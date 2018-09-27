WhatsApp創始人爆料：離職是因和祖克柏在用戶隱私問題上有衝突

9 月 26 日，WhatsApp 聯合創始人布萊恩 · 阿克頓接受《福布斯》採訪時首次披露：他曾在馬克 · 祖克柏和 COO 雪莉 · 桑德伯格的重壓下，為 Facebook 鋪設了使 WhatsApp 展示針對性廣告和加速其資訊商業化的基石。

「最後，我賣掉了我的公司，我用用戶的隱私換取了利益，我做了決定但也有妥協，而這些每天都伴隨著我的生活」。阿克頓說。

WhatsApp 是一款即時通訊應用，在全球範圍內擁有超 15 億用戶，起初它提供無廣告、加密的資訊傳送模式。然而，這已經成為過去時。

2014 年，其創始人布萊恩 · 阿克頓、簡 · 庫姆將 WhatsApp 賣給 Facebook，對價 220 億美元。10 個月前阿克頓離開 Facebook，今年 4 月，庫姆也離開了 Facebook。

今年 3 月份，阿克頓的一條推特引起了熱議，響應「刪除 Facebook」的倡議，之後他就沒有再更新過推特。

阿克頓與 Facebook 的理念衝突

阿克頓對《福布斯》說，自己和祖克柏一直沒有形成一種友好關係。對於一年前的離職，他說：「他們想做那些事情，而我不想做，那好，我離開，不擋他們的路。」

WhatsApp 的創始人們是擁護用戶保密措施的狂熱者，他們認為，正因為實施資訊加密才讓 WhatsApp 獲得了前所未有的全球增長。

理念上的不合令祖克柏不悅。Facebook 企圖用兩種方式將 WhatsApp 的價值變現。第一種是，在應用中插入針對性的廣告。阿克頓說, 這種方式打破了用戶間的社交簡潔性，「有針對性的廣告讓我覺得很不開心。」阿克頓在 WhatsApp 時的格言是「無廣告、無遊戲、無花招」。這顯然和其母公司形成了鮮明對比，畢竟 Facebook98% 的營收來自於廣告。

第二種是，向企業出售可與用戶進行交流的工具。一旦企業進駐後，Facebook 還計劃將統計工具也出售給進駐企業。但 WhatsApp 滴水不漏的端對端加密功能使得雙方都無法讀取用戶資訊。阿克頓說，Facebook 並不打算破解加密系統，但是他們確實「刺探」了加密環境中的用戶，為商家提供經過分析後的資訊。

在阿克頓離職後，Facebook 到底有沒有對 WhatsApp 實施以上策略還不得而知。但 Facebook 的 COO 雪莉 · 桑德伯格在 9 月份被問及 WhatsApp 是否還繼續使用端對端加密功能時，並沒有直面回答。她只是說，「我們是加密功能的強烈支持者」。一位 WhatsApp 的發言人確認說，明年將在應用中鋪設廣告，但是用戶間資訊發送仍會在端對端加密功能下進行。

阿克頓曾提出可以在用戶免費發送大量資訊後採取小額收費模式。桑德伯格直接回絕他說，「那不足以成規模」。阿克頓稱，「他們是商人，是好的商人，只是他們所代表的商業方式、原則、倫理和政策我並不能夠認同。」

因理念不合，當阿克頓找到祖克柏表示想要依法拿走他的股權時，Facebook 方面稱，他們只是在探尋將 WhatsApp 價值貨幣化而並沒有實施那些策略。阿克頓不想繼續抗爭，於是決定離職，他說，「就像是，你想做的事情而我不想做，如果我離開的話會更好，那麼我就做到了。」

在阿克頓發表上述言論後，Facebook 高管加入到了論戰當中。

Facebook 高管大衛 · 馬庫斯周三發布長文，駁斥了阿克頓的說法，聲稱他「創下了下流的新標準」，並指責他在公司工作的時候故意延緩實現某些業務目標。

Facebook 的隱私泄露醜聞

據媒體報導，本周三，美國國會參議院商務委員會再次舉行聽證會，包括蘋果、亞馬遜、谷歌、Twitter 和 AT&T、charter 等知名科技公司均有出席。他們聽證會上表示，支持旨在保持數據隱私的聯邦立法。

科技公司，尤其是 Facebook 泄露用戶隱私數據的醜聞引發全球用戶和美國監管者的關注。

今年 3 月 17 日，Facebook 旗下數據分析公司 Cambridge Analytica 從 Facebook 用戶的個人資料中收集數據被泄露，有超過 5000 萬用戶資訊被曝光。這些數據被指用於在 2016 年美國總統大選中針對目標受眾推送廣告，從而影響大選結果。

3 月 19 日，受該醜聞影響，Facebook 股價大跌 7%，市值蒸發 360 多億美元。阿克頓就是在那時發布推特說是時候刪除 Facebook 了。

3 月 22 日，祖克柏公開道歉，他承認對 Facebook 數據泄露事件負有責任，並表示：「我們有責任保護用戶的數據，如果我們做不到這一點，我們就沒有資格再為用戶提供服務。我努力想搞清楚到底發生了什麼，要怎麼做才能防止此類事件再次發生。」

美國東部時間 4 月 10 日，扎克伯格在美國國會面對 44 位參議員、數百位記者，接受了參議院司法委員會以及商業、科技和交通委員會的長達五小時的馬拉松式質詢。期間他數次道歉，出於誠懇的道歉態度和之前已經有所準備的回答，扎克伯格扛住了這次質詢。

實際上，外界對於 Facebook 泄露用戶隱私的質疑沒有間斷過。

早在 2015 年初，比利時隱私委員會發布學術報告，稱 Facebook 侵犯用戶隱私。指責 Facebook 在未經用戶同意對非註冊會員訪問記錄追蹤。同年 11 月，比利時法院判決 Facebook 在 48 小時內停止追蹤非會員用戶資訊，否則將面臨 25 萬歐元（約合人民幣 171 萬元 ）罰款。

2013 年 6 月，Facebook 被曝出因系統中的一個安全漏洞將用戶的個人聯繫資訊（電子郵件或者電話號碼）泄漏給其他用戶，共涉及全球 600 多萬用戶。隨後 Facebook 承認此事，表示除了手機號和電郵地址，沒有其他形式的個人或者財務資訊被泄露。

2012 年 9 月，據路透社報導，Facebook 的「時間線」功能出現故障，導致用戶的個人對話消息外泄。

用戶隱私問題已經成為懸在 Facebook 頭上的利劍，而要改變其利用用戶隱私數據牟利的商業模式看起來也並不容易。