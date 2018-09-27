Q4面板供過於求比例4.3%全年最高 面板價格走勢添變數

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 公布最新第 2 季面板供需調查報告顯示，第 3 季受惠於旺季備貨力道增強，扭轉大尺寸面板供過於求態勢，第 4 季各應用別的需求將陸續出現修正，但供給端卻持續朝滿產目標邁進，預估面板供過於求比例達 4.3%，為全年最高，提高面板降價的風險。

WitsView 研究經理胡家榕指出，第 2 季開始監視器面板受惠於品牌擴大布局無邊框和電競產品，帶動需求成長；筆記型電腦面板因 Driver IC 供應吃緊，導致品牌紛紛提前拉貨；電視面板則因面板廠透過專案促銷推升需求增加。

整體來看，第 2 季面板需求面積高於先前預估；供應端因 SDC L7-2 和 L8 廠在 4 月進行年度歲修，加上 BOE 10.5 代線第 2 季中開始放緩投片速度，使得第 2 季面板供應面積低於預期。因此，第 2 季面板供過於求比例 (Glut Ratio) 從原先預估的 7.4% 收斂至 3.5%。

第 3 季隨著旺季促銷來臨，各應用別備貨力道增強，對面板需求面積季增達 10.6%。其中，監視器品牌持續拉高無邊框和電競產品的備貨需求；筆電品牌除面臨 Driver IC 供應吃緊，同時也因 Intel CPU 延遲出貨而影響新品鋪貨計畫，但因應傳統旺季，對面板備貨需求仍維持在一定水平。

電視面板需求同樣受惠於旺季備貨效應，加上面板價格 7 月開始上漲，品牌採購態度轉趨積極。供應方面， BOE 與 CEC 集團三條新產線積極增產，使得第 3 季供應面積季增 5.2%。由於整體需求成長幅度高於供給，第 3 季供過於求比例收斂至負 1.6%。

第 4 季開始進入年底庫存管控，即便往年電視面板需求因雙 11 及歐美年底節慶促銷而得以延續，但今年因前 3 季拉貨動能已十分強勁，預期四大應用別的需求將陸續出現修正，影響需求面積季減 3.5%。

但供給端的 3 條中國新產線為獲得政府補貼，將持續往今年設定的滿產目標邁進，推升第 4 季的供應面積仍有 2.3% 的季成長。第 4 季供過於求比例因此擴大至 4.3%，讓面板價格出現反轉的可能性增加。

分析全年狀況，WitsView 指出，今年供給端除 BOE 與 CEC 集團 3 條新產線加入外，現有產線中也有 4 條持續擴產，其中一條為友達 (2409-TW) 后里 8.5 代線，另外 3 條都是中國面板廠。預估今年面板供應面積年增 7.4% 達 201.5 百萬米平方，成為自 2013 年來年成長最高的一年。

需求方面，今年除世足賽推升電視面板需求，產品規格轉換以及電競需求提升也拉抬 PC 用面板的需求，加上在今年上半年面板價格讓利，都有助推升大尺寸面板需求面積年增 8.6% 達 196.9 百萬米平方，全年面板供過於求比例從原先預估的 5.5% 收斂至 2.4%。