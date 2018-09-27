Fed如期升息25個基點 人民幣中間價下調71點

美聯儲如期加息 25 個基點，人民幣中間價報 6.8642，下調 71 點，上一交易日中間價報 6.8571。在岸人民幣上一交易日收報 6.8740。

美聯儲如期加息 25 個基點

北京時間週四（9 月 27 日）凌晨 2：00 美聯儲宣布加息 25 個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至 2.00%-2.25%，符合市場預期。美聯儲此次重新確認了未來進一步加息的預期，對 2018 年 4 次、2019 年加息 3 次和 2020 年加息 1 次預期不變，並上調了今明兩年的美國 GDP 增速預期。聯儲會後聲明刪除了 “貨幣政策立場仍然寬鬆” 的措辭。消息公佈後，美元指數 (94.2687, -0.0383, -0.04%) 大幅波動，劇烈震盪，上演過山車走勢。

特朗普：對加息感到不高興

特朗普稱，對美聯儲加息感到不高興。我是一個低利率支持者。

今年早些時候，特朗普曾打破白宮傳統，公開批評美聯儲加息。他曾說：“我們正在增長，每次你增長起來，他們就想再次加息，我對此並不滿意。但同時，我讓他們做他們覺得最好的事情。”

美聯儲移除 “寬鬆” 措辭

美聯儲 9 月利率決議聲明：預計 2018 年還將加息一次，2019 年料將加息三次。從決議聲明里撤銷關於貨幣政策仍然處於寬鬆狀態的措辭。

重申漸進式加息與美國經濟擴張保持一致，相比 6 月份經濟預估，現在預計美國經濟將在 2018 年加速增長，2019 年增速將略微加快。通脹仍然保持在 2% 附近，通脹預期幾無變動，重申前景所面臨的風險 “似乎大致平衡”，勞動力市場表現強勁，經濟強勁擴張就。

Adam Buttons 表示，這是因此刪除這一措辭意味著他們將會更加緩慢地進行加息。

問題的關鍵在於美聯儲想要達到中立。他們不知道確切的位置，但由於不再寬鬆，這意味著他們可能已經是中立的了。至少，這意味著其很接近。如果美聯儲在聲明中保留 “寬鬆” 這一措辭，這將是一個強烈的信號，表明為了達到中性，未來會有更多的加息。

但這並不能說明美聯儲將會有多緊縮。如果他們害怕通貨膨脹，他們就會加息至中性之上。美聯儲理事布雷納德還提出了短期中立和長期中立的觀點。因此，儘管他們可以將利率提高到長期的中立立場，但這並不一定高於短期中立。

全球多個央行緊跟美聯儲加息步伐

美聯儲利率決議公佈後，全球多個央行緊跟美聯儲加息步伐，巴林、沙特、阿聯酋央行相繼宣布將基準利率提高 25 個基點。

離岸人民幣兌美元波幅不大

雖然美聯儲加息使人民幣匯率承壓，但離岸人民幣兌美元波幅較小，目前持穩在 6.80 關口。此前，報告顯示倫敦人民幣離岸市場平穩快速發展。

倫敦金融城政策與資源委員會主席孟珂琳表示，最新季度報告展示了倫敦離岸人民幣業務的發展情況。離岸人民幣使用量在增長，倫敦依然保持亞洲以外領先的離岸人民幣中心的地位。