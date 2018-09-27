華興資本首日掛牌大跌近20% 墜破發深淵 包凡：意料之中

新經濟金融服務第一股華興資本 (1939-HK) 今 (27) 日掛牌上市，股價以發行價港幣 31.8 元平盤開出，隨後墜入跌破發行價深淵，截至發稿，股價大跌 19.182%，報港幣 25.7 元。

圖：新浪財經

事實上，華興資本暗盤出師差強人意，據昨 (26) 日輝立證券暗盤交易市場資料顯示，華興暗盤一度高見港幣 32.9 元，收報港幣 32 元，較招股價高 0.6%；而在耀才證券暗盤最高報港幣 31.95 元，收報港幣 31.9 元，較招股價微升 0.3%。

華興資本董事長包凡在上市儀式上表示，中華民的偉大復興與新經濟的快速崛起這兩大時代潮流，給予我們歷史的舞台、翱翔的天空，感謝這個時代給了我們追夢的機會。

在致辭中，包凡衷心感謝了多年來與華興一起成長的創業者夥伴：「你們是中國新經濟的開拓者，真正的英雄，感謝給我們風雨同路，並肩前行的機會。」包凡同時感謝了所有投資者的信任、支持，13 年來並肩作戰的華興人及其身後默默奉獻的華興家人。

針對華興掛牌上市首日，股價跌破發行價。包凡表示，市場上知道華興的人不多，大盤比較有挑戰，在意料之中。他強調，大盤非常波動，最主要把業務做好，短期股價不是特別看重。

華興資本成立 13 年來始終堅持為中國新經濟企業的發展提供全方位資本助力，在業內有「獨角獸推手」的美譽。截至去年底，華興資本現有客戶群在中國前 20 名新經濟公司中佔據 15 席，所服務的獨角獸客戶市值占中國獨角獸總市值的 56%。