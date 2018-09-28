[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/27 107/09/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.57420 10.56900 0.00520 0.04920 大華銀多元特別收益平衡基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.93240 9.90070 0.03170 0.32018 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.93420 9.90260 0.03160 0.31911 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.90270 9.88580 0.01690 0.17095 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.90290 9.88600 0.01690 0.17095 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.21610 9.19490 0.02120 0.23056 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50140 9.47890 0.02250 0.23737 中國信託台灣活力基金 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 16.26000 16.25000 0.01000 0.06154 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89000 9.88360 0.00640 0.06475 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21610 9.21010 0.00600 0.06515 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.29500 10.29410 0.00090 0.00874 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.55600 9.55490 0.00110 0.01151 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.09530 11.11200 -0.01670 -0.15029 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63750 9.65200 -0.01450 -0.15023 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.05330 11.00430 0.04900 0.44528 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91890 9.87500 0.04390 0.44456 中國信託智能運動基金-台幣 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 中國信託智能運動基金-美元 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99060 10.99050 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43650 9.41240 0.02410 0.25605 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.04830 9.02520 0.02310 0.25595 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.59050 9.56780 0.02270 0.23725 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.19050 9.16880 0.02170 0.23667 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 59.88000 59.73000 0.15000 0.25113 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.95960 39.96020 -0.00060 -0.00150 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.06620 38.78680 0.27940 0.72035 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.52000 18.58000 -0.06000 -0.32293 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43590 11.43090 0.00500 0.04374 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.49670 10.54500 -0.04830 -0.45804 元大上證50基金 29.03000 29.22000 -0.19000 -0.65024 元大大中華TMT基金-人民幣 11.15000 11.06000 0.09000 0.81374 元大大中華TMT基金-新台幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.88000 12.93800 -0.05800 -0.44829 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.30700 17.39500 -0.08800 -0.50589 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.16300 10.09300 0.07000 0.69355 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.73000 9.67100 0.05900 0.61007 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.96000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.18000 13.24000 -0.06000 -0.45317 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.17970 45.39620 -0.21650 -0.47691 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47550 10.45960 0.01590 0.15201 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68060 9.66580 0.01480 0.15312 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59370 9.62740 -0.03370 -0.35004 元大巴西指數基金 5.42100 5.36400 0.05700 1.06264 元大巴菲特基金 27.09000 27.07000 0.02000 0.07388 元大日經225基金 29.97000 30.24000 -0.27000 -0.89286 元大台商收成基金 23.79000 23.72000 0.07000 0.29511 元大台灣50單日反向1倍基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 元大台灣50單日正向2倍基金 41.04000 40.89000 0.15000 0.36684 元大台灣中型100基金 32.92000 32.93000 -0.01000 -0.03037 元大台灣加權股價指數基金 26.06200 25.95700 0.10500 0.40452 元大台灣卓越50基金 87.64000 87.01000 0.63000 0.72405 元大台灣金融基金 18.96000 18.81000 0.15000 0.79745 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.36000 32.15000 0.21000 0.65319 元大台灣高股息基金 27.31000 27.18000 0.13000 0.47829 元大台灣電子科技基金 36.65000 36.54000 0.11000 0.30104 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.95000 13.04000 -0.09000 -0.69018 元大全球不動產證券化基金-美元 12.15900 12.25600 -0.09700 -0.79145 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.77000 6.81000 -0.04000 -0.58737 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.59000 6.61000 -0.02000 -0.30257 元大全球股票入息基金-美元配息 9.76700 9.74000 0.02700 0.27721 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 元大全球新興市場精選組合基金 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386 元大全球農業商機基金 17.88000 17.87000 0.01000 0.05596 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.28900 8.26800 0.02100 0.25399 元大印度指數基金 9.59300 9.56200 0.03100 0.32420 元大印度基金 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361 元大多多基金 17.30000 17.42000 -0.12000 -0.68886 元大多福基金 52.76000 52.74000 0.02000 0.03792 元大亞太成長基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.45820 8.45640 0.00180 0.02129 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.94520 6.94370 0.00150 0.02160 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.65300 9.64400 0.00900 0.09332 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.21600 10.21700 -0.00100 -0.00979 元大卓越基金 45.90000 45.90000 0.00000 0.00000 元大店頭基金 7.96000 8.04000 -0.08000 -0.99502 元大泛歐成長基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 元大美元貨幣市場基金-美元 10.28520 10.28460 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.54500 9.57400 -0.02900 -0.30290 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.56280 31.55900 0.00380 0.01204 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.03450 36.79330 0.24120 0.65555 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.47780 19.61250 -0.13470 -0.68681 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.22280 17.97490 0.24790 1.37915 元大美國政府7至10年期債券基金 38.44200 38.34140 0.10060 0.26238 元大高科技基金 18.35000 18.49000 -0.14000 -0.75717 元大得利貨幣市場基金 16.26020 16.26000 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98670 11.98660 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 12.01000 12.16000 -0.15000 -1.23355 元大華夏中小基金 6.97000 6.89000 0.08000 1.16110 元大新中國基金-人民幣 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225 元大新中國基金-美元 8.75500 8.67300 0.08200 0.94546 元大新中國基金-新台幣 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773 元大新主流基金 23.96000 24.17000 -0.21000 -0.86885 元大新東協平衡基金-美元 9.26300 9.26300 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-新台幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.95690 9.91570 0.04120 0.41550 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.22240 9.19870 0.02370 0.25765 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.90590 9.87340 0.03250 0.32917 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.58090 8.55270 0.02820 0.32972 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77900 9.77270 0.00630 0.06447 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.35370 9.34770 0.00600 0.06419 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88310 9.88290 0.00020 0.00202 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.45780 9.45760 0.00020 0.00211 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50760 9.50440 0.00320 0.03367 元大新興亞洲基金 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.73070 8.76830 -0.03760 -0.42882 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.51360 8.55030 -0.03670 -0.42922 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.93050 8.97450 -0.04400 -0.49028 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.70810 8.75100 -0.04290 -0.49023 元大萬泰貨幣市場基金 15.10740 15.10720 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.84000 36.91000 -0.07000 -0.18965 元大實質多重資產基金-人民幣 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 元大實質多重資產基金-美元 8.23000 8.30600 -0.07600 -0.91500 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.71000 -0.07000 -0.80367 元大滬深300單日反向1倍基金 15.20000 15.13000 0.07000 0.46266 元大滬深300單日正向2倍基金 14.19000 14.40000 -0.21000 -1.45833 元大摩臺基金 40.36000 40.09000 0.27000 0.67348 元大標普500基金 26.85000 26.95000 -0.10000 -0.37106 元大標普500單日反向1倍基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432 元大標普500單日正向2倍基金 36.06000 36.31000 -0.25000 -0.68852 元大標智滬深300基金 15.97000 16.32000 -0.35000 -2.14461 元大歐洲50基金 24.72000 24.61000 0.11000 0.44697 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.41130 9.47780 -0.06650 -0.70164 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19420 10.19380 0.00040 0.00392 元大績效基金 49.84000 50.29000 -0.45000 -0.89481 元大韓國KOSPI200基金 22.77000 22.69000 0.08000 0.35258 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918 日盛上選基金 31.88000 31.84000 0.04000 0.12563 日盛小而美基金 17.74000 17.69000 0.05000 0.28265 日盛中國內需動力基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71260 11.69380 0.01880 0.16077 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76710 9.75140 0.01570 0.16100 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.70760 11.69610 0.01150 0.09832 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75740 9.74790 0.00950 0.09746 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61300 10.59920 0.01380 0.13020 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.82960 8.81810 0.01150 0.13041 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.34000 10.18000 0.16000 1.57171 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.85000 9.71000 0.14000 1.44181 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.13000 9.98000 0.15000 1.50301 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 日盛日盛基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848 日盛目標收益組合基金(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15640 10.14950 0.00690 0.06798 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48360 9.47720 0.00640 0.06753 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.96270 9.95350 0.00920 0.09243 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30470 9.29610 0.00860 0.09251 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41920 2.41500 0.00420 0.17391 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67010 1.66720 0.00290 0.17394 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36490 0.36460 0.00030 0.08228 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25270 0.25250 0.00020 0.07921 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.10760 12.09340 0.01420 0.11742 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24890 8.23920 0.00970 0.11773 日盛亞洲機會基金 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184 日盛首選基金 16.40000 16.41000 -0.01000 -0.06094 日盛高科技基金 17.24000 17.28000 -0.04000 -0.23148 日盛貨幣市場基金 14.77540 14.77530 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 38.22000 38.15000 0.07000 0.18349 日盛精選五虎基金 36.59000 36.38000 0.21000 0.57724 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49010 13.48990 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.51000 28.87000 -0.36000 -1.24697 台新MSCI中國基金 20.20000 20.37000 -0.17000 -0.83456 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.42000 17.44000 -0.02000 -0.11468 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.28000 23.25000 0.03000 0.12903 台新大眾貨幣市場基金 14.16700 14.16680 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47340 10.43670 0.03670 0.35164 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53660 10.54600 -0.00940 -0.08913 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07160 10.08700 -0.01540 -0.15267 台新中國通基金 39.82000 40.17000 -0.35000 -0.87130 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.48240 0.47860 0.00380 0.79398 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.78500 14.67700 0.10800 0.73585 台新中國精選中小基金-美元 0.32520 0.32270 0.00250 0.77471 台新中國精選中小基金-新台幣 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 台新主流基金 22.06000 22.18000 -0.12000 -0.54103 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.66000 19.87000 -0.21000 -1.05687 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64470 0.65200 -0.00730 -1.11963 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.58000 14.73000 -0.15000 -1.01833 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47670 0.48210 -0.00540 -1.12010 台新台灣中小基金 31.45000 31.70000 -0.25000 -0.78864 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.93910 9.90120 0.03790 0.38278 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.21230 9.19200 0.02030 0.22084 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34940 10.32650 0.02290 0.22176 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38230 10.36390 0.01840 0.17754 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24300 11.22310 0.01990 0.17731 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 台新印度基金 14.12000 14.02000 0.10000 0.71327 台新亞美短期債券基金 10.87390 10.88350 -0.00960 -0.08821 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.50780 8.49790 0.00990 0.11650 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28290 0.28240 0.00050 0.17705 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.88230 11.86840 0.01390 0.11712 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38970 0.38900 0.00070 0.17995 台新真吉利貨幣市場基金 11.09450 11.09440 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.00020 29.08700 -0.08680 -0.29842 台新智慧生活基金-美元 10.69160 10.71600 -0.02440 -0.22770 台新智慧生活基金-新台幣 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.38510 8.37520 0.00990 0.11821 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.53240 8.51630 0.01610 0.18905 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.06020 9.04950 0.01070 0.11824 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.22680 9.20930 0.01750 0.19003 台新新興市場債券基金(A類型) 10.49900 10.44210 0.05690 0.54491 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33710 0.33550 0.00160 0.47690 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79340 7.75110 0.04230 0.54573 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26360 0.26240 0.00120 0.45732 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.06000 20.97000 0.09000 0.42918 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.85100 10.85300 -0.00200 -0.01843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.80630 11.80120 0.00510 0.04322 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.49870 9.49460 0.00410 0.04318 未來資產亞洲新富基金 19.56000 19.40000 0.16000 0.82474 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57090 12.57080 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 未來資產新興市場債券基金A 8.74070 8.71580 0.02490 0.28569 未來資產新興市場債券基金B 6.61190 6.59300 0.01890 0.28667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.12590 11.12180 0.00410 0.03686 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86790 9.92780 -0.05990 -0.60336 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.12860 9.11290 0.01570 0.17228 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41250 10.39450 0.01800 0.17317 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.70730 7.74240 -0.03510 -0.45335 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.85210 8.89270 -0.04060 -0.45655 永豐中小基金 50.25000 50.40000 -0.15000 -0.29762 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76470 1.76230 0.00240 0.13619 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34680 2.34360 0.00320 0.13654 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.99540 7.98630 0.00910 0.11395 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31650 10.30470 0.01180 0.11451 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.64000 4.65000 -0.01000 -0.21505 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.75000 20.94000 -0.19000 -0.90735 永豐主流品牌基金 18.48000 18.42000 0.06000 0.32573 永豐永豐基金 35.03000 34.97000 0.06000 0.17158 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.84080 9.84810 -0.00730 -0.07413 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95170 9.95920 -0.00750 -0.07531 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.77540 9.78160 -0.00620 -0.06338 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.88630 9.89260 -0.00630 -0.06368 永豐亞洲民生消費基金 11.31000 11.21000 0.10000 0.89206 永豐南非幣2021保本基金 12.98850 12.96640 0.02210 0.17044 永豐高科技基金 23.13000 23.08000 0.05000 0.21664 永豐貨幣市場基金 13.88760 13.88740 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11890 2.11600 0.00290 0.13705 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51510 2.51160 0.00350 0.13935 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72850 7.71950 0.00900 0.11659 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41780 10.40570 0.01210 0.11628 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.02330 7.01540 0.00790 0.11261 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86040 10.84810 0.01230 0.11338 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.61000 7.68000 -0.07000 -0.91146 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.46000 17.62000 -0.16000 -0.90806 永豐臺灣加權ETF基金 57.11000 56.81000 0.30000 0.52808 永豐領航科技基金 37.06000 37.12000 -0.06000 -0.16164 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 永豐趨勢平衡基金 40.97000 41.45000 -0.48000 -1.15802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.60590 11.60480 0.00110 0.00948 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50430 9.48750 0.01680 0.17708 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75820 9.74090 0.01730 0.17760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.52340 9.51120 0.01220 0.12827 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69630 9.68380 0.01250 0.12908 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.51950 9.50380 0.01570 0.16520 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90320 9.88680 0.01640 0.16588 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.49850 9.48780 0.01070 0.11278 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75190 9.74090 0.01100 0.11293 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.86000 10.75000 0.11000 1.02326 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.53000 9.44000 0.09000 0.95339 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.21000 10.12000 0.09000 0.88933 兆豐國際中小基金 14.81000 14.94000 -0.13000 -0.87015 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.13000 13.90000 0.23000 1.65468 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.62000 18.34000 0.28000 1.52672 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.54000 18.26000 0.28000 1.53341 兆豐國際生命科學基金 17.02000 16.99000 0.03000 0.17657 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38610 10.38080 0.00530 0.05106 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64170 10.64110 0.00060 0.00564 兆豐國際全球基金 32.72000 32.67000 0.05000 0.15305 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.29070 10.29010 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00090 10.03130 -0.03040 -0.30305 兆豐國際國民基金 21.56000 21.66000 -0.10000 -0.46168 兆豐國際第一基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00870 9.99130 0.01740 0.17415 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90900 7.89530 0.01370 0.17352 兆豐國際萬全基金 19.97000 20.01000 -0.04000 -0.19990 兆豐國際電子基金 24.39000 24.39000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.90000 22.75000 0.15000 0.65934 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415 兆豐國際豐台灣基金 33.12000 33.07000 0.05000 0.15119 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50710 12.50700 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13090 11.12240 0.00850 0.07642 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01160 12.00260 0.00900 0.07498 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76280 10.75930 0.00350 0.03253 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52890 11.52650 0.00240 0.02082 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10260 8.09630 0.00630 0.07781 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45520 9.44810 0.00710 0.07515 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00800 9.00510 0.00290 0.03220 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.92020 8.91820 0.00200 0.02243 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27020 9.26730 0.00290 0.03129 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 合庫全球新興市場基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.13350 10.13340 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.41870 9.40860 0.01010 0.10735 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68180 9.67020 0.01160 0.11996 合庫新興多重收益基金A類型 9.97030 9.95510 0.01520 0.15269 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.40290 11.38380 0.01910 0.16778 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.55650 13.54630 0.01020 0.07530 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.70440 8.69460 0.00980 0.11271 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38580 9.37460 0.01120 0.11947 合庫新興多重收益基金B類型 7.80690 7.79500 0.01190 0.15266 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.68200 8.66740 0.01460 0.16845 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.05140 10.04330 0.00810 0.08065 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00500 11.00020 0.00480 0.04364 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92810 9.97880 -0.05070 -0.50808 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73740 9.79320 -0.05580 -0.56978 安聯中國東協基金 15.40000 15.46000 -0.06000 -0.38810 安聯中國策略基金-美元 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745 安聯中國策略基金-新臺幣 13.58000 13.40000 0.18000 1.34328 安聯中華新思路基金-人民幣 13.38000 13.26000 0.12000 0.90498 安聯中華新思路基金-美元 12.46000 12.36000 0.10000 0.80906 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.64000 11.54000 0.10000 0.86655 安聯台灣大壩基金 27.19000 27.17000 0.02000 0.07361 安聯台灣科技基金 44.46000 44.69000 -0.23000 -0.51466 安聯台灣貨幣市場基金 12.49630 12.49610 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.54000 29.61000 -0.07000 -0.23641 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14310 10.14890 -0.00580 -0.05715 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05500 15.06610 -0.01110 -0.07368 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61720 9.62420 -0.00700 -0.07273 安聯四季成長組合基金-美元 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37550 12.37000 0.00550 0.04446 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16120 10.16830 -0.00710 -0.06982 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25050 12.26010 -0.00960 -0.07830 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48690 9.48260 0.00430 0.04535 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33600 9.34250 -0.00650 -0.06957 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99920 9.00620 -0.00700 -0.07772 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.09980 12.09370 0.00610 0.05044 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.01010 11.00890 0.00120 0.01090 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67010 10.66820 0.00190 0.01781 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92010 8.91540 0.00470 0.05272 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70950 8.70860 0.00090 0.01033 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41530 8.41370 0.00160 0.01902 安聯全球人口趨勢基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.20000 37.96000 0.24000 0.63224 安聯全球油礦金趨勢基金 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91410 11.91580 -0.00170 -0.01427 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.30920 10.31080 -0.00160 -0.01552 安聯全球新興市場基金 17.65000 17.59000 0.06000 0.34110 安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 安聯全球綠能趨勢基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 安聯亞洲動態策略基金 22.40000 22.33000 0.07000 0.31348 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.06980 10.06380 0.00600 0.05962 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82500 9.81910 0.00590 0.06009 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.01960 82.80030 0.21930 0.26485 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.32330 12.31980 0.00350 0.02841 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.87130 64.70120 0.17010 0.26290 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.55040 9.54770 0.00270 0.02828 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58180 2.57560 0.00620 0.24072 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.45890 10.48000 -0.02110 -0.20134 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20090 2.19280 0.00810 0.36939 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.68150 8.69990 -0.01840 -0.21150 宏利台灣動力基金 30.85000 30.64000 0.21000 0.68538 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.25510 10.24920 0.00590 0.05757 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00760 9.99450 0.01310 0.13107 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.04170 8.03720 0.00450 0.05599 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.99350 7.98440 0.00910 0.11397 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 宏利全球債券組合基金 13.03470 13.03160 0.00310 0.02379 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77320 2.77360 -0.00040 -0.01442 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66520 11.66870 -0.00350 -0.02999 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62910 8.63170 -0.00260 -0.03012 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42790 2.41500 0.01290 0.53416 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84150 10.84820 -0.00670 -0.06176 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.60850 3.60630 0.00220 0.06100 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58240 0.58190 0.00050 0.08593 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.84000 16.83000 0.01000 0.05942 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.86940 11.85400 0.01540 0.12991 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.54270 10.53600 0.00670 0.06359 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20560 10.19630 0.00930 0.09121 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95610 8.95020 0.00590 0.06592 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55260 8.54720 0.00540 0.06318 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45380 8.44630 0.00750 0.08880 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.42010 8.41380 0.00630 0.07488 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77710 2.77070 0.00640 0.23099 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40150 0.00080 0.19925 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.19500 12.16590 0.02910 0.23919 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91690 0.91490 0.00200 0.21860 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.37650 7.35940 0.01710 0.23236 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04370 2.03860 0.00510 0.25017 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29390 0.29330 0.00060 0.20457 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03430 9.01320 0.02110 0.23410 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33040 0.32970 0.00070 0.21231 宏利萬利貨幣市場基金 13.64540 13.64530 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.59000 2.61000 -0.02000 -0.76628 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 宏利臺灣股息收益基金 26.93000 26.91000 0.02000 0.07432 宏利澳幣保本基金 12.11890 12.12210 -0.00320 -0.02640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.29680 10.26980 0.02700 0.26291 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.54150 9.53140 0.01010 0.10597 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93050 8.91460 0.01590 0.17836 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67590 10.65690 0.01900 0.17829 貝萊德亞美利加收益基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 貝萊德新台幣基金 12.93660 12.93660 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 26.22000 26.14000 0.08000 0.30604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23800 11.23930 -0.00130 -0.01157 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83970 9.88660 -0.04690 -0.47438 保德信大中華基金-人民幣 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063 保德信大中華基金-美元 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656 保德信大中華基金-新台幣 28.24000 27.97000 0.27000 0.96532 保德信中小型股基金 41.73000 42.00000 -0.27000 -0.64286 保德信中國中小基金-人民幣 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 保德信中國中小基金-美元 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 保德信中國中小基金-新臺幣 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.16480 9.17980 -0.01500 -0.16340 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.22970 9.24080 -0.01110 -0.12012 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.29850 9.30840 -0.00990 -0.10636 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.06420 10.07490 -0.01070 -0.10620 保德信中國品牌基金-人民幣 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811 保德信中國品牌基金-美元 8.80000 8.70000 0.10000 1.14943 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045 保德信台商全方位基金 34.26000 34.39000 -0.13000 -0.37802 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.40000 30.45000 -0.05000 -0.16420 保德信全球消費商機基金 18.67000 18.61000 0.06000 0.32241 保德信全球基礎建設基金 12.33000 12.36000 -0.03000 -0.24272 保德信全球資源基金 8.32000 8.37000 -0.05000 -0.59737 保德信全球醫療生化基金-美元 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.77000 34.71000 0.06000 0.17286 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76780 9.77560 -0.00780 -0.07979 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61580 10.62420 -0.00840 -0.07906 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22960 9.23020 -0.00060 -0.00650 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.01640 10.01710 -0.00070 -0.00699 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.16860 8.15980 0.00880 0.10785 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81740 10.80580 0.01160 0.10735 保德信亞太基金 21.30000 21.18000 0.12000 0.56657 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43180 8.42530 0.00650 0.07715 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21820 11.20960 0.00860 0.07672 保德信店頭市場基金 29.90000 30.17000 -0.27000 -0.89493 保德信拉丁美洲基金 6.68000 6.61000 0.07000 1.05900 保德信金平衡基金 30.35000 30.25000 0.10000 0.33058 保德信金滿意基金 42.45000 42.32000 0.13000 0.30718 保德信科技島基金 25.15000 25.14000 0.01000 0.03978 保德信高成長基金 92.58000 92.01000 0.57000 0.61950 保德信第一基金 25.27000 25.25000 0.02000 0.07921 保德信貨幣市場基金 15.77470 15.77450 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.68850 10.69980 -0.01130 -0.10561 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.81620 10.81990 -0.00370 -0.03420 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.91470 10.92160 -0.00690 -0.06318 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.34190 10.34090 0.00100 0.00967 保德信新世紀基金 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.96200 7.96140 0.00060 0.00754 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82320 10.82250 0.00070 0.00647 保德信新興趨勢組合基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 保德信瑞騰基金 15.54820 15.54810 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75960 9.74790 0.01170 0.12003 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99070 9.97870 0.01200 0.12026 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68440 9.66920 0.01520 0.15720 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79640 9.78210 0.01430 0.14619 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90820 9.88670 0.02150 0.21746 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89230 9.87100 0.02130 0.21578 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75790 9.74290 0.01500 0.15396 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76050 9.74560 0.01490 0.15289 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.04230 10.02210 0.02020 0.20155 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03210 10.01110 0.02100 0.20977 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09260 10.07110 0.02150 0.21348 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92710 9.91300 0.01410 0.14224 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92730 9.91320 0.01410 0.14223 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.60450 9.57850 0.02600 0.27144 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.45920 9.43980 0.01940 0.20551 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06190 10.03030 0.03160 0.31505 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06100 10.02950 0.03150 0.31407 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.13200 10.10610 0.02590 0.25628 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.20320 10.17800 0.02520 0.24759 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.09420 10.06980 0.02440 0.24231 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.09450 10.07020 0.02430 0.24131 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94790 1.94310 0.00480 0.24703 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66510 2.65860 0.00650 0.24449 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29270 0.29310 -0.00040 -0.13647 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43460 0.43510 -0.00050 -0.11492 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36350 8.37730 -0.01380 -0.16473 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65240 11.67390 -0.02150 -0.18417 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41130 9.38680 0.02450 0.26100 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.56120 11.53030 0.03090 0.26799 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.51240 8.51980 -0.00740 -0.08686 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.48220 10.49130 -0.00910 -0.08674 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14160 10.12690 0.01470 0.14516 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.05180 10.03460 0.01720 0.17141 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09200 10.08280 0.00920 0.09124 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65160 10.64180 0.00980 0.09209 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98710 9.97570 0.01140 0.11428 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77840 9.76740 0.01100 0.11262 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08470 10.07330 0.01140 0.11317 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74360 9.72930 0.01430 0.14698 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93170 9.91630 0.01540 0.15530 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.54750 10.52610 0.02140 0.20330 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.16300 6.15140 0.01160 0.18857 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.64270 10.62260 0.02010 0.18922 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65170 11.65170 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 18.12000 18.17000 -0.05000 -0.27518 施羅德樂活中小基金-I類型 4138.99000 4151.46000 -12.47000 -0.30038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.28410 10.20990 0.07420 0.72675 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.31250 11.23600 0.07650 0.68085 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.55140 10.48110 0.07030 0.67073 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.12220 9.05640 0.06580 0.72656 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.54430 9.47970 0.06460 0.68146 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.36410 9.30170 0.06240 0.67085 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.45680 10.38140 0.07540 0.72630 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.00730 10.93280 0.07450 0.68144 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.95630 10.88330 0.07300 0.67075 柏瑞五國金勢力建設基金 6.21000 6.19000 0.02000 0.32310 柏瑞巨人基金 12.86000 12.79000 0.07000 0.54730 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65810 13.65790 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.10000 16.05000 0.05000 0.31153 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.53390 13.51390 0.02000 0.14800 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91560 11.90260 0.01300 0.10922 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.52360 12.50990 0.01370 0.10951 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.86010 8.84700 0.01310 0.14807 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78390 6.77380 0.01010 0.14910 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77130 8.76170 0.00960 0.10957 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52170 8.51710 0.00460 0.05401 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.76750 10.75560 0.01190 0.11064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35280 8.34500 0.00780 0.09347 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.09230 12.07910 0.01320 0.10928 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.72480 11.70750 0.01730 0.14777 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.97760 11.97110 0.00650 0.05430 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.40040 11.38790 0.01250 0.10977 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99020 8.97690 0.01330 0.14816 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.80080 9.79000 0.01080 0.11032 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.74000 9.73470 0.00530 0.05444 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.57620 9.56570 0.01050 0.10977 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43600 9.42710 0.00890 0.09441 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.25860 10.24880 0.00980 0.09562 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13840 10.13240 0.00600 0.05922 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01860 10.01300 0.00560 0.05593 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.08710 10.08300 0.00410 0.04066 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.96320 9.95370 0.00950 0.09544 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.76590 9.76010 0.00580 0.05943 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.72530 9.71990 0.00540 0.05556 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.79530 9.79130 0.00400 0.04085 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.23940 10.22960 0.00980 0.09580 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13840 10.13240 0.00600 0.05922 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01870 10.01300 0.00570 0.05693 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.08720 10.08310 0.00410 0.04066 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.96320 9.95360 0.00960 0.09645 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.76600 9.76030 0.00570 0.05840 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.72540 9.71990 0.00550 0.05658 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.79540 9.79140 0.00400 0.04085 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68930 10.67880 0.01050 0.09833 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90260 11.89080 0.01180 0.09924 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29820 11.29110 0.00710 0.06288 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.02110 9.01220 0.00890 0.09876 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72560 9.71600 0.00960 0.09881 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.59100 9.58500 0.00600 0.06260 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40140 10.39120 0.01020 0.09816 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08280 11.07180 0.01100 0.09935 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.91520 10.90840 0.00680 0.06234 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.02130 9.01240 0.00890 0.09875 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72600 9.71640 0.00960 0.09880 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.59150 9.58540 0.00610 0.06364 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.91000 13.00000 -0.09000 -0.69231 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 柏瑞拉丁美洲基金 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.34830 11.32250 0.02580 0.22786 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.41320 7.39640 0.01680 0.22714 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34110 11.32220 0.01890 0.16693 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02420 11.00910 0.01510 0.13716 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14920 10.13570 0.01350 0.13319 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.27530 8.26150 0.01380 0.16704 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.31470 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8.86900 0.02140 0.24129 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.53140 9.51240 0.01900 0.19974 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17790 11.16530 0.01260 0.11285 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.77320 11.76000 0.01320 0.11224 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.79150 10.78300 0.00850 0.07883 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.10000 9.08970 0.01030 0.11332 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.64190 9.63110 0.01080 0.11214 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.63640 9.62880 0.00760 0.07893 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.09690 11.08440 0.01250 0.11277 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97300 9.96180 0.01120 0.11243 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.28270 10.27460 0.00810 0.07884 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48240 9.47170 0.01070 0.11297 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.25360 9.24320 0.01040 0.11252 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.86240 9.85130 0.01110 0.11268 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.39790 9.39050 0.00740 0.07880 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.25000 18.20000 0.05000 0.27473 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.13000 17.07000 0.06000 0.35149 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.85530 12.84790 0.00740 0.05760 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.72920 10.76740 -0.03820 -0.35477 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67710 11.71470 -0.03760 -0.32096 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.27440 12.33000 -0.05560 -0.45093 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19070 11.23110 -0.04040 -0.35972 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.72160 9.75620 -0.03460 -0.35465 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26740 10.30050 -0.03310 -0.32134 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14770 10.19370 -0.04600 -0.45126 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16510 10.20180 -0.03670 -0.35974 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.86110 9.89620 -0.03510 -0.35468 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.06400 10.09640 -0.03240 -0.32091 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.76910 11.82240 -0.05330 -0.45084 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10640 10.14290 -0.03650 -0.35986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.90000 13.82000 0.08000 0.57887 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.13000 27.49000 -0.36000 -1.30957 國泰大中華基金 19.17000 19.18000 -0.01000 -0.05214 國泰小龍基金 15.03000 14.99000 0.04000 0.26684 國泰中小成長基金 41.15000 41.22000 -0.07000 -0.16982 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.10030 4.05510 0.04520 1.11465 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.30000 18.11000 0.19000 1.04914 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69090 0.68430 0.00660 0.96449 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65120 0.64500 0.00620 0.96124 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19850 2.18470 0.01380 0.63167 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62100 9.60740 0.01360 0.14156 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.12520 8.11380 0.01140 0.14050 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31520 0.31460 0.00060 0.19072 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.53790 11.53290 0.00500 0.04335 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67320 1.67980 -0.00660 -0.39290 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93010 9.93280 -0.00270 -0.02718 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32850 0.32880 -0.00030 -0.09124 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.23380 4.18490 0.04890 1.16849 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.89000 18.68000 0.21000 1.12420 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61020 0.60410 0.00610 1.00977 國泰中港台基金人民幣級別 3.13710 3.10040 0.03670 1.18372 國泰中港台基金台幣級別 14.00000 13.85000 0.15000 1.08303 國泰中港台基金美元級別 0.45770 0.45310 0.00460 1.01523 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 29.42000 29.67000 -0.25000 -0.84260 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.74000 11.67000 0.07000 0.59983 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 40.74000 41.21000 -0.47000 -1.14050 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38670 10.38440 0.00230 0.02215 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.24200 10.23980 0.00220 0.02148 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.26480 10.26260 0.00220 0.02144 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33800 0.33820 -0.00020 -0.05914 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33320 0.33330 -0.00010 -0.03000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33380 0.33400 -0.00020 -0.05988 國泰台灣貨幣市場基金 12.41570 12.41550 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 25.97000 25.99000 -0.02000 -0.07695 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.52910 2.52660 0.00250 0.09895 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36800 0.36820 -0.00020 -0.05432 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50950 0.51040 -0.00090 -0.17633 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.99000 13.05000 -0.06000 -0.45977 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44990 0.45230 -0.00240 -0.53062 國泰全球資源基金台幣級別 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 國泰全球資源基金美元級別 0.19270 0.19320 -0.00050 -0.25880 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41840 0.41830 0.00010 0.02391 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37760 0.37750 0.00010 0.02649 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44410 0.44400 0.00010 0.02252 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52120 0.52160 -0.00040 -0.07669 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.70000 20.81000 -0.11000 -0.52859 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.99000 22.85000 0.14000 0.61269 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.52500 2.50720 0.01780 0.70996 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.31620 11.24810 0.06810 0.60544 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.13380 10.07280 0.06100 0.60559 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36830 0.36630 0.00200 0.54600 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32980 0.32800 0.00180 0.54878 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50670 0.50450 0.00220 0.43608 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38610 0.38480 0.00130 0.33784 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61840 0.61870 -0.00030 -0.04849 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.85190 0.85340 -0.00150 -0.17577 國泰科技生化基金 32.04000 32.08000 -0.04000 -0.12469 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.19000 28.27000 -0.08000 -0.28299 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.56490 38.24110 0.32380 0.84673 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.94320 20.07350 -0.13030 -0.64911 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.47570 18.21900 0.25670 1.40897 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.95670 39.64650 0.31020 0.78241 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.30550 41.05930 0.24620 0.59962 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.48130 43.39000 0.09130 0.21042 國泰紐幣2021保本基金 12.20360 12.20240 0.00120 0.00983 國泰紐幣八年期保本基金 12.49330 12.49190 0.00140 0.01121 國泰紐幣保本基金 12.46490 12.46450 0.00040 0.00321 國泰高科技基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389 國泰國泰基金台幣I級別 21.83000 21.77000 0.06000 0.27561 國泰國泰基金台幣級別 21.83000 21.77000 0.06000 0.27561 國泰富時中國A50基金 18.62000 18.74000 -0.12000 -0.64034 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33690 0.33680 0.00010 0.02969 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47340 0.47380 -0.00040 -0.08442 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37760 0.37810 -0.00050 -0.13224 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53070 0.53190 -0.00120 -0.22561 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35190 0.35200 -0.00010 -0.02841 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49450 0.49520 -0.00070 -0.14136 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54420 10.52960 0.01460 0.13866 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.52980 7.51950 0.01030 0.13698 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35700 0.35660 0.00040 0.11217 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24530 0.25270 -0.00740 -2.92837 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23950 2.23060 0.00890 0.39900 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.95510 9.92410 0.03100 0.31237 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32340 0.32260 0.00080 0.24799 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.62180 39.80740 -0.18560 -0.46624 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.00000 19.16000 -0.16000 -0.83507 國泰新興市場基金台幣級別 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215 國泰新興市場基金美元級別 0.38660 0.38290 0.00370 0.96631 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25730 2.25000 0.00730 0.32444 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47810 1.47330 0.00480 0.32580 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33850 0.33790 0.00060 0.17757 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33770 0.33740 0.00030 0.08892 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22380 0.22350 0.00030 0.13423 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36690 10.34830 0.01860 0.17974 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66110 6.64920 0.01190 0.17897 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.48000 37.43000 0.05000 0.13358 國泰價值卓越基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38410 0.38340 0.00070 0.18258 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.60050 38.75200 -0.15150 -0.39095 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.77000 21.74000 0.03000 0.13799 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.25000 19.12000 0.13000 0.67992 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.69000 19.61000 0.08000 0.40796 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08340 12.07750 0.00590 0.04885 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39700 0.39690 0.00010 0.02520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63330 9.63580 -0.00250 -0.02594 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.25540 8.26310 -0.00770 -0.09319 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74780 10.75060 -0.00280 -0.02605 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.32100 9.32960 -0.00860 -0.09218 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21010 11.20930 0.00080 0.00714 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79220 9.80010 -0.00790 -0.08061 第一金大中華基金 26.32000 26.20000 0.12000 0.45802 第一金小型精選基金 33.66000 33.97000 -0.31000 -0.91257 第一金中國世紀基金-人民幣 12.76000 12.60000 0.16000 1.26984 第一金中國世紀基金-美元 7.96500 7.89750 0.06750 0.85470 第一金中國世紀基金-美元-N 7.96560 7.89890 0.06670 0.84442 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 第一金中概平衡基金 24.60000 24.48000 0.12000 0.49020 第一金台灣貨幣市場基金 15.25770 15.25750 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.92200 177.92000 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.33260 10.34340 -0.01080 -0.10441 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.33270 10.34340 -0.01070 -0.10345 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.84120 14.85170 -0.01050 -0.07070 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.84190 14.85250 -0.01060 -0.07137 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.81720 9.82420 -0.00700 -0.07125 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82050 9.82750 -0.00700 -0.07123 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45350 9.45640 -0.00290 -0.03067 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47820 9.48120 -0.00300 -0.03164 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32720 10.33490 -0.00770 -0.07450 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95660 9.95980 -0.00320 -0.03213 第一金全球大趨勢基金 24.29000 24.29000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 8.21380 8.19000 0.02380 0.29060 第一金全球不動產證券化基金B 5.84100 5.82410 0.01690 0.29017 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.13590 9.13040 0.00550 0.06024 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.13700 9.13150 0.00550 0.06023 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.52370 9.51800 0.00570 0.05989 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.52500 9.51930 0.00570 0.05988 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57650 8.58130 -0.00480 -0.05594 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17030 10.17610 -0.00580 -0.05700 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69850 9.68700 0.01150 0.11872 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69750 9.68700 0.01050 0.10839 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98160 7.97700 0.00460 0.05767 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84260 8.83500 0.00760 0.08602 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84300 8.83550 0.00750 0.08488 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.27480 11.26220 0.01260 0.11188 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.27570 11.26350 0.01220 0.10831 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.06540 10.05950 0.00590 0.05865 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.86580 14.85310 0.01270 0.08550 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.41950 14.45400 -0.03450 -0.23869 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.43750 14.47200 -0.03450 -0.23839 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 第一金亞洲科技基金 19.08000 18.95000 0.13000 0.68602 第一金亞洲新興市場基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 第一金店頭市場基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 第一金創新趨勢基金 22.24000 22.25000 -0.01000 -0.04494 第一金電子基金 31.81000 31.70000 0.11000 0.34700 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.60000 20.42000 0.18000 0.88149 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.75000 18.76000 -0.01000 -0.05330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 統一大中華中小基金(美元) 7.54000 7.54000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 統一大東協高股息基金(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一大滿貫基金-A類型 32.69000 32.82000 -0.13000 -0.39610 統一大滿貫基金-I類型 32.69000 32.82000 -0.13000 -0.39610 統一大龍印基金 14.31000 14.22000 0.09000 0.63291 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.02000 8.92000 0.10000 1.12108 統一大龍騰中國基金(美元) 8.27000 8.17000 0.10000 1.22399 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.34000 9.23000 0.11000 1.19177 統一中小基金 24.09000 24.17000 -0.08000 -0.33099 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.82980 9.77560 0.05420 0.55444 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16980 9.17310 -0.00330 -0.03597 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.87340 8.87950 -0.00610 -0.06870 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73400 11.66930 0.06470 0.55445 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87830 10.88220 -0.00390 -0.03584 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51730 10.52460 -0.00730 -0.06936 統一台灣動力基金 16.03000 16.07000 -0.04000 -0.24891 統一全天候基金-A類型 106.32000 106.14000 0.18000 0.16959 統一全天候基金-I類型 106.39000 106.21000 0.18000 0.16948 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.93080 8.89700 0.03380 0.37990 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.62760 8.60140 0.02620 0.30460 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.58800 8.55880 0.02920 0.34117 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.27290 9.23780 0.03510 0.37996 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.96580 8.93860 0.02720 0.30430 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.91730 8.88690 0.03040 0.34208 統一全球債券組合基金 11.93660 11.92540 0.01120 0.09392 統一全球新科技基金(人民幣) 17.11000 17.16000 -0.05000 -0.29138 統一全球新科技基金(美元) 16.11000 16.14000 -0.03000 -0.18587 統一全球新科技基金(新台幣) 15.36000 15.39000 -0.03000 -0.19493 統一亞太基金 25.15000 24.95000 0.20000 0.80160 統一亞洲大金磚基金 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869 統一奔騰基金 57.12000 57.03000 0.09000 0.15781 統一強棒貨幣市場基金 16.66610 16.66590 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 統一強漢基金(新台幣) 23.77000 23.73000 0.04000 0.16856 統一統信基金 29.18000 29.38000 -0.20000 -0.68074 統一黑馬基金 57.02000 56.97000 0.05000 0.08777 統一新亞洲科技能源基金 18.42000 18.26000 0.16000 0.87623 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93770 7.92200 0.01570 0.19818 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12670 10.10670 0.02000 0.19789 統一經建基金 44.87000 44.81000 0.06000 0.13390 統一龍馬基金 62.50000 63.31000 -0.81000 -1.27942 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.35000 19.76000 -0.41000 -2.07490 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.87000 44.94000 -0.07000 -0.15576 野村中國機會基金 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041 野村巴西基金 5.21000 5.16000 0.05000 0.96899 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.38000 12.30000 0.08000 0.65041 野村台灣高股息基金 24.22000 24.11000 0.11000 0.45624 野村台灣運籌基金 34.68000 34.87000 -0.19000 -0.54488 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.52010 9.50750 0.01260 0.13253 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.43790 9.42960 0.00830 0.08802 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47160 9.46320 0.00840 0.08876 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.72640 9.71360 0.01280 0.13177 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59480 9.58640 0.00840 0.08762 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54260 9.53410 0.00850 0.08915 野村平衡基金 18.55000 18.57000 -0.02000 -0.10770 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036 野村全球生技醫療基金 18.21000 18.13000 0.08000 0.44126 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99420 9.98340 0.01080 0.10818 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.96960 9.96440 0.00520 0.05219 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.95740 9.94800 0.00940 0.09449 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99420 9.98330 0.01090 0.10918 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.96960 9.96440 0.00520 0.05219 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.95750 9.94800 0.00950 0.09550 野村全球品牌基金 28.59000 28.49000 0.10000 0.35100 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.23000 20.25000 -0.02000 -0.09877 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03150 10.02410 0.00740 0.07382 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46600 10.46330 0.00270 0.02580 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35820 10.35360 0.00460 0.04443 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55530 9.55880 -0.00350 -0.03662 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.31580 9.31900 -0.00320 -0.03434 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.88770 8.88700 0.00070 0.00788 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.32490 11.32910 -0.00420 -0.03707 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.81000 10.81370 -0.00370 -0.03422 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.37870 10.37800 0.00070 0.00675 野村成長基金 28.94000 28.90000 0.04000 0.13841 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.78860 8.76400 0.02460 0.28069 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.79700 8.77290 0.02410 0.27471 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.94390 8.91410 0.02980 0.33430 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.34430 9.31810 0.02620 0.28117 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.24980 9.22450 0.02530 0.27427 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.40460 9.37330 0.03130 0.33393 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.40000 12.51000 -0.11000 -0.87930 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.29630 9.27200 0.02430 0.26208 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.35090 9.32870 0.02220 0.23798 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45070 9.42360 0.02710 0.28758 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.88460 9.85930 0.02530 0.25661 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.84720 9.82390 0.02330 0.23718 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95770 9.92920 0.02850 0.28703 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53250 8.51000 0.02250 0.26439 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11280 9.09160 0.02120 0.23318 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98440 8.96460 0.01980 0.22087 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07000 13.03550 0.03450 0.26466 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11780 12.08960 0.02820 0.23326 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.86680 9.84520 0.02160 0.21940 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.01860 10.00860 0.01000 0.09991 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24000 10.18640 0.05360 0.52619 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86160 9.85480 0.00680 0.06900 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39990 9.39070 0.00920 0.09797 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.28400 11.27290 0.01110 0.09847 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20200 10.19120 0.01080 0.10597 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.26960 11.26340 0.00620 0.05505 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75780 10.75160 0.00620 0.05767 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.52780 10.51710 0.01070 0.10174 野村泰國基金 43.61000 43.53000 0.08000 0.18378 野村高科技基金 10.05000 10.25000 -0.20000 -1.95122 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.29240 10.29190 0.00050 0.00486 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.41000 10.41340 -0.00340 -0.03265 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.85700 10.87350 -0.01650 -0.15175 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.75700 9.76240 -0.00540 -0.05531 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66580 9.66530 0.00050 0.00517 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56820 9.57390 -0.00570 -0.05954 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.02230 12.02620 -0.00390 -0.03243 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.58290 13.60860 -0.02570 -0.18885 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.93490 10.94090 -0.00600 -0.05484 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83960 10.83910 0.00050 0.00461 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.99440 11.00080 -0.00640 -0.05818 野村貨幣市場基金 16.27370 16.27340 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.90000 15.86000 0.04000 0.25221 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.98460 9.97480 0.00980 0.09825 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87730 9.87570 0.00160 0.01620 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.87270 9.86430 0.00840 0.08516 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83270 9.80780 0.02490 0.25388 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80980 9.79150 0.01830 0.18690 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.79190 9.77260 0.01930 0.19749 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83270 9.80780 0.02490 0.25388 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80980 9.79150 0.01830 0.18690 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79190 9.77260 0.01930 0.19749 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.94980 9.90100 0.04880 0.49288 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.91490 9.87240 0.04250 0.43049 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.89230 9.84560 0.04670 0.47432 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.94980 9.90100 0.04880 0.49288 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.91490 9.87240 0.04250 0.43049 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.89230 9.84560 0.04670 0.47432 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.09860 10.09510 0.00350 0.03467 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91490 7.91200 0.00290 0.03665 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77700 11.77280 0.00420 0.03568 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.62000 7.67000 -0.05000 -0.65189 野村精選貨幣市場基金 12.08220 12.08210 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.09000 32.02000 0.07000 0.21861 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.37190 10.36360 0.00830 0.08009 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63470 8.61930 0.01540 0.17867 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96430 7.96050 0.00380 0.04774 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88320 7.87760 0.00560 0.07109 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.78140 11.76040 0.02100 0.17857 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.60550 10.60040 0.00510 0.04811 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.53050 10.52300 0.00750 0.07127 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.57000 16.57000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.02000 18.02000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 21.42000 21.37000 0.05000 0.23397 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86280 16.86270 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.77000 18.86000 -0.09000 -0.47720 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14390 10.14570 -0.00180 -0.01774 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.30800 13.31010 -0.00210 -0.01578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00680 9.98650 0.02030 0.20327 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.94300 9.93840 0.00460 0.04629 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.62440 9.61230 0.01210 0.12588 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62880 9.61770 0.01110 0.11541 凱基台商天下基金 12.86000 12.94000 -0.08000 -0.61824 凱基台灣精五門基金 19.92000 19.88000 0.04000 0.20121 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.41730 39.15170 0.26560 0.67839 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.94190 39.70140 0.24050 0.60577 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 39.76900 39.86980 -0.10080 -0.25282 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.94320 10.92960 0.01360 0.12443 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.25470 12.26630 -0.01160 -0.09457 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.03000 12.05000 -0.02000 -0.16598 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54790 11.54780 0.00010 0.00087 凱基開創基金 25.99000 25.97000 0.02000 0.07701 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.11000 23.13000 -0.02000 -0.08647 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.47410 22.51310 -0.03900 -0.17323 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.26000 17.22000 0.04000 0.23229 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.55120 16.52080 0.03040 0.18401 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.28950 12.26920 0.02030 0.16545 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.48420 12.48250 0.00170 0.01362 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849 凱基護城河基金-台幣計價A 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 凱基護城河基金-美元計價B 13.47840 13.45650 0.02190 0.16275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.85000 36.90000 -0.05000 -0.13550 富邦NASDAQ-100基金 31.66000 31.67000 -0.01000 -0.03158 富邦上証180基金 28.14000 28.36000 -0.22000 -0.77574 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18710 0.18830 -0.00120 -0.63728 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.75000 5.79000 -0.04000 -0.69085 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.42000 37.97000 -0.55000 -1.44851 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.36000 11.26240 0.09760 0.86660 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.48550 10.40770 0.07780 0.74752 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04180 10.00090 0.04090 0.40896 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.89620 9.81120 0.08500 0.86636 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.06070 8.99340 0.06730 0.74833 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.68440 8.64910 0.03530 0.40813 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.00180 20.05700 -0.05520 -0.27522 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.37500 11.37010 0.00490 0.04310 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35330 10.40030 -0.04700 -0.45191 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91160 12.87730 0.03430 0.26636 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89840 1.89590 0.00250 0.13186 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35780 9.33300 0.02480 0.26572 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42420 1.42230 0.00190 0.13359 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77980 11.76970 0.01010 0.08581 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71450 1.71620 -0.00170 -0.09906 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14250 10.13380 0.00870 0.08585 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49510 1.49660 -0.00150 -0.10023 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.85000 13.72000 0.13000 0.94752 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.51000 26.09000 -0.58000 -2.22307 富邦日本東証基金 23.27000 23.52000 -0.25000 -1.06293 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.39000 46.02000 0.37000 0.80400 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.67000 48.33000 0.34000 0.70350 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.75000 53.39000 0.36000 0.67428 富邦台灣心基金 21.59000 21.45000 0.14000 0.65268 富邦台灣釆吉50基金 50.56000 50.19000 0.37000 0.73720 富邦台灣科技指數基金 56.77000 56.52000 0.25000 0.44232 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.27830 41.05830 0.22000 0.53582 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.46380 41.48610 -0.02230 -0.05375 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29520 0.29310 0.00210 0.71648 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52080 2.51560 0.00520 0.20671 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33820 0.33810 0.00010 0.02958 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50040 10.49810 0.00230 0.02191 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18390 2.17930 0.00460 0.21108 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32350 0.32340 0.00010 0.03092 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.03800 9.03610 0.00190 0.02103 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.59000 22.60000 -0.01000 -0.04425 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.43000 30.58000 -0.15000 -0.49052 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64640 15.64620 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.58800 39.74240 -0.15440 -0.38850 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.63630 39.44830 0.18800 0.47657 富邦長紅基金 60.73000 60.47000 0.26000 0.42997 富邦科技基金 22.62000 22.65000 -0.03000 -0.13245 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.39090 40.38770 0.00320 0.00792 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.13030 38.82310 0.30720 0.79128 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.86140 38.75130 0.11010 0.28412 富邦恒生國企ETF基金 20.57000 20.74000 -0.17000 -0.81967 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.51000 28.87000 -0.36000 -1.24697 富邦高成長基金 23.50000 23.35000 0.15000 0.64240 富邦基金A類型 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 富邦基金I類型 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 富邦深証100基金 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905 富邦富時歐洲ETF基金 20.99000 20.93000 0.06000 0.28667 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41450 0.41410 0.00040 0.09660 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38140 12.37470 0.00670 0.05414 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53980 9.53460 0.00520 0.05454 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30610 0.30580 0.00030 0.09810 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86220 8.85730 0.00490 0.05532 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.02920 9.01620 0.01300 0.14418 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.49070 9.47030 0.02040 0.21541 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.86900 8.85620 0.01280 0.14453 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.31450 9.29440 0.02010 0.21626 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.83000 20.72000 0.11000 0.53089 富邦精準基金 43.99000 43.74000 0.25000 0.57156 富邦精銳中小基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.48000 18.45000 0.03000 0.16260 富邦臺灣公司治理100基金 23.09000 22.90000 0.19000 0.82969 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.20000 16.17000 0.03000 0.18553 富邦標普美國特別股ETF基金 19.75000 19.76000 -0.01000 -0.05061 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.19030 10.14700 0.04330 0.42673 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.02660 10.04410 -0.01750 -0.17423 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.11820 10.14360 -0.02540 -0.25040 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.89250 9.85050 0.04200 0.42637 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.69090 9.70780 -0.01690 -0.17409 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.76140 9.78590 -0.02450 -0.25036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.31000 31.04000 0.27000 0.86985 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.03020 10.03540 -0.00520 -0.05182 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.00700 10.00810 -0.00110 -0.01099 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.99060 9.99470 -0.00410 -0.04102 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.03020 10.03540 -0.00520 -0.05182 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.00700 10.00810 -0.00110 -0.01099 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99060 9.99470 -0.00410 -0.04102 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68200 8.66410 0.01790 0.20660 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25270 9.23660 0.01610 0.17431 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95900 8.94300 0.01600 0.17891 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73130 9.71120 0.02010 0.20698 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.77690 9.75990 0.01700 0.17418 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47030 9.45340 0.01690 0.17877 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55050 9.53320 0.01730 0.18147 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.34960 8.31970 0.02990 0.35939 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.40510 9.37460 0.03050 0.32535 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87360 8.84470 0.02890 0.32675 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42470 10.38740 0.03730 0.35909 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.23650 10.20330 0.03320 0.32538 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73370 9.70170 0.03200 0.32984 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.00340 8.97380 0.02960 0.32985 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.57130 9.53960 0.03170 0.33230 富達卓越領航全球組合基金 15.66000 15.62000 0.04000 0.25608 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.54380 8.51370 0.03010 0.35355 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.27960 9.24990 0.02970 0.32108 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95010 8.92110 0.02900 0.32507 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.76860 9.73410 0.03450 0.35442 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.77510 9.74370 0.03140 0.32226 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.46490 9.43430 0.03060 0.32435 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.04730 9.01780 0.02950 0.32713 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54230 9.51110 0.03120 0.32804 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.63000 8.53000 0.10000 1.17233 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.84000 7.76000 0.08000 1.03093 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.72910 9.67870 0.05040 0.52073 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20860 9.17980 0.02880 0.31373 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.80120 8.77730 0.02390 0.27229 富蘭克林華美中華基金 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.02000 20.08000 -0.06000 -0.29880 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.81000 19.84000 -0.03000 -0.15121 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87550 7.85960 0.01590 0.20230 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.00200 8.98670 0.01530 0.17025 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71730 9.70080 0.01650 0.17009 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24580 9.22710 0.01870 0.20266 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16860 11.16040 0.00820 0.07347 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.78050 8.77400 0.00650 0.07408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.18210 9.17540 0.00670 0.07302 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.39980 13.39470 0.00510 0.03807 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33570 10.33170 0.00400 0.03872 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20710 10.20080 0.00630 0.06176 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70390 7.69910 0.00480 0.06234 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16730 9.16160 0.00570 0.06222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77380 10.76310 0.01070 0.09941 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59260 7.58510 0.00750 0.09888 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05410 9.04510 0.00900 0.09950 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50360 10.49770 0.00590 0.05620 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74860 7.74430 0.00430 0.05552 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12940 8.12140 0.00800 0.09851 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13890 9.13280 0.00610 0.06679 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94460 9.93800 0.00660 0.06641 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.54730 12.53510 0.01220 0.09733 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.04000 9.17000 -0.13000 -1.41767 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.74000 11.91000 -0.17000 -1.42737 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.42160 13.38700 0.03460 0.25846 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 37.96000 38.21000 -0.25000 -0.65428 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30800 10.30790 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.11000 14.16000 -0.05000 -0.35311 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.30000 16.33000 -0.03000 -0.18371 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.05230 8.09240 -0.04010 -0.49553 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.48450 10.44530 0.03920 0.37529 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.46470 9.44740 0.01730 0.18312 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.90360 10.88370 0.01990 0.18284 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.76280 6.75070 0.01210 0.17924 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.92670 8.91350 0.01320 0.14809 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.04320 10.02840 0.01480 0.14758 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.40850 10.38980 0.01870 0.17998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.13000 20.51000 -0.38000 -1.85275 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 復華人民幣貨幣市場基金 11.65330 11.65250 0.00080 0.00687 復華人生目標基金 36.37220 36.45850 -0.08630 -0.23671 復華大中華中小策略基金 8.58000 8.66000 -0.08000 -0.92379 復華中小精選基金 68.01000 68.81000 -0.80000 -1.16262 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.30960 49.55410 -0.24450 -0.49340 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.92000 8.82000 0.10000 1.13379 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.91000 7.85000 0.06000 0.76433 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 復華六年到期新興市場債券基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華台灣智能基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 復華全方位基金 29.09000 28.87000 0.22000 0.76204 復華全球大趨勢基金-美元 13.82000 13.85000 -0.03000 -0.21661 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.59000 21.62000 -0.03000 -0.13876 復華全球平衡基金-美元 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 復華全球平衡基金-新臺幣 20.42000 20.43000 -0.01000 -0.04895 復華全球物聯網科技基金-美元 16.95000 17.00000 -0.05000 -0.29412 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615 復華全球原物料基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 復華全球消費基金-新臺幣 13.42000 13.38000 0.04000 0.29895 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46830 11.44830 0.02000 0.17470 復華全球債券基金 13.33190 13.27530 0.05660 0.42636 復華全球債券組合基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.47000 14.53000 -0.06000 -0.41294 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 復華全球戰略配置強基金-美元 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 復華有利貨幣市場基金 13.44140 13.44130 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.61000 11.65000 -0.04000 -0.34335 復華亞太成長基金 14.74000 14.78000 -0.04000 -0.27064 復華亞太神龍科技基金-美元 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 復華東協世紀基金 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203 復華南非幣長期收益基金A 12.92000 12.85000 0.07000 0.54475 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291 復華南非幣短期收益基金A 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 復華美國新星基金-美元 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 復華美國新星基金-新臺幣 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 復華恒生基金 20.77000 20.92000 -0.15000 -0.71702 復華恒生單日反向一倍基金 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 復華恒生單日正向二倍基金 30.84000 31.14000 -0.30000 -0.96339 復華神盾基金 24.23330 24.36790 -0.13460 -0.55237 復華高成長基金 64.40000 64.17000 0.23000 0.35842 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40260 14.40240 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.39000 19.38000 -0.99000 -5.10836 復華富時台灣高股息低波動基金 54.59000 54.00000 0.59000 1.09259 復華復華基金 20.14000 20.07000 0.07000 0.34878 復華華人世紀基金 15.96000 16.00000 -0.04000 -0.25000 復華傳家二號基金 29.69850 29.70630 -0.00780 -0.02626 復華傳家基金 22.16390 22.56670 -0.40280 -1.78493 復華奧林匹克全球組合基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 復華新興人民幣短期收益基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 復華新興人民幣債券基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華新興市場10年期以上債券基金 19.19000 19.32000 -0.13000 -0.67288 復華新興市場高收益債券基金A 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 復華新興市場高收益債券基金B 5.47000 5.46000 0.01000 0.18315 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.72000 20.87000 -0.15000 -0.71874 復華數位經濟基金 51.68000 52.60000 -0.92000 -1.74905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78860 9.77430 0.01430 0.14630 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61210 9.59710 0.01500 0.15630 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94360 9.92900 0.01460 0.14704 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.72930 9.71410 0.01520 0.15647 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.62230 9.60910 0.01320 0.13737 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.08070 10.05960 0.02110 0.20975 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.64660 9.63160 0.01500 0.15574 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.10780 10.08490 0.02290 0.22707 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.64590 9.63090 0.01500 0.15575 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.10970 10.08680 0.02290 0.22703 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.99570 9.98350 0.01220 0.12220 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.00810 10.00660 0.00150 0.01499 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.97290 9.96430 0.00860 0.08631 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.91920 9.88880 0.03040 0.30742 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.73720 10.81880 -0.08160 -0.75424 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.91190 9.89200 0.01990 0.20117 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.91930 9.88890 0.03040 0.30742 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73570 10.81720 -0.08150 -0.75343 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.91210 9.89220 0.01990 0.20117 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.91100 9.88390 0.02710 0.27418 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.16100 9.11930 0.04170 0.45727 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25100 8.24560 0.00540 0.06549 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18570 8.18550 0.00020 0.00244 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.44870 11.39660 0.05210 0.45715 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33190 10.32530 0.00660 0.06392 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36780 10.36760 0.00020 0.00193 景順主流基金 16.55000 16.59000 -0.04000 -0.24111 景順台灣科技基金 28.85000 28.90000 -0.05000 -0.17301 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 景順全球科技基金 22.92000 22.92000 0.00000 0.00000 景順全球康健基金 19.81000 19.77000 0.04000 0.20233 景順貨幣市場基金 15.94250 15.94230 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.36000 30.49000 -0.13000 -0.42637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.77000 13.74000 0.03000 0.21834 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66490 8.65940 0.00550 0.06351 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.91300 7.91640 -0.00340 -0.04295 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.13290 11.12580 0.00710 0.06382 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14600 10.15040 -0.00440 -0.04335 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.71000 7.62000 0.09000 1.18110 華南永昌中國A股基金(美元) 7.39000 7.32000 0.07000 0.95628 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.38780 9.37460 0.01320 0.14081 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53400 9.51380 0.02020 0.21232 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67330 9.65970 0.01360 0.14079 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.82640 9.80550 0.02090 0.21315 華南永昌永昌基金 18.70000 18.72000 -0.02000 -0.10684 華南永昌全球亨利組合基金 14.30360 14.29140 0.01220 0.08537 華南永昌全球神農水資源基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 華南永昌全球精品基金 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.00000 14.06000 -0.06000 -0.42674 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860 華南永昌物聯網精選基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21170 16.21150 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.60470 23.61970 -0.01500 -0.06351 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94190 11.94180 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22350 10.21610 0.00740 0.07243 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.07340 10.07480 -0.00140 -0.01390 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.87610 9.86900 0.00710 0.07194 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.70180 9.70280 -0.00100 -0.01031 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02760 10.01860 0.00900 0.08983 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.82480 9.82440 0.00040 0.00407 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.78410 9.77530 0.00880 0.09002 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.57900 9.57860 0.00040 0.00418 華頓中小型基金 25.23000 25.42000 -0.19000 -0.74744 華頓中國多重機會平衡基金 11.83810 11.71570 0.12240 1.04475 華頓台灣基金 26.46000 26.68000 -0.22000 -0.82459 華頓平安貨幣市場基金 11.52420 11.52410 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076 華頓全球高收益債券基金A 13.45030 13.42760 0.02270 0.16905 華頓全球高收益債券基金B 8.29130 8.27740 0.01390 0.16793 華頓全球黑鑽油源基金 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61680 2.60790 0.00890 0.34127 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.67860 11.69530 -0.01670 -0.14279 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38040 0.38080 -0.00040 -0.10504 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.36650 11.31530 0.05120 0.45248 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.33150 10.28410 0.04740 0.46091 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.08490 10.04440 0.04050 0.40321 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.08160 9.04520 0.03640 0.40242 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.33990 10.30580 0.03410 0.33088 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.35090 9.32130 0.02960 0.31755 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49660 2.49410 0.00250 0.10024 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05120 2.04850 0.00270 0.13180 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69790 11.70020 -0.00230 -0.01966 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.45680 9.45870 -0.00190 -0.02009 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36230 0.36240 -0.00010 -0.02759 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29920 0.29940 -0.00020 -0.06680 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.38000 3.37000 0.01000 0.29674 匯豐中國動力基金(台幣) 15.09000 15.10000 -0.01000 -0.06623 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.60000 24.49000 0.11000 0.44916 匯豐全球趨勢組合基金 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686 匯豐全球關鍵資源基金 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 匯豐安富基金 25.84000 25.77000 0.07000 0.27163 匯豐成功基金 43.93000 43.58000 0.35000 0.80312 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57810 2.57440 0.00370 0.14372 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34000 2.33630 0.00370 0.15837 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.49230 11.48560 0.00670 0.05833 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.83910 7.83220 0.00690 0.08810 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37550 0.37540 0.00010 0.02664 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33300 0.33290 0.00010 0.03004 匯豐金磚動力基金 13.81000 13.72000 0.09000 0.65598 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98330 14.98320 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.65000 4.70000 -0.05000 -1.06383 匯豐新鑽動力基金 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30850 5.26210 0.04640 0.88178 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.92870 8.88240 0.04630 0.52126 匯豐龍鳳基金-A類型 52.91000 52.68000 0.23000 0.43660 匯豐龍鳳基金-I類型 52.91000 52.68000 0.23000 0.43660 匯豐龍騰電子基金 35.36000 35.31000 0.05000 0.14160 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22490 12.21250 0.01240 0.10154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.27000 18.19000 0.08000 0.43980 新光中國成長基金(人民幣) 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 新光中國成長基金(美元) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 新光中國成長基金(新臺幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.49320 10.45200 0.04120 0.39418 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.68030 9.67020 0.01010 0.10444 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.93580 9.92420 0.01160 0.11689 新光台灣富貴基金 23.13000 23.14000 -0.01000 -0.04322 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.51000 12.45000 0.06000 0.48193 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02320 10.00220 0.02100 0.20995 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.75110 9.72940 0.02170 0.22304 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63860 9.61830 0.02030 0.21106 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36500 9.34410 0.02090 0.22367 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 新光吉星貨幣市場基金 15.44950 15.44930 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 新光多重資產基金(A累積)美元 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 新光亞洲精選基金-美金 22.56000 22.42000 0.14000 0.62444 新光亞洲精選基金-新台幣 22.76000 22.61000 0.15000 0.66342 新光兩岸優勢基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 新光店頭基金 24.16000 24.21000 -0.05000 -0.20653 新光南非幣保本基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 21.20000 21.07000 0.13000 0.61699 新光創新科技基金 14.90000 14.81000 0.09000 0.60770 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81470 9.78730 0.02740 0.27995 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05540 10.04110 0.01430 0.14241 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.69660 9.67820 0.01840 0.19012 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.25840 9.23290 0.02550 0.27619 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.49140 9.47800 0.01340 0.14138 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.15010 9.13270 0.01740 0.19052 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 新光澳幣十年期保本基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 新光澳幣保本基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10520 10.08830 0.01690 0.16752 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.70200 9.68580 0.01620 0.16726 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65320 9.64010 0.01310 0.13589 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98540 9.97180 0.01360 0.13638 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94980 9.93900 0.01080 0.10866 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61610 9.60570 0.01040 0.10827 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59670 9.58730 0.00940 0.09805 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92770 9.91820 0.00950 0.09578 瑞銀全球創新趨勢基金 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 8.92000 0.09000 1.00897 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.84810 9.80800 0.04010 0.40885 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.35640 9.31750 0.03890 0.41749 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.75240 9.72270 0.02970 0.30547 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.32880 9.30040 0.02840 0.30536 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40050 9.36680 0.03370 0.35978 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89000 9.85490 0.03510 0.35617 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.81760 13.78030 0.03730 0.27068 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.44510 8.42230 0.02280 0.27071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.56940 37.33850 0.23090 0.61840 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.31220 38.06690 0.24530 0.64439 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.80390 39.45370 0.35020 0.88762 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22340 11.22260 0.00080 0.00713 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94960 9.95760 -0.00800 -0.08034 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.27640 12.17000 0.10640 0.87428 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.18300 9.11820 0.06480 0.71067 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.46000 9.38000 0.08000 0.85288 群益大印度基金-人民幣 12.90950 12.86580 0.04370 0.33966 群益大印度基金-美元 12.15070 12.12910 0.02160 0.17808 群益大印度基金-新臺幣 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.92210 12.92620 -0.00410 -0.03172 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.47130 12.49540 -0.02410 -0.19287 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.90450 11.90830 -0.00380 -0.03191 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.48430 10.50460 -0.02030 -0.19325 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.36990 10.37320 -0.00330 -0.03181 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.16920 9.18700 -0.01780 -0.19375 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.94210 9.94520 -0.00310 -0.03117 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.08540 9.10300 -0.01760 -0.19334 群益中小型股基金 40.84000 41.15000 -0.31000 -0.75334 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.72470 9.64530 0.07940 0.82320 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.03550 9.01080 0.02470 0.27412 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.43500 8.41710 0.01790 0.21266 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.53870 8.46900 0.06970 0.82300 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.93300 7.91130 0.02170 0.27429 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.40650 7.39080 0.01570 0.21243 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98660 10.95170 0.03490 0.31867 群益中國高收益債券基金-美元 10.63640 10.61660 0.01980 0.18650 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80590 9.81560 -0.00970 -0.09882 群益中國新機會基金N-人民幣 8.34640 8.25680 0.08960 1.08517 群益中國新機會基金N-美元 7.67000 7.62910 0.04090 0.53611 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261 群益中國新機會基金-人民幣 7.40200 7.32260 0.07940 1.08431 群益中國新機會基金-美元 8.20110 8.15740 0.04370 0.53571 群益中國新機會基金-新臺幣 7.79000 7.75000 0.04000 0.51613 群益平衡王基金 18.69760 18.73140 -0.03380 -0.18045 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.88000 5.88000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.95510 10.98130 -0.02620 -0.23859 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.46490 10.50700 -0.04210 -0.40069 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.78330 9.80680 -0.02350 -0.23963 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.34530 9.38280 -0.03750 -0.39967 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.85000 -0.03000 -0.33898 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.01930 10.01120 0.00810 0.08091 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.81060 9.80600 0.00460 0.04691 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.32320 9.31560 0.00760 0.08158 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23950 9.23510 0.00440 0.04764 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.07730 10.06920 0.00810 0.08044 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.11830 10.11350 0.00480 0.04746 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.48740 9.47980 0.00760 0.08017 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88570 9.88100 0.00470 0.04757 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14830 10.12560 0.02270 0.22418 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31690 7.30050 0.01640 0.22464 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20780 10.20360 0.00420 0.04116 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09760 10.09720 0.00040 0.00396 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22690 10.22300 0.00390 0.03815 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02990 10.02580 0.00410 0.04089 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94670 9.94630 0.00040 0.00402 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.07410 10.07030 0.00380 0.03773 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20780 10.20360 0.00420 0.04116 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09760 10.09720 0.00040 0.00396 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22690 10.22300 0.00390 0.03815 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02990 10.02580 0.00410 0.04089 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94670 9.94630 0.00040 0.00402 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.07410 10.07030 0.00380 0.03773 群益全球關鍵生技基金N-美元 10.10710 10.05090 0.05620 0.55915 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 群益全球關鍵生技基金-美元 16.53780 16.44600 0.09180 0.55819 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.23000 16.13000 0.10000 0.61996 群益印巴雙星基金-新臺幣 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 群益印度中小基金N-美元 8.73720 8.70550 0.03170 0.36414 群益印度中小基金N-新臺幣 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900 群益印度中小基金-人民幣 14.07910 14.00540 0.07370 0.52623 群益印度中小基金-美元 12.49660 12.45120 0.04540 0.36462 群益印度中小基金-新臺幣 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899 群益多利策略組合基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 群益多重收益組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 群益多重資產組合基金 15.48000 15.44000 0.04000 0.25907 群益安家基金 24.64360 24.58990 0.05370 0.21838 群益安穩貨幣市場基金 16.09110 16.09090 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.67000 24.54000 0.13000 0.52975 群益亞太中小基金 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817 群益亞太新趨勢平衡基金 16.03000 15.94000 0.09000 0.56462 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.69070 9.69030 0.00040 0.00413 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.41540 7.41510 0.00030 0.00405 群益店頭市場基金 95.36000 95.59000 -0.23000 -0.24061 群益東方盛世基金 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 群益東協成長基金-人民幣 12.93080 12.88320 0.04760 0.36947 群益東協成長基金-美元 11.35900 11.33540 0.02360 0.20820 群益東協成長基金-新臺幣 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.40090 11.41010 -0.00920 -0.08063 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.81040 10.82350 -0.01310 -0.12103 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.24770 10.25630 -0.00860 -0.08385 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.92100 9.92900 -0.00800 -0.08057 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.41030 9.42170 -0.01140 -0.12100 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.91840 8.92590 -0.00750 -0.08403 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.70880 9.71660 -0.00780 -0.08027 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.57780 9.58940 -0.01160 -0.12097 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.96310 9.97150 -0.00840 -0.08424 群益長安基金 27.50000 27.38000 0.12000 0.43828 群益美國新創亮點基金N-美元 10.39500 10.40430 -0.00930 -0.08939 群益美國新創亮點基金-美元 15.72500 15.73910 -0.01410 -0.08959 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.11000 15.11000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.99750 16.03740 -0.03990 -0.24879 群益馬拉松基金 119.69000 119.23000 0.46000 0.38581 群益馬拉松基金I類型 119.74000 119.27000 0.47000 0.39406 群益深証中小板基金 11.67000 11.85000 -0.18000 -1.51899 群益創新科技基金 31.60000 31.52000 0.08000 0.25381 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.39310 9.29100 0.10210 1.09891 群益華夏盛世基金N-美元 8.65150 8.60420 0.04730 0.54973 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 群益華夏盛世基金-人民幣 10.22910 10.11780 0.11130 1.10004 群益華夏盛世基金-美元 9.53960 9.48740 0.05220 0.55020 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.65000 15.58000 0.07000 0.44929 群益奧斯卡基金 26.55000 26.49000 0.06000 0.22650 群益新興金鑽基金-美元 11.31190 11.27430 0.03760 0.33350 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 群益葛萊美基金 22.47000 22.46000 0.01000 0.04452 群益道瓊美國地產ETF基金 19.75000 19.95000 -0.20000 -1.00251 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.98310 11.96230 0.02080 0.17388 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33580 11.31250 0.02330 0.20597 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.27490 11.25370 0.02120 0.18838 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67000 8.65500 0.01500 0.17331 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.10540 9.08680 0.01860 0.20469 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71750 8.70110 0.01640 0.18848 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.16710 10.14630 0.02080 0.20500 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03660 10.01600 0.02060 0.20567 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.01000 28.04000 -0.03000 -0.10699 德信中國精選成長基金 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 德信台灣主流中小基金 17.66000 17.70000 -0.04000 -0.22599 德信新興股票組合基金 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 德信萬保貨幣市場基金 11.93750 11.93740 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74740 10.73400 0.01340 0.12484 德信數位時代基金 27.35000 27.30000 0.05000 0.18315 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66620 11.66610 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.56000 19.72000 -0.16000 -0.81136 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.45720 10.41950 0.03770 0.36182 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.02720 14.97300 0.05420 0.36198 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.11360 8.09130 0.02230 0.27560 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.99340 10.97110 0.02230 0.20326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35900 11.33630 0.02270 0.20024 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.07360 13.03760 0.03600 0.27612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400 摩根中小基金 21.60000 21.73000 -0.13000 -0.59825 摩根中國A股基金 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 摩根中國亮點基金 12.75000 12.89000 -0.14000 -1.08611 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.11260 11.02370 0.08890 0.80644 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.36140 12.25610 0.10530 0.85916 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.44640 9.37630 0.07010 0.74763 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.51480 12.41460 0.10020 0.80711 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.42350 14.30070 0.12280 0.85870 摩根台灣金磚基金-累積型 19.42000 19.45000 -0.03000 -0.15424 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.42000 19.45000 -0.03000 -0.15424 摩根台灣增長基金 51.11000 50.93000 0.18000 0.35343 摩根平衡基金 28.62000 28.50000 0.12000 0.42105 摩根全球α基金 19.75000 19.75000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 14.92380 14.86240 0.06140 0.41312 摩根全球發現基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.68450 9.70630 -0.02180 -0.22460 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69590 10.70140 -0.00550 -0.05140 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08610 10.10760 -0.02150 -0.21271 摩根多元入息成長基金-累積型 11.40880 11.43450 -0.02570 -0.22476 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.03420 10.05570 -0.02150 -0.21381 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.63120 10.65440 -0.02320 -0.21775 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.59770 13.62730 -0.02960 -0.21721 摩根亞洲基金 55.81000 56.22000 -0.41000 -0.72928 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39410 8.38960 0.00450 0.05364 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79440 9.78660 0.00780 0.07970 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.66740 8.66550 0.00190 0.02193 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.22740 12.22080 0.00660 0.05401 摩根東方內需機會基金 17.68000 17.81000 -0.13000 -0.72993 摩根東方科技基金 34.02000 33.77000 0.25000 0.74030 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 摩根金龍收成基金 20.96000 21.18000 -0.22000 -1.03872 摩根第一貨幣市場基金 15.08360 15.08340 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 15.31000 15.14000 0.17000 1.12285 摩根新金磚五國基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 摩根新絲路基金 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 摩根新興35基金 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584 摩根新興日本基金 25.58000 25.42000 0.16000 0.62943 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.27750 7.26780 0.00970 0.13347 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.53990 9.52270 0.01720 0.18062 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29070 9.28000 0.01070 0.11530 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.54010 10.52600 0.01410 0.13395 摩根新興科技基金 51.95000 52.30000 -0.35000 -0.66922 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.27920 8.27340 0.00580 0.07010 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.52330 10.51600 0.00730 0.06942 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.49320 8.42590 0.06730 0.79873 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25270 9.17910 0.07360 0.80182 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.70300 8.64010 0.06290 0.72800 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.77480 9.69740 0.07740 0.79815 摩根龍揚基金 31.28000 31.60000 -0.32000 -1.01266 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 摩根環球股票收益基金-累積型 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31170 9.30990 0.00180 0.01933 摩根總收益組合基金-累積型 11.26390 11.26180 0.00210 0.01865 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.75000 23.71000 0.04000 0.16871 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80970 11.79670 0.01300 0.11020 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.05460 11.04530 0.00930 0.08420 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02020 10.00670 0.01350 0.13491 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20670 10.19540 0.01130 0.11083 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.61240 9.60430 0.00810 0.08434 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.70720 8.69550 0.01170 0.13455 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.33930 10.35760 -0.01830 -0.17668 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35260 10.36340 -0.01080 -0.10421 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.70550 9.73690 -0.03140 -0.32248 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80970 9.83440 -0.02470 -0.25116 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.44210 9.47260 -0.03050 -0.32198 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.54310 9.56710 -0.02400 -0.25086 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.27890 11.28920 -0.01030 -0.09124 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.06280 11.07360 -0.01080 -0.09753 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20280 10.20610 -0.00330 -0.03233 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.67170 10.68140 -0.00970 -0.09081 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.45110 10.46130 -0.01020 -0.09750 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64150 9.64460 -0.00310 -0.03214 聯邦金鑽平衡基金 22.24840 22.21770 0.03070 0.13818 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.63270 9.63330 -0.00060 -0.00623 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.90130 9.89480 0.00650 0.06569 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.62470 9.62520 -0.00050 -0.00519 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.89290 9.88640 0.00650 0.06575 聯邦貨幣市場基金 13.16810 13.16800 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.10690 16.09270 0.01420 0.08824 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.49050 12.49450 -0.00400 -0.03201 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.02360 12.02660 -0.00300 -0.02494 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.52930 11.53220 -0.00290 -0.02515 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76920 11.75380 0.01540 0.13102 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01600 11.00100 0.01500 0.13635 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45830 10.44470 0.01360 0.13021 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.55910 8.54740 0.01170 0.13688 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.10000 36.01000 0.09000 0.24993 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.56000 15.54000 0.02000 0.12870 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.39000 15.42000 -0.03000 -0.19455 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.82000 20.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.93000 18.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.46000 16.47000 -0.01000 -0.06072 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.42000 18.40000 0.02000 0.10870 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.27000 17.26000 0.01000 0.05794 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 聯博貨幣市場基金 15.00010 15.00000 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.41040 10.39430 0.01610 0.15489 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.65770 13.64110 0.01660 0.12169 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.48890 7.47730 0.01160 0.15514 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.01000 21.03000 -0.02000 -0.09510 瀚亞中國基金-人民幣 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 瀚亞中國基金-新台幣 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381 瀚亞巴西基金 4.38000 4.31000 0.07000 1.62413 瀚亞外銷基金 41.48000 41.39000 0.09000 0.21744 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.71840 10.68920 0.02920 0.27317 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.38680 10.37760 0.00920 0.08865 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.28520 12.27130 0.01390 0.11327 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22010 10.22680 -0.00670 -0.06551 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.50760 7.48680 0.02080 0.27782 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02090 8.01380 0.00710 0.08860 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.11680 8.10750 0.00930 0.11471 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.16450 7.16920 -0.00470 -0.06556 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.85750 8.84750 0.01000 0.11303 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.23660 9.21100 0.02560 0.27793 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.37550 9.36710 0.00840 0.08968 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.23250 9.22200 0.01050 0.11386 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.75220 9.73860 0.01360 0.13965 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.82180 9.79270 0.02910 0.29716 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.72650 9.71990 0.00660 0.06790 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.75220 9.73860 0.01360 0.13965 瀚亞印度基金-人民幣 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 瀚亞印度基金-美元 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 瀚亞印度基金-新台幣 28.41000 28.42000 -0.01000 -0.03519 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 瀚亞亞太基礎建設基金 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.91390 11.85660 0.05730 0.48328 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.65560 13.63630 0.01930 0.14153 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.88340 10.85500 0.02840 0.26163 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.64210 10.60890 0.03320 0.31294 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.84950 11.84300 0.00650 0.05488 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.16490 9.12120 0.04370 0.47910 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.96390 9.94560 0.01830 0.18400 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.03110 9.00750 0.02360 0.26200 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 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