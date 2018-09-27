【IPO追蹤】潤利海事集團(02682-HK)下月23日上市 港填海造陸成利好因素

今年5月中向港交所遞交主板上市申請的香港海事服務供應商潤利海事集團(02682-HK)於9月24日通過上市聆訊，9月27日，潤利海事集團在港舉行上市記者發布會，集團主席兼行政總裁溫子傑攜財務總監兼公司秘書梅育華及執行董事陳秀玲出席。

最新招股資料顯示，潤利海事集團此次IPO擬合共發售2.5億股，當中90%為配售部分，另10%將於香港公開發售。股份將於明日(2018年9月28日)起至2018年10月12日招股，每股發售價介乎0.5元(港元下同)至0.6元，以每手4000股計，入場費2424.18元。

潤利海事集團預計股份將於10月15日定價，並於10月23日開始正式在港交所主板掛牌買賣。保薦人為大有融資，聯席賬簿管理人雅利多證券、國泰君安國際及太平基業。

以招股價中位數0.55元計，潤利海事集團預期股份發售所得款項凈額將為9850萬元，集團擬將當中約52.8%用於收購船舶；約32.5%用於在香港設立船塢；約12.2%用於增聘員工；及約2.5%用作一般營運資金。

據悉，潤利海事集團將以約52.8%所得款項凈額，即約5200萬元收購包括拖輪、工作船、小輪及其他類型的船舶等共12艘船舶，各類船舶成本介乎70萬至800萬元不等。集團主席兼行政總裁溫子傑表示，就買船事項公司會在市場尋找合適的合作方，例如與第三方船東研討購船的機會。財務總監梅育華則指，集團采購新船的計劃乃基於看到未來一些新項目已經陸續展開，為了配合項目發展及客戶的需要所以計劃較大力度購置新船。

溫子傑隨後亦透露，集團中標價達百億元的東湧填海項目等陸續展開，相信可支撐集團未來收益的長遠增長。

此外他亦指，未來香港的海事工程市場方面，其實從官方渠道亦可獲知，目前香港推出的海事工程項目一般完結周期都比較長，有些甚至橫跨十幾年；又如填海造陸工程，溫子傑指公司作為香港海事工程企業也是受益者，相信未來香港豐富的基建項目需求可支撐公司業務的長遠發展。

文\彭小留