【華冠投顧】美升息、陸股升，台股還會漲嗎？

何丞唐 分析師

台股今日在金融股及風電族群帶動下，加權指數不畏道瓊連三挫，加上中美貿易戰利空鈍化，使大盤本周連收四根紅 K，終場上漲 60 點，收在 11034 點，初步站上萬一關卡，成交量放大至 1231 億元。OTC 指數則下跌 0.62%，來到 133.25 點。

盤面上，三王今皆收紅，2330 台積電上漲 0.57%、2317 鴻海上漲 1.82%、3008 大立光黑鏡頭題材加持，終場收漲 0.27%；其他個股當中，遊戲股包括 3083 網龍、3546 宇峻、3687 歐買尬等突圍上攻；今日資金仍輪動至傳產及金融族群，包括法人認養股 2371 大同、1904 正隆、1102 亞泥、1402 遠東新等收紅；其餘包括風電族群有 8367 建國新、3708 上緯、2208 台船、2617 台航、1303 南亞等有所表現；另資產股有 1439 中和、1414 東和、1459 聯發、1907 永豐餘等股價表態；金融股包括 2881 富邦金、2885 元大金、2891 中信金、2892 第一金也為撐盤要角。

台股近期雖有美股自高檔回檔，以及美 FED 確定升息，市場擔心資金排擠效應等利空，但近期台股並未大跌反應，反而量穩上漲。目前由於電子族群尚消化前波套牢賣壓，使電子上攻不易，電子成交比重仍相對偏低，從資金流向來看，外資選擇防禦性個股來作為資金停泊站，並未有大幅回流美元之跡象，為台股後市帶來支撐。操作上電子族群切勿躁進，留意賣壓消化及震盪打底，接下來有電子旺季及九月營收公佈期，為電子股提供利多上漲機會。此外，在年底選戰政策面偏多之下，大盤也將有基本支撐。

八月底的時候，「黃銅換黃金」，但大概有 8-10% 的投資好朋友，聽到是鋼鐵股，就不換了。結果現在又在問千古不變的問題：「鋼鐵股現在還可以追嗎？」這讓我想到一個小故事：小明，長大之後變大明，取了一個美嬌娘，有一天他也被問到一個千古不變的問題：「老公啊！如果我跟你媽媽掉到水裡，你會先救誰？」這應該是男性朋友最討厭被問的一個問題。大明怎麼回答他的美嬌娘：「老婆，你愛不愛我？」「愛啊！」「如果你愛我的話，那就不要問這個問題。」但他老婆還是很想知道答案，就說：「那我不愛你！」你知道大明怎麼回答她嗎？「妳不愛我！那我幹麻救妳！」

投資朋友你聽到這個故事的時候，可能會心一笑，如果當初你不想「黃銅換黃金」，那幹麻打電話來？你聽到是鋼鐵類股，就不換了；現在鋼鐵類股線型變多頭架構，鋼價又在上漲，公司獲利又好，前程一片光明，你又問說：「老師，那鋼鐵股還可不可以追？」其實老師只是點出，有一些投資朋友，他永遠在犯的錯誤。

現在離八月底大概一個月了，你當初黃銅已經換黃金的，拿出來對比看看，舉個例子，那時候有投資朋友拿賠了 10% 的飛宏，來換股買 2031 新光鋼就賺了 30%，一前一後，等於你差了 40%！所以我說過了，你要「買在大家不知道的地方、賣在大家都知道的地方」，有跟上的投資好朋友就能夠體會那種賺錢的爽感！如果你有這種感受，表示在股市當中，你已經到另一種境界了，表示賺錢只是你的附加價值，你賺到是那一份：領先所有法人穩穩的獲利，你會看到腳底下很多外資、投信在幫你抬轎，然後股價愈抬愈高、愈抬愈高… 如果能到這個境界，那穩穩的幸福就跟你吃飯喝水一樣自然了。

當市場上還有很多人身陷在泥沼當中，你沒有沒發覺你早就跳脫了，等到你在鋼鐵股賺到足夠的獲利時，你會發覺怎麼遍地都是黃金！最重要的是，要領先法人一小步，自然財富就邁進一大步！

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