美股盤中─蘋果帶動科技股走高 道瓊上漲150點

蘋果股價上漲，帶動科技股走高，支撑美國股市週四中場上漲。道瓊工業平均指數上漲逾 150 點。

台北時間 00:15

道瓊工業平均指數上漲 153.43 點或 0.58% 至 26538.71。

Nasdaq 指數上漲 72.28 點或 0.90% 至 8062.65。

S&P 500 指數上漲 19.43 點或 0.66% 至 2925.40。

蘋果股價上漲逾 2%，摩根大通銀行分析師給予該股票加碼評級，為利多。分析師預期，蘋果服務部門將強勁成長，該公司由硬體公司轉換為服務公司，速度較預期為快。

亞馬遜股價上漲 1.6%，Stifel 公司將該股價目標調高至 2525 美元，意即較週三收盤水準大幅高出近 30%。

臉書，Alphabet 與推特股價亦走高，拉抬了科技股與大盤。

投資人消化聯準會 (Fed) 最近的貨幣政策決議。週三，Fed 調高利率一碼，為今年第三度升息。Fed 並自政策聲明中，刪除了 "寬鬆" 措辭。

分析師說，Fed 的會後聲明顯示，他們將持續緩慢升息。

週三，美國股市收低。債券殖利率下降，拖累了銀行股。

美國與中國之間的貿易緊張持續升高。週三，川普總統指控中國有意干預 11 月的國會選舉。他並說，北京不希望共和黨表現良好。這促使中國政府立即回應，表示中國不會干預其他國家的內政。

川普還抨擊加拿大在討論修改北美自由貿易協定 (NAFTA) 上，進展緩慢。川普並說，他近來拒絕了加拿大總理杜魯道的單獨會晤邀約。但杜魯道政府發言人說，並未要求會晤川普。