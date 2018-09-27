全達攻雲端及物聯網市場 高毛利產品效益將顯 明年業績樂觀

全達 (8068) 致力發展雲端以及物聯網，該公司今年上半年業績損益兩平，主要獲益於轉投資方面的業務奏效，而在新業務漸有起色之下，估計再一年半左右時間，毛利率較高物聯網及雲端產品即可帶動公司進入獲利。全達今年上半年本業如電腦及零配件經銷代理等，表現較弱，主要依靠轉投資藍欣科技及電子支付業務等貢獻獲利使上半年達到損益兩平。展望未來，公司指出，除轉投資事業外，毛利率達 10% 到 15% 的新產品效益將顯現，明年獲利樂觀。



全達 8 月營收 5.08 億元，創歷史新高，月增 69.68%，年增 41.06%，法人對其第四季展望滿懷信心，公司稱儘管主要客戶集中中國，約占營收比重 5 成，且中美貿易戰持續，但目前為止，未見對營運有任何影響，期望明年表現穩健。