980   12.09370   0.00610    0.05044
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.01010   11.00890   0.00120    0.01090
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.67010   10.66820   0.00190    0.01781
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.92010    8.91540   0.00470    0.05272
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.70950    8.70860   0.00090    0.01033
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41530    8.41370   0.00160    0.01902
安聯全球人口趨勢基金                                               11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        38.20000   37.96000   0.24000    0.63224
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91410   11.91580  -0.00170   -0.01427
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.30920   10.31080  -0.00160   -0.01552
安聯全球新興市場基金                                               17.65000   17.59000   0.06000    0.34110
安聯全球農金趨勢基金                                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
安聯亞洲動態策略基金                                               22.40000   22.33000   0.07000    0.31348
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.06980   10.06380   0.00600    0.05962
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.82500    9.81910   0.00590    0.06009
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.01960   82.80030   0.21930    0.26485
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.32330   12.31980   0.00350    0.02841
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.87130   64.70120   0.17010    0.26290
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.55040    9.54770   0.00270    0.02828
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58180    2.57560   0.00620    0.24072
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.45890   10.48000  -0.02110   -0.20134
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20090    2.19280   0.00810    0.36939
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.68150    8.69990  -0.01840   -0.21150
宏利台灣動力基金                                                   30.85000   30.64000   0.21000    0.68538
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.25510   10.24920   0.00590    0.05757
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.00760    9.99450   0.01310    0.13107
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.04170    8.03720   0.00450    0.05599
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.99350    7.98440   0.00910    0.11397
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
宏利全球債券組合基金                                               13.03470   13.03160   0.00310    0.02379
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77320    2.77360  -0.00040   -0.01442
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66520   11.66870  -0.00350   -0.02999
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62910    8.63170  -0.00260   -0.03012
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42790    2.41500   0.01290    0.53416
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.84150   10.84820  -0.00670   -0.06176
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.60850    3.60630   0.00220    0.06100
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.58240    0.58190   0.00050    0.08593
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.84000   16.83000   0.01000    0.05942
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.86940   11.85400   0.01540    0.12991
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.54270   10.53600   0.00670    0.06359
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20560   10.19630   0.00930    0.09121
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.95610    8.95020   0.00590    0.06592
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.55260    8.54720   0.00540    0.06318
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.45380    8.44630   0.00750    0.08880
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.42010    8.41380   0.00630    0.07488
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.77710    2.77070   0.00640    0.23099
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40230    0.40150   0.00080    0.19925
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.19500   12.16590   0.02910    0.23919
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91690    0.91490   0.00200    0.21860
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.37650    7.35940   0.01710    0.23236
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04370    2.03860   0.00510    0.25017
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29390    0.29330   0.00060    0.20457
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.03430    9.01320   0.02110    0.23410
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33040    0.32970   0.00070    0.21231
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64540   13.64530   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.59000    2.61000  -0.02000   -0.76628
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
宏利臺灣股息收益基金                                               26.93000   26.91000   0.02000    0.07432
宏利澳幣保本基金                                                   12.11890   12.12210  -0.00320   -0.02640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.90000   10.86000   0.04000    0.36832
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.90000   11.98000  -0.08000   -0.66778
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.29680   10.26980   0.02700    0.26291
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.54150    9.53140   0.01010    0.10597
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.93050    8.91460   0.01590    0.17836
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.67590   10.65690   0.01900    0.17829
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
貝萊德新台幣基金                                                   12.93660   12.93660   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                     26.22000   26.14000   0.08000    0.30604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23800   11.23930  -0.00130   -0.01157
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83970    9.88660  -0.04690   -0.47438
保德信大中華基金-人民幣                                             9.67000    9.56000   0.11000    1.15063
保德信大中華基金-美元                                               9.53000    9.45000   0.08000    0.84656
保德信大中華基金-新台幣                                            28.24000   27.97000   0.27000    0.96532
保德信中小型股基金                                                 41.73000   42.00000  -0.27000   -0.64286
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
保德信中國中小基金-美元                                             8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.24000    8.19000   0.05000    0.61050
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.16480    9.17980  -0.01500   -0.16340
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.22970    9.24080  -0.01110   -0.12012
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.29850    9.30840  -0.00990   -0.10636
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.06420   10.07490  -0.01070   -0.10620
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.81000    8.71000   0.10000    1.14811
保德信中國品牌基金-美元                                             8.80000    8.70000   0.10000    1.14943
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.53000    9.43000   0.10000    1.06045
保德信台商全方位基金                                               34.26000   34.39000  -0.13000   -0.37802
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.40000   30.45000  -0.05000   -0.16420
保德信全球消費商機基金                                             18.67000   18.61000   0.06000    0.32241
保德信全球基礎建設基金                                             12.33000   12.36000  -0.03000   -0.24272
保德信全球資源基金                                                  8.32000    8.37000  -0.05000   -0.59737
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.77000   34.71000   0.06000    0.17286
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.76780    9.77560  -0.00780   -0.07979
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.61580   10.62420  -0.00840   -0.07906
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.22960    9.23020  -0.00060   -0.00650
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.01640   10.01710  -0.00070   -0.00699
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.16860    8.15980   0.00880    0.10785
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.81740   10.80580   0.01160    0.10735
保德信亞太基金                                                     21.30000   21.18000   0.12000    0.56657
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.43180    8.42530   0.00650    0.07715
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.21820   11.20960   0.00860    0.07672
保德信店頭市場基金                                                 29.90000   30.17000  -0.27000   -0.89493
保德信拉丁美洲基金                                                  6.68000    6.61000   0.07000    1.05900
保德信金平衡基金                                                   30.35000   30.25000   0.10000    0.33058
保德信金滿意基金                                                   42.45000   42.32000   0.13000    0.30718
保德信科技島基金                                                   25.15000   25.14000   0.01000    0.03978
保德信高成長基金                                                   92.58000   92.01000   0.57000    0.61950
保德信第一基金                                                     25.27000   25.25000   0.02000    0.07921
保德信貨幣市場基金                                                 15.77470   15.77450   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.68850   10.69980  -0.01130   -0.10561
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.81620   10.81990  -0.00370   -0.03420
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.91470   10.92160  -0.00690   -0.06318
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.34190   10.34090   0.00100    0.00967
保德信新世紀基金                                                   10.99000   10.91000   0.08000    0.73327
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.96200    7.96140   0.00060    0.00754
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.82320   10.82250   0.00070    0.00647
保德信新興趨勢組合基金                                             11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
保德信瑞騰基金                                                     15.54820   15.54810   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.75960    9.74790   0.01170    0.12003
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99070    9.97870   0.01200    0.12026
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.68440    9.66920   0.01520    0.15720
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79640    9.78210   0.01430    0.14619
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.90820    9.88670   0.02150    0.21746
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.89230    9.87100   0.02130    0.21578
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.75790    9.74290   0.01500    0.15396
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76050    9.74560   0.01490    0.15289
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.04230   10.02210   0.02020    0.20155
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03210   10.01110   0.02100    0.20977
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09260   10.07110   0.02150    0.21348
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.92710    9.91300   0.01410    0.14224
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92730    9.91320   0.01410    0.14223
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.60450    9.57850   0.02600    0.27144
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.45920    9.43980   0.01940    0.20551
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.06190   10.03030   0.03160    0.31505
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06100   10.02950   0.03150    0.31407
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.13200   10.10610   0.02590    0.25628
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.20320   10.17800   0.02520    0.24759
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.09420   10.06980   0.02440    0.24231
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.09450   10.07020   0.02430    0.24131
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94790    1.94310   0.00480    0.24703
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66510    2.65860   0.00650    0.24449
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29270    0.29310  -0.00040   -0.13647
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43460    0.43510  -0.00050   -0.11492
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36350    8.37730  -0.01380   -0.16473
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65240   11.67390  -0.02150   -0.18417
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41130    9.38680   0.02450    0.26100
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.56120   11.53030   0.03090    0.26799
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.51240    8.51980  -0.00740   -0.08686
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.48220   10.49130  -0.00910   -0.08674
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.14160   10.12690   0.01470    0.14516
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.05180   10.03460   0.01720    0.17141
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.09200   10.08280   0.00920    0.09124
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.65160   10.64180   0.00980    0.09209
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98710    9.97570   0.01140    0.11428
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77840    9.76740   0.01100    0.11262
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08470   10.07330   0.01140    0.11317
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.74360    9.72930   0.01430    0.14698
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93170    9.91630   0.01540    0.15530
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.54750   10.52610   0.02140    0.20330
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.16300    6.15140   0.01160    0.18857
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.64270   10.62260   0.02010    0.18922
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65170   11.65170   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.12000   18.17000  -0.05000   -0.27518
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4138.99000 4151.46000 -12.47000   -0.30038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.28410   10.20990   0.07420    0.72675
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.31250   11.23600   0.07650    0.68085
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.55140   10.48110   0.07030    0.67073
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.12220    9.05640   0.06580    0.72656
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.54430    9.47970   0.06460    0.68146
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.36410    9.30170   0.06240    0.67085
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.45680   10.38140   0.07540    0.72630
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.00730   10.93280   0.07450    0.68144
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.95630   10.88330   0.07300    0.67075
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.21000    6.19000   0.02000    0.32310
柏瑞巨人基金                                                       12.86000   12.79000   0.07000    0.54730
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65810   13.65790   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.10000   16.05000   0.05000    0.31153
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.53390   13.51390   0.02000    0.14800
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.91560   11.90260   0.01300    0.10922
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.52360   12.50990   0.01370    0.10951
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.86010    8.84700   0.01310    0.14807
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78390    6.77380   0.01010    0.14910
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77130    8.76170   0.00960    0.10957
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.52170    8.51710   0.00460    0.05401
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.76750   10.75560   0.01190    0.11064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.35280    8.34500   0.00780    0.09347
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.09230   12.07910   0.01320    0.10928
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.72480   11.70750   0.01730    0.14777
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.97760   11.97110   0.00650    0.05430
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.40040   11.38790   0.01250    0.10977
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99020    8.97690   0.01330    0.14816
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.80080    9.79000   0.01080    0.11032
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.74000    9.73470   0.00530    0.05444
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.57620    9.56570   0.01050    0.10977
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43600    9.42710   0.00890    0.09441
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.25860   10.24880   0.00980    0.09562
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.13840   10.13240   0.00600    0.05922
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01860   10.01300   0.00560    0.05593
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.08710   10.08300   0.00410    0.04066
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.96320    9.95370   0.00950    0.09544
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.76590    9.76010   0.00580    0.05943
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.72530    9.71990   0.00540    0.05556
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.79530    9.79130   0.00400    0.04085
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.23940   10.22960   0.00980    0.09580
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.13840   10.13240   0.00600    0.05922
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01870   10.01300   0.00570    0.05693
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.08720   10.08310   0.00410    0.04066
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.96320    9.95360   0.00960    0.09645
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.76600    9.76030   0.00570    0.05840
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.72540    9.71990   0.00550    0.05658
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.79540    9.79140   0.00400    0.04085
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68930   10.67880   0.01050    0.09833
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.90260   11.89080   0.01180    0.09924
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.29820   11.29110   0.00710    0.06288
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.02110    9.01220   0.00890    0.09876
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72560    9.71600   0.00960    0.09881
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.59100    9.58500   0.00600    0.06260
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40140   10.39120   0.01020    0.09816
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.08280   11.07180   0.01100    0.09935
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.91520   10.90840   0.00680    0.06234
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.02130    9.01240   0.00890    0.09875
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.72600    9.71640   0.00960    0.09880
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.59150    9.58540   0.00610    0.06364
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.91000   12.88000   0.03000    0.23292
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.91000   13.00000  -0.09000   -0.69231
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.03000   13.14000  -0.11000   -0.83714
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.20000    9.13000   0.07000    0.76670
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.34830   11.32250   0.02580    0.22786
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.41320    7.39640   0.01680    0.22714
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.34110   11.32220   0.01890    0.16693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.02420   11.00910   0.01510    0.13716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.14920   10.13570   0.01350    0.13319
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.27530    8.26150   0.01380    0.16704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.31470    9.30200   0.01270    0.13653
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.34830    9.33590   0.01240    0.13282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.60480   10.59020   0.01460    0.13786
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.95940    9.94270   0.01670    0.16796
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.13260   10.11920   0.01340    0.13242
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.65000    9.63680   0.01320    0.13697
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.94150    8.92660   0.01490    0.16692
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.87550    8.86840   0.00710    0.08006
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.37240    9.35990   0.01250    0.13355
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.75770   11.72930   0.02840    0.24213
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.24540   11.22190   0.02350    0.20941
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.67560   10.65430   0.02130    0.19992
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.97130    6.95450   0.01680    0.24157
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73080    8.71260   0.01820    0.20889
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.33260    9.31390   0.01870    0.20078
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.10720   10.08280   0.02440    0.24200
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.69260   10.67120   0.02140    0.20054
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.44960    9.42980   0.01980    0.20997
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.89040    8.86900   0.02140    0.24129
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53140    9.51240   0.01900    0.19974
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17790   11.16530   0.01260    0.11285
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.77320   11.76000   0.01320    0.11224
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.79150   10.78300   0.00850    0.07883
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.10000    9.08970   0.01030    0.11332
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.64190    9.63110   0.01080    0.11214
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.63640    9.62880   0.00760    0.07893
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.09690   11.08440   0.01250    0.11277
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97300    9.96180   0.01120    0.11243
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.28270   10.27460   0.00810    0.07884
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.48240    9.47170   0.01070    0.11297
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.25360    9.24320   0.01040    0.11252
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.86240    9.85130   0.01110    0.11268
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.39790    9.39050   0.00740    0.07880
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.25000   18.20000   0.05000    0.27473
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.13000   17.07000   0.06000    0.35149
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.85530   12.84790   0.00740    0.05760
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.72920   10.76740  -0.03820   -0.35477
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.67710   11.71470  -0.03760   -0.32096
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.27440   12.33000  -0.05560   -0.45093
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.19070   11.23110  -0.04040   -0.35972
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.72160    9.75620  -0.03460   -0.35465
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.26740   10.30050  -0.03310   -0.32134
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.14770   10.19370  -0.04600   -0.45126
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.16510   10.20180  -0.03670   -0.35974
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.86110    9.89620  -0.03510   -0.35468
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.06400   10.09640  -0.03240   -0.32091
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.76910   11.82240  -0.05330   -0.45084
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.10640   10.14290  -0.03650   -0.35986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        13.90000   13.82000   0.08000    0.57887
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        27.13000   27.49000  -0.36000   -1.30957
國泰大中華基金                                                     19.17000   19.18000  -0.01000   -0.05214
國泰小龍基金                                                       15.03000   14.99000   0.04000    0.26684
國泰中小成長基金                                                   41.15000   41.22000  -0.07000   -0.16982
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.10030    4.05510   0.04520    1.11465
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.30000   18.11000   0.19000    1.04914
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69090    0.68430   0.00660    0.96449
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65120    0.64500   0.00620    0.96124
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19850    2.18470   0.01380    0.63167
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.62100    9.60740   0.01360    0.14156
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.12520    8.11380   0.01140    0.14050
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31520    0.31460   0.00060    0.19072
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.53790   11.53290   0.00500    0.04335
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67320    1.67980  -0.00660   -0.39290
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93010    9.93280  -0.00270   -0.02718
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32850    0.32880  -0.00030   -0.09124
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.23380    4.18490   0.04890    1.16849
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.89000   18.68000   0.21000    1.12420
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.61020    0.60410   0.00610    1.00977
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.13710    3.10040   0.03670    1.18372
國泰中港台基金台幣級別                                             14.00000   13.85000   0.15000    1.08303
國泰中港台基金美元級別                                              0.45770    0.45310   0.00460    1.01523
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   29.42000   29.67000  -0.25000   -0.84260
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.74000   11.67000   0.07000    0.59983
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       40.74000   41.21000  -0.47000   -1.14050
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38670   10.38440   0.00230    0.02215
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.24200   10.23980   0.00220    0.02148
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.26480   10.26260   0.00220    0.02144
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33800    0.33820  -0.00020   -0.05914
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33320    0.33330  -0.00010   -0.03000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33380    0.33400  -0.00020   -0.05988
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41570   12.41550   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                       25.97000   25.99000  -0.02000   -0.07695
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.52910    2.52660   0.00250    0.09895
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36800    0.36820  -0.00020   -0.05432
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50950    0.51040  -0.00090   -0.17633
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.99000   13.05000  -0.06000   -0.45977
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44990    0.45230  -0.00240   -0.53062
國泰全球資源基金台幣級別                                            6.01000    6.02000  -0.01000   -0.16611
國泰全球資源基金美元級別                                            0.19270    0.19320  -0.00050   -0.25880
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41840    0.41830   0.00010    0.02391
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37760    0.37750   0.00010    0.02649
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44410    0.44400   0.00010    0.02252
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52120    0.52160  -0.00040   -0.07669
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.70000   20.81000  -0.11000   -0.52859
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.99000   22.85000   0.14000    0.61269
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.52500    2.50720   0.01780    0.70996
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.31620   11.24810   0.06810    0.60544
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.13380   10.07280   0.06100    0.60559
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36830    0.36630   0.00200    0.54600
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32980    0.32800   0.00180    0.54878
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50670    0.50450   0.00220    0.43608
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38610    0.38480   0.00130    0.33784
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.98000   18.98000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61840    0.61870  -0.00030   -0.04849
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.98000   18.98000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.85190    0.85340  -0.00150   -0.17577
國泰科技生化基金                                                   32.04000   32.08000  -0.04000   -0.12469
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.19000   28.27000  -0.08000   -0.28299
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.56490   38.24110   0.32380    0.84673
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.94320   20.07350  -0.13030   -0.64911
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.47570   18.21900   0.25670    1.40897
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.95670   39.64650   0.31020    0.78241
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.30550   41.05930   0.24620    0.59962
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.48130   43.39000   0.09130    0.21042
國泰紐幣2021保本基金                                               12.20360   12.20240   0.00120    0.00983
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.49330   12.49190   0.00140    0.01121
國泰紐幣保本基金                                                   12.46490   12.46450   0.00040    0.00321
國泰高科技基金                                                     11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.83000   21.77000   0.06000    0.27561
國泰國泰基金台幣級別                                               21.83000   21.77000   0.06000    0.27561
國泰富時中國A50基金                                                18.62000   18.74000  -0.12000   -0.64034
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33690    0.33680   0.00010    0.02969
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47340    0.47380  -0.00040   -0.08442
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37760    0.37810  -0.00050   -0.13224
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53070    0.53190  -0.00120   -0.22561
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35190    0.35200  -0.00010   -0.02841
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49450    0.49520  -0.00070   -0.14136
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.54420   10.52960   0.01460    0.13866
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.52980    7.51950   0.01030    0.13698
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35700    0.35660   0.00040    0.11217
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24530    0.25270  -0.00740   -2.92837
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23950    2.23060   0.00890    0.39900
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.95510    9.92410   0.03100    0.31237
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32340    0.32260   0.00080    0.24799
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.62180   39.80740  -0.18560   -0.46624
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.00000   19.16000  -0.16000   -0.83507
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.86000   11.74000   0.12000    1.02215
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38660    0.38290   0.00370    0.96631
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25730    2.25000   0.00730    0.32444
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47810    1.47330   0.00480    0.32580
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33850    0.33790   0.00060    0.17757
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33770    0.33740   0.00030    0.08892
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22380    0.22350   0.00030    0.13423
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.36690   10.34830   0.01860    0.17974
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.66110    6.64920   0.01190    0.17897
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.48000   37.43000   0.05000    0.13358
國泰價值卓越基金                                                   14.13000   14.10000   0.03000    0.21277
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38410    0.38340   0.00070    0.18258
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.60050   38.75200  -0.15150   -0.39095
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.77000   21.74000   0.03000    0.13799
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.25000   19.12000   0.13000    0.67992
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.69000   19.61000   0.08000    0.40796
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08340   12.07750   0.00590    0.04885
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39700    0.39690   0.00010    0.02520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63330    9.63580  -0.00250   -0.02594
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.25540    8.26310  -0.00770   -0.09319
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.74780   10.75060  -0.00280   -0.02605
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.32100    9.32960  -0.00860   -0.09218
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21010   11.20930   0.00080    0.00714
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79220    9.80010  -0.00790   -0.08061
第一金大中華基金                                                   26.32000   26.20000   0.12000    0.45802
第一金小型精選基金                                                 33.66000   33.97000  -0.31000   -0.91257
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.76000   12.60000   0.16000    1.26984
第一金中國世紀基金-美元                                             7.96500    7.89750   0.06750    0.85470
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.96560    7.89890   0.06670    0.84442
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.32000    9.25000   0.07000    0.75676
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.32000    9.25000   0.07000    0.75676
第一金中概平衡基金                                                 24.60000   24.48000   0.12000    0.49020
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25770   15.25750   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.92200  177.92000   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.33260   10.34340  -0.01080   -0.10441
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.33270   10.34340  -0.01070   -0.10345
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.84120   14.85170  -0.01050   -0.07070
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.84190   14.85250  -0.01060   -0.07137
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.81720    9.82420  -0.00700   -0.07125
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.82050    9.82750  -0.00700   -0.07123
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.45350    9.45640  -0.00290   -0.03067
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.47820    9.48120  -0.00300   -0.03164
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.32720   10.33490  -0.00770   -0.07450
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.95660    9.95980  -0.00320   -0.03213
第一金全球大趨勢基金                                               24.29000   24.29000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.21380    8.19000   0.02380    0.29060
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.84100    5.82410   0.01690    0.29017
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.13590    9.13040   0.00550    0.06024
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.13700    9.13150   0.00550    0.06023
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.52370    9.51800   0.00570    0.05989
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.52500    9.51930   0.00570    0.05988
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57650    8.58130  -0.00480   -0.05594
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.17030   10.17610  -0.00580   -0.05700
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.69850    9.68700   0.01150    0.11872
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.69750    9.68700   0.01050    0.10839
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.98160    7.97700   0.00460    0.05767
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84260    8.83500   0.00760    0.08602
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.84300    8.83550   0.00750    0.08488
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.27480   11.26220   0.01260    0.11188
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.27570   11.26350   0.01220    0.10831
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.06540   10.05950   0.00590    0.05865
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.86580   14.85310   0.01270    0.08550
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.41950   14.45400  -0.03450   -0.23869
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.43750   14.47200  -0.03450   -0.23839
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.54000   13.56000  -0.02000   -0.14749
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.57000   13.59000  -0.02000   -0.14717
第一金亞洲科技基金                                                 19.08000   18.95000   0.13000    0.68602
第一金亞洲新興市場基金                                             12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
第一金店頭市場基金                                                  8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
第一金創新趨勢基金                                                 22.24000   22.25000  -0.01000   -0.04494
第一金電子基金                                                     31.81000   31.70000   0.11000    0.34700
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.60000   20.42000   0.18000    0.88149
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.75000   18.76000  -0.01000   -0.05330
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
統一大中華中小基金(美元)                                            7.54000    7.54000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
統一大滿貫基金-A類型                                               32.69000   32.82000  -0.13000   -0.39610
統一大滿貫基金-I類型                                               32.69000   32.82000  -0.13000   -0.39610
統一大龍印基金                                                     14.31000   14.22000   0.09000    0.63291
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.02000    8.92000   0.10000    1.12108
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.27000    8.17000   0.10000    1.22399
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.34000    9.23000   0.11000    1.19177
統一中小基金                                                       24.09000   24.17000  -0.08000   -0.33099
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.82980    9.77560   0.05420    0.55444
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16980    9.17310  -0.00330   -0.03597
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.87340    8.87950  -0.00610   -0.06870
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.73400   11.66930   0.06470    0.55445
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.87830   10.88220  -0.00390   -0.03584
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.51730   10.52460  -0.00730   -0.06936
統一台灣動力基金                                                   16.03000   16.07000  -0.04000   -0.24891
統一全天候基金-A類型                                              106.32000  106.14000   0.18000    0.16959
統一全天候基金-I類型                                              106.39000  106.21000   0.18000    0.16948
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.93080    8.89700   0.03380    0.37990
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.62760    8.60140   0.02620    0.30460
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.58800    8.55880   0.02920    0.34117
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.27290    9.23780   0.03510    0.37996
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.96580    8.93860   0.02720    0.30430
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.91730    8.88690   0.03040    0.34208
統一全球債券組合基金                                               11.93660   11.92540   0.01120    0.09392
統一全球新科技基金(人民幣)                                         17.11000   17.16000  -0.05000   -0.29138
統一全球新科技基金(美元)                                           16.11000   16.14000  -0.03000   -0.18587
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.36000   15.39000  -0.03000   -0.19493
統一亞太基金                                                       25.15000   24.95000   0.20000    0.80160
統一亞洲大金磚基金                                                 12.35000   12.24000   0.11000    0.89869
統一奔騰基金                                                       57.12000   57.03000   0.09000    0.15781
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66610   16.66590   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                  9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
統一強漢基金(新台幣)                                               23.77000   23.73000   0.04000    0.16856
統一統信基金                                                       29.18000   29.38000  -0.20000   -0.68074
統一黑馬基金                                                       57.02000   56.97000   0.05000    0.08777
統一新亞洲科技能源基金                                             18.42000   18.26000   0.16000    0.87623
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.93770    7.92200   0.01570    0.19818
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.12670   10.10670   0.02000    0.19789
統一經建基金                                                       44.87000   44.81000   0.06000    0.13390
統一龍馬基金                                                       62.50000   63.31000  -0.81000   -1.27942
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.35000   19.76000  -0.41000   -2.07490
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.87000   44.94000  -0.07000   -0.15576
野村中國機會基金                                                   13.05000   13.02000   0.03000    0.23041
野村巴西基金                                                        5.21000    5.16000   0.05000    0.96899
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.38000   12.30000   0.08000    0.65041
野村台灣高股息基金                                                 24.22000   24.11000   0.11000    0.45624
野村台灣運籌基金                                                   34.68000   34.87000  -0.19000   -0.54488
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.52010    9.50750   0.01260    0.13253
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.43790    9.42960   0.00830    0.08802
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47160    9.46320   0.00840    0.08876
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.72640    9.71360   0.01280    0.13177
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59480    9.58640   0.00840    0.08762
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54260    9.53410   0.00850    0.08915
野村平衡基金                                                       18.55000   18.57000  -0.02000   -0.10770
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.28000   13.34000  -0.06000   -0.44978
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.06000   11.10000  -0.04000   -0.36036
野村全球生技醫療基金                                               18.21000   18.13000   0.08000    0.44126
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99420    9.98340   0.01080    0.10818
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.96960    9.96440   0.00520    0.05219
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.95740    9.94800   0.00940    0.09449
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99420    9.98330   0.01090    0.10918
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.96960    9.96440   0.00520    0.05219
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.95750    9.94800   0.00950    0.09550
野村全球品牌基金                                                   28.59000   28.49000   0.10000    0.35100
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.23000   20.25000  -0.02000   -0.09877
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.74000   12.75000  -0.01000   -0.07843
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03150   10.02410   0.00740    0.07382
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46600   10.46330   0.00270    0.02580
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.35820   10.35360   0.00460    0.04443
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.55530    9.55880  -0.00350   -0.03662
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.31580    9.31900  -0.00320   -0.03434
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.88770    8.88700   0.00070    0.00788
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.32490   11.32910  -0.00420   -0.03707
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.81000   10.81370  -0.00370   -0.03422
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.37870   10.37800   0.00070    0.00675
野村成長基金                                                       28.94000   28.90000   0.04000    0.13841
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.78860    8.76400   0.02460    0.28069
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.79700    8.77290   0.02410    0.27471
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.94390    8.91410   0.02980    0.33430
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.34430    9.31810   0.02620    0.28117
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.24980    9.22450   0.02530    0.27427
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.40460    9.37330   0.03130    0.33393
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.66000    8.73000  -0.07000   -0.80183
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.40000   12.51000  -0.11000   -0.87930
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.29630    9.27200   0.02430    0.26208
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.35090    9.32870   0.02220    0.23798
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.45070    9.42360   0.02710    0.28758
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.88460    9.85930   0.02530    0.25661
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.84720    9.82390   0.02330    0.23718
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.95770    9.92920   0.02850    0.28703
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.53250    8.51000   0.02250    0.26439
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.11280    9.09160   0.02120    0.23318
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98440    8.96460   0.01980    0.22087
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.07000   13.03550   0.03450    0.26466
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.11780   12.08960   0.02820    0.23326
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.86680    9.84520   0.02160    0.21940
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.01860   10.00860   0.01000    0.09991
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.24000   10.18640   0.05360    0.52619
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.86160    9.85480   0.00680    0.06900
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.39990    9.39070   0.00920    0.09797
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.28400   11.27290   0.01110    0.09847
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20200   10.19120   0.01080    0.10597
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.26960   11.26340   0.00620    0.05505
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.75780   10.75160   0.00620    0.05767
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.52780   10.51710   0.01070    0.10174
野村泰國基金                                                       43.61000   43.53000   0.08000    0.18378
野村高科技基金                                                     10.05000   10.25000  -0.20000   -1.95122
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.29240   10.29190   0.00050    0.00486
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.41000   10.41340  -0.00340   -0.03265
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.85700   10.87350  -0.01650   -0.15175
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.75700    9.76240  -0.00540   -0.05531
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.66580    9.66530   0.00050    0.00517
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.56820    9.57390  -0.00570   -0.05954
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.02230   12.02620  -0.00390   -0.03243
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.58290   13.60860  -0.02570   -0.18885
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.93490   10.94090  -0.00600   -0.05484
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83960   10.83910   0.00050    0.00461
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.99440   11.00080  -0.00640   -0.05818
野村貨幣市場基金                                                   16.27370   16.27340   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.90000   15.86000   0.04000    0.25221
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.98460    9.97480   0.00980    0.09825
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87730    9.87570   0.00160    0.01620
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.87270    9.86430   0.00840    0.08516
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.83270    9.80780   0.02490    0.25388
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80980    9.79150   0.01830    0.18690
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.79190    9.77260   0.01930    0.19749
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83270    9.80780   0.02490    0.25388
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80980    9.79150   0.01830    0.18690
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.79190    9.77260   0.01930    0.19749
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.94980    9.90100   0.04880    0.49288
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.91490    9.87240   0.04250    0.43049
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.89230    9.84560   0.04670    0.47432
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.94980    9.90100   0.04880    0.49288
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.91490    9.87240   0.04250    0.43049
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.89230    9.84560   0.04670    0.47432
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.09860   10.09510   0.00350    0.03467
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91490    7.91200   0.00290    0.03665
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.77700   11.77280   0.00420    0.03568
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.62000    7.67000  -0.05000   -0.65189
野村精選貨幣市場基金                                               12.08220   12.08210   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                            8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.20000   12.19000   0.01000    0.08203
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.09000   32.02000   0.07000    0.21861
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.37190   10.36360   0.00830    0.08009
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.63470    8.61930   0.01540    0.17867
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96430    7.96050   0.00380    0.04774
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.88320    7.87760   0.00560    0.07109
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.78140   11.76040   0.02100    0.17857
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.60550   10.60040   0.00510    0.04811
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.53050   10.52300   0.00750    0.07127
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            16.57000   16.57000   0.00000    0.00000
野村環球基金-美元計價                                              12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.02000   18.02000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                       21.42000   21.37000   0.05000    0.23397
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86280   16.86270   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.77000   18.86000  -0.09000   -0.47720
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.73000   12.74000  -0.01000   -0.07849
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.14390   10.14570  -0.00180   -0.01774
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.30800   13.31010  -0.00210   -0.01578
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.00680    9.98650   0.02030    0.20327
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94300    9.93840   0.00460    0.04629
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.62440    9.61230   0.01210    0.12588
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.62880    9.61770   0.01110    0.11541
凱基台商天下基金                                                   12.86000   12.94000  -0.08000   -0.61824
凱基台灣精五門基金                                                 19.92000   19.88000   0.04000    0.20121
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.41730   39.15170   0.26560    0.67839
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.94190   39.70140   0.24050    0.60577
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      39.76900   39.86980  -0.10080   -0.25282
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                    10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.94320   10.92960   0.01360    0.12443
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.58000   13.53000   0.05000    0.36955
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.25470   12.26630  -0.01160   -0.09457
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.03000   12.05000  -0.02000   -0.16598
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54790   11.54780   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       25.99000   25.97000   0.02000    0.07701
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.11000   23.13000  -0.02000   -0.08647
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.47410   22.51310  -0.03900   -0.17323
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.26000   17.22000   0.04000    0.23229
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.55120   16.52080   0.03040    0.18401
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.59000    7.57000   0.02000    0.26420
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.63000   12.58000   0.05000    0.39746
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.28950   12.26920   0.02030    0.16545
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.48420   12.48250   0.00170    0.01362
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.75000   12.74000   0.01000    0.07849
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.71000   13.67000   0.04000    0.29261
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.47840   13.45650   0.02190    0.16275
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.85000   36.90000  -0.05000   -0.13550
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.66000   31.67000  -0.01000   -0.03158
富邦上証180基金                                                    28.14000   28.36000  -0.22000   -0.77574
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18710    0.18830  -0.00120   -0.63728
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.75000    5.79000  -0.04000   -0.69085
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.54000    7.51000   0.03000    0.39947
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   37.42000   37.97000  -0.55000   -1.44851
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.36000   11.26240   0.09760    0.86660
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.48550   10.40770   0.07780    0.74752
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.04180   10.00090   0.04090    0.40896
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.89620    9.81120   0.08500    0.86636
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.06070    8.99340   0.06730    0.74833
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.68440    8.64910   0.03530    0.40813
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.00180   20.05700  -0.05520   -0.27522
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.37500   11.37010   0.00490    0.04310
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.35330   10.40030  -0.04700   -0.45191
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91160   12.87730   0.03430    0.26636
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89840    1.89590   0.00250    0.13186
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.35780    9.33300   0.02480    0.26572
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42420    1.42230   0.00190    0.13359
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77980   11.76970   0.01010    0.08581
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71450    1.71620  -0.00170   -0.09906
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.14250   10.13380   0.00870    0.08585
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49510    1.49660  -0.00150   -0.10023
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  13.85000   13.72000   0.13000    0.94752
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  25.51000   26.09000  -0.58000   -2.22307
富邦日本東証基金                                                   23.27000   23.52000  -0.25000   -1.06293
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.39000   46.02000   0.37000    0.80400
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.67000   48.33000   0.34000    0.70350
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.75000   53.39000   0.36000    0.67428
富邦台灣心基金                                                     21.59000   21.45000   0.14000    0.65268
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.56000   50.19000   0.37000    0.73720
富邦台灣科技指數基金                                               56.77000   56.52000   0.25000    0.44232
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.27830   41.05830   0.22000    0.53582
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.46380   41.48610  -0.02230   -0.05375
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29520    0.29310   0.00210    0.71648
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52080    2.51560   0.00520    0.20671
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33820    0.33810   0.00010    0.02958
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50040   10.49810   0.00230    0.02191
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18390    2.17930   0.00460    0.21108
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32350    0.32340   0.00010    0.03092
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.03800    9.03610   0.00190    0.02103
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.59000   22.60000  -0.01000   -0.04425
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.35000   14.32000   0.03000    0.20950
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 30.43000   30.58000  -0.15000   -0.49052
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64640   15.64620   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.58800   39.74240  -0.15440   -0.38850
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.63630   39.44830   0.18800    0.47657
富邦長紅基金                                                       60.73000   60.47000   0.26000    0.42997
富邦科技基金                                                       22.62000   22.65000  -0.03000   -0.13245
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.39090   40.38770   0.00320    0.00792
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.13030   38.82310   0.30720    0.79128
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.86140   38.75130   0.11010    0.28412
富邦恒生國企ETF基金                                                20.57000   20.74000  -0.17000   -0.81967
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.51000   28.87000  -0.36000   -1.24697
富邦高成長基金                                                     23.50000   23.35000   0.15000    0.64240
富邦基金A類型                                                      12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
富邦基金I類型                                                      12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
富邦深証100基金                                                     8.84000    8.95000  -0.11000   -1.22905
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.99000   20.93000   0.06000    0.28667
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41450    0.41410   0.00040    0.09660
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38140   12.37470   0.00670    0.05414
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.53980    9.53460   0.00520    0.05454
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30610    0.30580   0.00030    0.09810
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86220    8.85730   0.00490    0.05532
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.02920    9.01620   0.01300    0.14418
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.49070    9.47030   0.02040    0.21541
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.86900    8.85620   0.01280    0.14453
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.31450    9.29440   0.02010    0.21626
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.83000   20.72000   0.11000    0.53089
富邦精準基金                                                       43.99000   43.74000   0.25000    0.57156
富邦精銳中小基金                                                   10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.48000   18.45000   0.03000    0.16260
富邦臺灣公司治理100基金                                            23.09000   22.90000   0.19000    0.82969
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.20000   16.17000   0.03000    0.18553
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.75000   19.76000  -0.01000   -0.05061
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.19030   10.14700   0.04330    0.42673
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.02660   10.04410  -0.01750   -0.17423
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.11820   10.14360  -0.02540   -0.25040
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.89250    9.85050   0.04200    0.42637
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.69090    9.70780  -0.01690   -0.17409
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.76140    9.78590  -0.02450   -0.25036
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.31000   31.04000   0.27000    0.86985
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.03020   10.03540  -0.00520   -0.05182
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.00700   10.00810  -0.00110   -0.01099
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.99060    9.99470  -0.00410   -0.04102
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.03020   10.03540  -0.00520   -0.05182
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.00700   10.00810  -0.00110   -0.01099
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.99060    9.99470  -0.00410   -0.04102
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.68200    8.66410   0.01790    0.20660
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.25270    9.23660   0.01610    0.17431
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.95900    8.94300   0.01600    0.17891
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.73130    9.71120   0.02010    0.20698
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.77690    9.75990   0.01700    0.17418
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.47030    9.45340   0.01690    0.17877
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.55050    9.53320   0.01730    0.18147
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.34960    8.31970   0.02990    0.35939
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.40510    9.37460   0.03050    0.32535
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.87360    8.84470   0.02890    0.32675
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.42470   10.38740   0.03730    0.35909
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.23650   10.20330   0.03320    0.32538
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.73370    9.70170   0.03200    0.32984
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.00340    8.97380   0.02960    0.32985
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.57130    9.53960   0.03170    0.33230
富達卓越領航全球組合基金                                           15.66000   15.62000   0.04000    0.25608
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.54380    8.51370   0.03010    0.35355
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.27960    9.24990   0.02970    0.32108
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.95010    8.92110   0.02900    0.32507
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.76860    9.73410   0.03450    0.35442
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.77510    9.74370   0.03140    0.32226
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.46490    9.43430   0.03060    0.32435
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.04730    9.01780   0.02950    0.32713
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.54230    9.51110   0.03120    0.32804
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.20000    9.09000   0.11000    1.21012
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.63000    8.53000   0.10000    1.17233
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.84000    7.76000   0.08000    1.03093
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.72910    9.67870   0.05040    0.52073
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.20860    9.17980   0.02880    0.31373
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.80120    8.77730   0.02390    0.27229
富蘭克林華美中華基金                                               11.76000   11.65000   0.11000    0.94421
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.02000   20.08000  -0.06000   -0.29880
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.81000   19.84000  -0.03000   -0.15121
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.87550    7.85960   0.01590    0.20230
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.00200    8.98670   0.01530    0.17025
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.71730    9.70080   0.01650    0.17009
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.24580    9.22710   0.01870    0.20266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.16860   11.16040   0.00820    0.07347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.78050    8.77400   0.00650    0.07408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.18210    9.17540   0.00670    0.07302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.39980   13.39470   0.00510    0.03807
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33570   10.33170   0.00400    0.03872
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.20710   10.20080   0.00630    0.06176
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70390    7.69910   0.00480    0.06234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16730    9.16160   0.00570    0.06222
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.77380   10.76310   0.01070    0.09941
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59260    7.58510   0.00750    0.09888
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.05410    9.04510   0.00900    0.09950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.50360   10.49770   0.00590    0.05620
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74860    7.74430   0.00430    0.05552
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.12940    8.12140   0.00800    0.09851
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13890    9.13280   0.00610    0.06679
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.94460    9.93800   0.00660    0.06641
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.54730   12.53510   0.01220    0.09733
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.04000    9.17000  -0.13000   -1.41767
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.74000   11.91000  -0.17000   -1.42737
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.42160   13.38700   0.03460    0.25846
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             37.96000   38.21000  -0.25000   -0.65428
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30800   10.30790   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.18000   15.20000  -0.02000   -0.13158
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    14.11000   14.16000  -0.05000   -0.35311
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.30000   16.33000  -0.03000   -0.18371
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      8.05230    8.09240  -0.04010   -0.49553
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.48450   10.44530   0.03920    0.37529
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.46470    9.44740   0.01730    0.18312
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.90360   10.88370   0.01990    0.18284
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.76280    6.75070   0.01210    0.17924
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.92670    8.91350   0.01320    0.14809
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.04320   10.02840   0.01480    0.14758
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.40850   10.38980   0.01870    0.17998
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.13000   20.51000  -0.38000   -1.85275
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.65330   11.65250   0.00080    0.00687
復華人生目標基金                                                   36.37220   36.45850  -0.08630   -0.23671
復華大中華中小策略基金                                              8.58000    8.66000  -0.08000   -0.92379
復華中小精選基金                                                   68.01000   68.81000  -0.80000   -1.16262
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.30960   49.55410  -0.24450   -0.49340
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.92000    8.82000   0.10000    1.13379
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.91000    7.85000   0.06000    0.76433
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華台灣智能基金                                                   11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
復華全方位基金                                                     29.09000   28.87000   0.22000    0.76204
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.82000   13.85000  -0.03000   -0.21661
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.59000   21.62000  -0.03000   -0.13876
復華全球平衡基金-美元                                               9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.42000   20.43000  -0.01000   -0.04895
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.95000   17.00000  -0.05000   -0.29412
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.21000   16.25000  -0.04000   -0.24615
復華全球原物料基金                                                  9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.42000   13.38000   0.04000    0.29895
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46830   11.44830   0.02000    0.17470
復華全球債券基金                                                   13.33190   13.27530   0.05660    0.42636
復華全球債券組合基金                                               14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.47000   14.53000  -0.06000   -0.41294
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
復華有利貨幣市場基金                                               13.44140   13.44130   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.61000   11.65000  -0.04000   -0.34335
復華亞太成長基金                                                   14.74000   14.78000  -0.04000   -0.27064
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
復華東協世紀基金                                                   12.18000   12.19000  -0.01000   -0.08203
復華南非幣長期收益基金A                                            12.92000   12.85000   0.07000    0.54475
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    7.90000   0.05000    0.63291
復華南非幣短期收益基金A                                            13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
復華美國新星基金-美元                                              13.32000   13.37000  -0.05000   -0.37397
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.39000   13.43000  -0.04000   -0.29784
復華恒生基金                                                       20.77000   20.92000  -0.15000   -0.71702
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.84000   31.14000  -0.30000   -0.96339
復華神盾基金                                                       24.23330   24.36790  -0.13460   -0.55237
復華高成長基金                                                     64.40000   64.17000   0.23000    0.35842
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40260   14.40240   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.39000   19.38000  -0.99000   -5.10836
復華富時台灣高股息低波動基金                                       54.59000   54.00000   0.59000    1.09259
復華復華基金                                                       20.14000   20.07000   0.07000    0.34878
復華華人世紀基金                                                   15.96000   16.00000  -0.04000   -0.25000
復華傳家二號基金                                                   29.69850   29.70630  -0.00780   -0.02626
復華傳家基金                                                       22.16390   22.56670  -0.40280   -1.78493
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.74000   14.75000  -0.01000   -0.06780
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.19000   19.32000  -0.13000   -0.67288
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.46000   0.01000    0.18315
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                20.72000   20.87000  -0.15000   -0.71874
復華數位經濟基金                                                   51.68000   52.60000  -0.92000   -1.74905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.78860    9.77430   0.01430    0.14630
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.61210    9.59710   0.01500    0.15630
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.94360    9.92900   0.01460    0.14704
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.72930    9.71410   0.01520    0.15647
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.62230    9.60910   0.01320    0.13737
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.08070   10.05960   0.02110    0.20975
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.64660    9.63160   0.01500    0.15574
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.10780   10.08490   0.02290    0.22707
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.64590    9.63090   0.01500    0.15575
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.10970   10.08680   0.02290    0.22703
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.99570    9.98350   0.01220    0.12220
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00810   10.00660   0.00150    0.01499
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.97290    9.96430   0.00860    0.08631
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.91920    9.88880   0.03040    0.30742
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.73720   10.81880  -0.08160   -0.75424
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.91190    9.89200   0.01990    0.20117
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.91930    9.88890   0.03040    0.30742
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.73570   10.81720  -0.08150   -0.75343
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.91210    9.89220   0.01990    0.20117
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.91100    9.88390   0.02710    0.27418
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.16100    9.11930   0.04170    0.45727
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25100    8.24560   0.00540    0.06549
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18570    8.18550   0.00020    0.00244
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.44870   11.39660   0.05210    0.45715
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.33190   10.32530   0.00660    0.06392
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36780   10.36760   0.00020    0.00193
景順主流基金                                                       16.55000   16.59000  -0.04000   -0.24111
景順台灣科技基金                                                   28.85000   28.90000  -0.05000   -0.17301
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
景順全球科技基金                                                   22.92000   22.92000   0.00000    0.00000
景順全球康健基金                                                   19.81000   19.77000   0.04000    0.20233
景順貨幣市場基金                                                   15.94250   15.94230   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.36000   30.49000  -0.13000   -0.42637
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.80000   14.78000   0.02000    0.13532
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.77000   13.74000   0.03000    0.21834
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.75000    9.82000  -0.07000   -0.71283
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.86000    9.93000  -0.07000   -0.70493
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66490    8.65940   0.00550    0.06351
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.91300    7.91640  -0.00340   -0.04295
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.13290   11.12580   0.00710    0.06382
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.14600   10.15040  -0.00440   -0.04335
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.71000    7.62000   0.09000    1.18110
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.39000    7.32000   0.07000    0.95628
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.38780    9.37460   0.01320    0.14081
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53400    9.51380   0.02020    0.21232
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67330    9.65970   0.01360    0.14079
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.82640    9.80550   0.02090    0.21315
華南永昌永昌基金                                                   18.70000   18.72000  -0.02000   -0.10684
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.30360   14.29140   0.01220    0.08537
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
華南永昌全球精品基金                                               16.34000   16.28000   0.06000    0.36855
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             14.00000   14.06000  -0.06000   -0.42674
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.82000   13.86000  -0.04000   -0.28860
華南永昌物聯網精選基金                                             11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21170   16.21150   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.60470   23.61970  -0.01500   -0.06351
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94190   11.94180   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22350   10.21610   0.00740    0.07243
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.07340   10.07480  -0.00140   -0.01390
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.87610    9.86900   0.00710    0.07194
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.70180    9.70280  -0.00100   -0.01031
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.02760   10.01860   0.00900    0.08983
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.82480    9.82440   0.00040    0.00407
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.78410    9.77530   0.00880    0.09002
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.57900    9.57860   0.00040    0.00418
華頓中小型基金                                                     25.23000   25.42000  -0.19000   -0.74744
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.83810   11.71570   0.12240    1.04475
華頓台灣基金                                                       26.46000   26.68000  -0.22000   -0.82459
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52420   11.52410   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               18.56000   18.44000   0.12000    0.65076
華頓全球高收益債券基金A                                            13.45030   13.42760   0.02270    0.16905
華頓全球高收益債券基金B                                             8.29130    8.27740   0.01390    0.16793
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.97000    5.97000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.61680    2.60790   0.00890    0.34127
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.67860   11.69530  -0.01670   -0.14279
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38040    0.38080  -0.00040   -0.10504
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.36650   11.31530   0.05120    0.45248
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.33150   10.28410   0.04740    0.46091
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.08490   10.04440   0.04050    0.40321
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.08160    9.04520   0.03640    0.40242
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.33990   10.30580   0.03410    0.33088
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.35090    9.32130   0.02960    0.31755
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.67000   10.60000   0.07000    0.66038
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.17000    9.12000   0.05000    0.54825
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49660    2.49410   0.00250    0.10024
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05120    2.04850   0.00270    0.13180
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.69790   11.70020  -0.00230   -0.01966
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.45680    9.45870  -0.00190   -0.02009
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36230    0.36240  -0.00010   -0.02759
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29920    0.29940  -0.00020   -0.06680
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.38000    3.37000   0.01000    0.29674
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.09000   15.10000  -0.01000   -0.06623
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.60000   24.49000   0.11000    0.44916
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.73000   12.75000  -0.02000   -0.15686
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.60000    8.61000  -0.01000   -0.11614
匯豐安富基金                                                       25.84000   25.77000   0.07000    0.27163
匯豐成功基金                                                       43.93000   43.58000   0.35000    0.80312
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.98000   11.03000  -0.05000   -0.45331
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57810    2.57440   0.00370    0.14372
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34000    2.33630   0.00370    0.15837
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.49230   11.48560   0.00670    0.05833
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.83910    7.83220   0.00690    0.08810
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37550    0.37540   0.00010    0.02664
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33300    0.33290   0.00010    0.03004
匯豐金磚動力基金                                                   13.81000   13.72000   0.09000    0.65598
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98330   14.98320   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.65000    4.70000  -0.05000   -1.06383
匯豐新鑽動力基金                                                   10.83000   10.89000  -0.06000   -0.55096
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.30850    5.26210   0.04640    0.88178
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.92870    8.88240   0.04630    0.52126
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.91000   52.68000   0.23000    0.43660
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.91000   52.68000   0.23000    0.43660
匯豐龍騰電子基金                                                   35.36000   35.31000   0.05000    0.14160
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.22490   12.21250   0.01240    0.10154
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.27000   18.19000   0.08000    0.43980
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
新光中國成長基金(美元)                                              9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.49320   10.45200   0.04120    0.39418
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.68030    9.67020   0.01010    0.10444
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.93580    9.92420   0.01160    0.11689
新光台灣富貴基金                                                   23.13000   23.14000  -0.01000   -0.04322
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.51000   12.45000   0.06000    0.48193
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       12.14000   12.08000   0.06000    0.49669
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.02320   10.00220   0.02100    0.20995
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.75110    9.72940   0.02170    0.22304
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.63860    9.61830   0.02030    0.21106
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.36500    9.34410   0.02090    0.22367
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44950   15.44930   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
新光亞洲精選基金-美金                                              22.56000   22.42000   0.14000    0.62444
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.76000   22.61000   0.15000    0.66342
新光兩岸優勢基金                                                   11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
新光店頭基金                                                       24.16000   24.21000  -0.05000   -0.20653
新光南非幣保本基金                                                 11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            21.20000   21.07000   0.13000    0.61699
新光創新科技基金                                                   14.90000   14.81000   0.09000    0.60770
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.81470    9.78730   0.02740    0.27995
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.05540   10.04110   0.01430    0.14241
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.69660    9.67820   0.01840    0.19012
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.25840    9.23290   0.02550    0.27619
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.49140    9.47800   0.01340    0.14138
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.15010    9.13270   0.01740    0.19052
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
新光澳幣十年期保本基金                                             10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
新光澳幣保本基金                                                   11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10520   10.08830   0.01690    0.16752
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.70200    9.68580   0.01620    0.16726
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65320    9.64010   0.01310    0.13589
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98540    9.97180   0.01360    0.13638
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94980    9.93900   0.01080    0.10866
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.61610    9.60570   0.01040    0.10827
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.59670    9.58730   0.00940    0.09805
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92770    9.91820   0.00950    0.09578
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.51000    7.55000  -0.04000   -0.52980
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.01000    8.92000   0.09000    1.00897
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.84810    9.80800   0.04010    0.40885
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.35640    9.31750   0.03890    0.41749
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.75240    9.72270   0.02970    0.30547
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.32880    9.30040   0.02840    0.30536
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.40050    9.36680   0.03370    0.35978
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.89000    9.85490   0.03510    0.35617
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.81760   13.78030   0.03730    0.27068
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.44510    8.42230   0.02280    0.27071
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.56940   37.33850   0.23090    0.61840
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.31220   38.06690   0.24530    0.64439
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.80390   39.45370   0.35020    0.88762
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22340   11.22260   0.00080    0.00713
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94960    9.95760  -0.00800   -0.08034
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.27640   12.17000   0.10640    0.87428
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.18300    9.11820   0.06480    0.71067
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.46000    9.38000   0.08000    0.85288
群益大印度基金-人民幣                                              12.90950   12.86580   0.04370    0.33966
群益大印度基金-美元                                                12.15070   12.12910   0.02160    0.17808
群益大印度基金-新臺幣                                              11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.92210   12.92620  -0.00410   -0.03172
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.47130   12.49540  -0.02410   -0.19287
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.90450   11.90830  -0.00380   -0.03191
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.48430   10.50460  -0.02030   -0.19325
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.36990   10.37320  -0.00330   -0.03181
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.16920    9.18700  -0.01780   -0.19375
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.94210    9.94520  -0.00310   -0.03117
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   9.08540    9.10300  -0.01760   -0.19334
群益中小型股基金                                                   40.84000   41.15000  -0.31000   -0.75334
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.72470    9.64530   0.07940    0.82320
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.03550    9.01080   0.02470    0.27412
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.43500    8.41710   0.01790    0.21266
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.53870    8.46900   0.06970    0.82300
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.93300    7.91130   0.02170    0.27429
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.40650    7.39080   0.01570    0.21243
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.98660   10.95170   0.03490    0.31867
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.63640   10.61660   0.01980    0.18650
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.80590    9.81560  -0.00970   -0.09882
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.34640    8.25680   0.08960    1.08517
群益中國新機會基金N-美元                                            7.67000    7.62910   0.04090    0.53611
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.16000    8.12000   0.04000    0.49261
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.40200    7.32260   0.07940    1.08431
群益中國新機會基金-美元                                             8.20110    8.15740   0.04370    0.53571
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.79000    7.75000   0.04000    0.51613
群益平衡王基金                                                     18.69760   18.73140  -0.03380   -0.18045
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.14000    8.15000  -0.01000   -0.12270
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.88000    5.88000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.95510   10.98130  -0.02620   -0.23859
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.46490   10.50700  -0.04210   -0.40069
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.78330    9.80680  -0.02350   -0.23963
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.34530    9.38280  -0.03750   -0.39967
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.82000    8.85000  -0.03000   -0.33898
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.01930   10.01120   0.00810    0.08091
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.81060    9.80600   0.00460    0.04691
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.32320    9.31560   0.00760    0.08158
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23950    9.23510   0.00440    0.04764
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.07730   10.06920   0.00810    0.08044
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.11830   10.11350   0.00480    0.04746
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.48740    9.47980   0.00760    0.08017
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88570    9.88100   0.00470    0.04757
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.14830   10.12560   0.02270    0.22418
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.31690    7.30050   0.01640    0.22464
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20780   10.20360   0.00420    0.04116
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.09760   10.09720   0.00040    0.00396
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22690   10.22300   0.00390    0.03815
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02990   10.02580   0.00410    0.04089
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94670    9.94630   0.00040    0.00402
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.07410   10.07030   0.00380    0.03773
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20780   10.20360   0.00420    0.04116
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.09760   10.09720   0.00040    0.00396
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22690   10.22300   0.00390    0.03815
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02990   10.02580   0.00410    0.04089
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94670    9.94630   0.00040    0.00402
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.07410   10.07030   0.00380    0.03773
群益全球關鍵生技基金N-美元                                         10.10710   10.05090   0.05620    0.55915
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.53780   16.44600   0.09180    0.55819
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.23000   16.13000   0.10000    0.61996
群益印巴雙星基金-新臺幣                                             9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
群益印度中小基金N-美元                                              8.73720    8.70550   0.03170    0.36414
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
群益印度中小基金-人民幣                                            14.07910   14.00540   0.07370    0.52623
群益印度中小基金-美元                                              12.49660   12.45120   0.04540    0.36462
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.38000   14.32000   0.06000    0.41899
群益多利策略組合基金                                               11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
群益多重收益組合基金                                               13.57000   13.56000   0.01000    0.07375
群益多重資產組合基金                                               15.48000   15.44000   0.04000    0.25907
群益安家基金                                                       24.64360   24.58990   0.05370    0.21838
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09110   16.09090   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.67000   24.54000   0.13000    0.52975
群益亞太中小基金                                                   11.42000   11.36000   0.06000    0.52817
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.03000   15.94000   0.09000    0.56462
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.69070    9.69030   0.00040    0.00413
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.41540    7.41510   0.00030    0.00405
群益店頭市場基金                                                   95.36000   95.59000  -0.23000   -0.24061
群益東方盛世基金                                                    9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
群益東協成長基金-人民幣                                            12.93080   12.88320   0.04760    0.36947
群益東協成長基金-美元                                              11.35900   11.33540   0.02360    0.20820
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.40090   11.41010  -0.00920   -0.08063
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.81040   10.82350  -0.01310   -0.12103
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.24770   10.25630  -0.00860   -0.08385
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.92100    9.92900  -0.00800   -0.08057
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.41030    9.42170  -0.01140   -0.12100
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.91840    8.92590  -0.00750   -0.08403
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.70880    9.71660  -0.00780   -0.08027
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.57780    9.58940  -0.01160   -0.12097
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.96310    9.97150  -0.00840   -0.08424
群益長安基金                                                       27.50000   27.38000   0.12000    0.43828
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.39500   10.40430  -0.00930   -0.08939
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.72500   15.73910  -0.01410   -0.08959
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.11000   15.11000   0.00000    0.00000
群益真善美基金                                                     15.99750   16.03740  -0.03990   -0.24879
群益馬拉松基金                                                    119.69000  119.23000   0.46000    0.38581
群益馬拉松基金I類型                                               119.74000  119.27000   0.47000    0.39406
群益深証中小板基金                                                 11.67000   11.85000  -0.18000   -1.51899
群益創新科技基金                                                   31.60000   31.52000   0.08000    0.25381
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.39310    9.29100   0.10210    1.09891
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.65150    8.60420   0.04730    0.54973
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.22910   10.11780   0.11130    1.10004
群益華夏盛世基金-美元                                               9.53960    9.48740   0.05220    0.55020
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.65000   15.58000   0.07000    0.44929
群益奧斯卡基金                                                     26.55000   26.49000   0.06000    0.22650
群益新興金鑽基金-美元                                              11.31190   11.27430   0.03760    0.33350
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.60000    8.56000   0.04000    0.46729
群益葛萊美基金                                                     22.47000   22.46000   0.01000    0.04452
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.75000   19.95000  -0.20000   -1.00251
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.03000    8.04000  -0.01000   -0.12438
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.24000   14.22000   0.02000    0.14065
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.98310   11.96230   0.02080    0.17388
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.33580   11.31250   0.02330    0.20597
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.27490   11.25370   0.02120    0.18838
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.67000    8.65500   0.01500    0.17331
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.10540    9.08680   0.01860    0.20469
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.36000    8.33000   0.03000    0.36014
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.71750    8.70110   0.01640    0.18848
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.16710   10.14630   0.02080    0.20500
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.03660   10.01600   0.02060    0.20567
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       28.01000   28.04000  -0.03000   -0.10699
德信中國精選成長基金                                               10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
德信台灣主流中小基金                                               17.66000   17.70000  -0.04000   -0.22599
德信新興股票組合基金                                               10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93750   11.93740   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.74740   10.73400   0.01340    0.12484
德信數位時代基金                                                   27.35000   27.30000   0.05000    0.18315
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66620   11.66610   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.96000   14.96000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.56000   19.72000  -0.16000   -0.81136
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.45720   10.41950   0.03770    0.36182
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.02720   14.97300   0.05420    0.36198
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.11360    8.09130   0.02230    0.27560
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.99340   10.97110   0.02230    0.20326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.35900   11.33630   0.02270    0.20024
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.07360   13.03760   0.03600    0.27612
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摩根大歐洲基金                                                     18.51000   18.52000  -0.01000   -0.05400
摩根中小基金                                                       21.60000   21.73000  -0.13000   -0.59825
摩根中國A股基金                                                    13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                              10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
摩根中國亮點基金                                                   12.75000   12.89000  -0.14000   -1.08611
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.11260   11.02370   0.08890    0.80644
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.36140   12.25610   0.10530    0.85916
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.44640    9.37630   0.07010    0.74763
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.51480   12.41460   0.10020    0.80711
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.42350   14.30070   0.12280    0.85870
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.42000   19.45000  -0.03000   -0.15424
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.42000   19.45000  -0.03000   -0.15424
摩根台灣增長基金                                                   51.11000   50.93000   0.18000    0.35343
摩根平衡基金                                                       28.62000   28.50000   0.12000    0.42105
摩根全球α基金                                                     19.75000   19.75000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   14.92380   14.86240   0.06140    0.41312
摩根全球發現基金                                                   12.91000   12.93000  -0.02000   -0.15468
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.68450    9.70630  -0.02180   -0.22460
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.69590   10.70140  -0.00550   -0.05140
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08610   10.10760  -0.02150   -0.21271
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.40880   11.43450  -0.02570   -0.22476
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.03420   10.05570  -0.02150   -0.21381
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.63120   10.65440  -0.02320   -0.21775
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.59770   13.62730  -0.02960   -0.21721
摩根亞洲基金                                                       55.81000   56.22000  -0.41000   -0.72928
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39410    8.38960   0.00450    0.05364
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.79440    9.78660   0.00780    0.07970
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.66740    8.66550   0.00190    0.02193
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.22740   12.22080   0.00660    0.05401
摩根東方內需機會基金                                               17.68000   17.81000  -0.13000   -0.72993
摩根東方科技基金                                                   34.02000   33.77000   0.25000    0.74030
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
摩根金龍收成基金                                                   20.96000   21.18000  -0.22000   -1.03872
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08360   15.08340   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   15.31000   15.14000   0.17000    1.12285
摩根新金磚五國基金                                                 10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
摩根新絲路基金                                                      9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
摩根新興35基金                                                     12.94000   12.88000   0.06000    0.46584
摩根新興日本基金                                                   25.58000   25.42000   0.16000    0.62943
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.27750    7.26780   0.00970    0.13347
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.53990    9.52270   0.01720    0.18062
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29070    9.28000   0.01070    0.11530
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.54010   10.52600   0.01410    0.13395
摩根新興科技基金                                                   51.95000   52.30000  -0.35000   -0.66922
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.27920    8.27340   0.00580    0.07010
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.52330   10.51600   0.00730    0.06942
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.49320    8.42590   0.06730    0.79873
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.25270    9.17910   0.07360    0.80182
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.70300    8.64010   0.06290    0.72800
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.77480    9.69740   0.07740    0.79815
摩根龍揚基金                                                       31.28000   31.60000  -0.32000   -1.01266
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31170    9.30990   0.00180    0.01933
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.26390   11.26180   0.00210    0.01865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     23.75000   23.71000   0.04000    0.16871
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.80970   11.79670   0.01300    0.11020
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.05460   11.04530   0.00930    0.08420
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.02020   10.00670   0.01350    0.13491
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20670   10.19540   0.01130    0.11083
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.61240    9.60430   0.00810    0.08434
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.70720    8.69550   0.01170    0.13455
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.33930   10.35760  -0.01830   -0.17668
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.35260   10.36340  -0.01080   -0.10421
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.70550    9.73690  -0.03140   -0.32248
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.80970    9.83440  -0.02470   -0.25116
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.44210    9.47260  -0.03050   -0.32198
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.54310    9.56710  -0.02400   -0.25086
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.27890   11.28920  -0.01030   -0.09124
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.06280   11.07360  -0.01080   -0.09753
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20280   10.20610  -0.00330   -0.03233
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.67170   10.68140  -0.00970   -0.09081
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.45110   10.46130  -0.01020   -0.09750
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64150    9.64460  -0.00310   -0.03214
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.24840   22.21770   0.03070    0.13818
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.63270    9.63330  -0.00060   -0.00623
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.90130    9.89480   0.00650    0.06569
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.62470    9.62520  -0.00050   -0.00519
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.89290    9.88640   0.00650    0.06575
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16810   13.16800   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.10690   16.09270   0.01420    0.08824
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.49050   12.49450  -0.00400   -0.03201
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.02360   12.02660  -0.00300   -0.02494
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.52930   11.53220  -0.00290   -0.02515
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76920   11.75380   0.01540    0.13102
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.01600   11.00100   0.01500    0.13635
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.45830   10.44470   0.01360    0.13021
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.55910    8.54740   0.01170    0.13688
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.10000   36.01000   0.09000    0.24993
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.56000   15.54000   0.02000    0.12870
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.00000   11.99000   0.01000    0.08340
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.15000   12.18000  -0.03000   -0.24631
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.39000   15.42000  -0.03000   -0.19455
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.36000   15.40000  -0.04000   -0.25974
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.82000   20.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.93000   18.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.65000   15.65000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.46000   16.47000  -0.01000   -0.06072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.47000   15.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.64000   15.64000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.97000   13.96000   0.01000    0.07163
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.42000   18.40000   0.02000    0.10870
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.27000   17.26000   0.01000    0.05794
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.11000    8.10000   0.01000    0.12346
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
聯博貨幣市場基金                                                   15.00010   15.00000   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41040   10.39430   0.01610    0.15489
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.65770   13.64110   0.01660    0.12169
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.48890    7.47730   0.01160    0.15514
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.88000   13.85000   0.03000    0.21661
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.94000   13.92000   0.02000    0.14368
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
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瀚亞中小型股基金                                                   21.01000   21.03000  -0.02000   -0.09510
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.79000   11.82000  -0.03000   -0.25381
瀚亞巴西基金                                                        4.38000    4.31000   0.07000    1.62413
瀚亞外銷基金                                                       41.48000   41.39000   0.09000    0.21744
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.71840   10.68920   0.02920    0.27317
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.38680   10.37760   0.00920    0.08865
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.28520   12.27130   0.01390    0.11327
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22010   10.22680  -0.00670   -0.06551
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.50760    7.48680   0.02080    0.27782
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02090    8.01380   0.00710    0.08860
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11680    8.10750   0.00930    0.11471
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16450    7.16920  -0.00470   -0.06556
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.85750    8.84750   0.01000    0.11303
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.23660    9.21100   0.02560    0.27793
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.37550    9.36710   0.00840    0.08968
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.23250    9.22200   0.01050    0.11386
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.75220    9.73860   0.01360    0.13965
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82180    9.79270   0.02910    0.29716
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.72650    9.71990   0.00660    0.06790
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.75220    9.73860   0.01360    0.13965
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
瀚亞印度基金-美元                                                  12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.41000   28.42000  -0.01000   -0.03519
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.14000   12.09000   0.05000    0.41356
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.07000   12.05000   0.02000    0.16598
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.19000   15.23000  -0.04000   -0.26264
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.96000   11.86000   0.10000    0.84317
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.91390   11.85660   0.05730    0.48328
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.65560   13.63630   0.01930    0.14153
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.88340   10.85500   0.02840    0.26163
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.64210   10.60890   0.03320    0.31294
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.84950   11.84300   0.00650    0.05488
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.16490    9.12120   0.04370    0.47910
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.96390    9.94560   0.01830    0.18400
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.03110    9.00750   0.02360    0.26200
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.82070    8.79310   0.02760    0.31388
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.22420    9.21980   0.00440    0.04772
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.61470   14.61270   0.00200    0.01369
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.97330   10.95470   0.01860    0.16979
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.78600   10.79240  -0.00640   -0.05930
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.69610   12.69440   0.00170    0.01339
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.25000   20.25000   0.00000    0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56810   13.56800   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 28.00000   28.03000  -0.03000   -0.10703
瀚亞高科技基金                                                     57.03000   56.64000   0.39000    0.68856
瀚亞理財通基金                                                     27.79000   27.64000   0.15000    0.54269
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
瀚亞菁華基金                                                       23.14000   23.06000   0.08000    0.34692
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.89500   12.83460   0.06040    0.47060
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.04030    8.99810   0.04220    0.46899
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.52340   10.49380   0.02960    0.28207
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.08490   11.11250  -0.02760   -0.24837
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.34560   10.33960   0.00600    0.05803
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.73080    9.71820   0.01260    0.12965
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.01130   10.02930  -0.01800   -0.17947
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.33840    8.31520   0.02320    0.27901
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.31050    8.33120  -0.02070   -0.24846
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.83740    8.83230   0.00510    0.05774
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.19960    8.18890   0.01070    0.13066
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.87670    7.89090  -0.01420   -0.17995
瀚亞電通網基金                                                     14.61000   14.56000   0.05000    0.34341
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64230   13.63400   0.00830    0.06088
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.46640   10.44120   0.02520    0.24135
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.89070    9.88950   0.00120    0.01213
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.43420   11.42720   0.00700    0.06126
瀚亞歐洲基金                                                       11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
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