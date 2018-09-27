1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
商品期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
股市Talk
外匯
新聞
即時報價
看盤室
主要匯價
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
全球市場
國際股
美股
港股
滬深股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
主題投資
基金交易平台
趨勢寶
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
交易登入
免費開戶
最新優惠
投資雷達
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
投資老司機
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
商品期貨
房產
理財
產業
時事
雜誌
鉅亨新視界
專題
虛擬貨幣
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
商品期貨
房產
理財
產業
時事
雜誌
鉅亨新視界
專題
虛擬貨幣
A股港股
港股
彭博：京東正式在泰國推出其電子商務平台
鉅亨網新聞中心
※來源：財華社
2018/09/27 15:26
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
京東正式在泰國推出其電子商務平台。(彭博)
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
留言載入中...
相關新聞
【亞洲投顧】大盤站穩11000點，按照規劃操作
17:49
【顧德投顧】聯準會升息,警告資產價格過高,美股小跌,台股免驚
17:48
搶攻自駕車商機 軟銀旗下ARM公司推出全球首個7奈米車用晶片
17:48
【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應
17:47
【華冠投顧】拉大股出小股第二集!!控盤者的秘密???
17:42
【華冠投顧】賴昇楷：台股「強中透弱」 後勢如何看待?
17:40
【元大期貨】台股期指盤後－塑化金融撐盤，震盪小漲！
17:39
貿易戰持續延燒 德國經濟成長恐難「保2」
17:38