康和證今除權息 擬設創投與承銷業務合作

康和證 (6016) 於今 (14) 日除權息，每股配發 0.25 元現金股息、0.55 元股票股利，除權息參考價 7.14 元，前 8 月自結稅後虧損 6034 萬元，每股稅後虧損 0.1 元，壓抑除權息股價表現。康和集團擁有擁有期貨、期經、證券投顧、保代、資產管理等公司，經紀市占率約 1.113%，融資餘額市占率為 1.97%，其開辦不限用途款項借貸、定時定額買股等新種業務，力求均衡發展，經紀業務結合大數據分析行銷策略引入客群，AI 智慧機器學習系統，強化市場的競爭力。



日前金管會為了開放券商轉投資創投、私募基金等相關規範，康和證亦申請轉投資成立創投公司，藉由與承銷業務相互合作，輔以研究團隊協助，尋找有潛力的企業，在 PreIPO 階段進行投資，獲取跨產業商機並追求獲利報酬。



逐筆交易將於 2020 年上路，頻寬需求增加且交易處理速度要求更高，對於券商而言是一大工程，康和證所研發全新電子交易系統，已測試成功且正式上線。