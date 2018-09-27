貴金屬盤後─黃金收於三週低點 但Fed升息後 反彈上揚

黃金價格週三下跌，收於約三週低點。在聯準會 (Fed) 一如預期宣布今年第三度升息後，於電子盤交易中，黃金反彈上揚。

美國央行週三調高利率範圍到 2% 至 2.25%，並表示 12 月準備再度升息。Fed 並改變了措辭，可能意味未來升息速度將減緩。

分析師說，金融市場已預期 Fed 週三將升息一碼，因而已有所反應，亦為黃金近幾週價格疲軟的原因。

自 2015 年 12 月開始的本波利率正常化週期中，Fed 已七次升息，每次升息前，在投機性需求下，美元走強，黃金則疲弱。但在宣布小幅升息後幾日，幾週或幾個月後，投機客通常會軋平倉位，獲利了結，賣出美元，並回補黃金空頭倉位。

12 月黃金下跌 6 美元，或 0.5%，收於每盎司 1199.10 美元，創 9 月 4 日以來最低收盤水準。Fed 升息消息公布後，於電子盤交易中，12 月黃金上漲至每盎司 1202 美元。

市場預期 2018 年將升息四次。今日 FOMC 的會後聲明亦表示該預期仍不變，12 月將再度升息。

黃金對升息反應敏感，因為升息將推升美元，降低黃金的吸引力。

今年以來，根據交易最熱絡合約，黃金下跌了 8.3%，美元指數則上漲了約 2.3%。

12 月白銀下跌 0.6% 至每盎司 14.401 美元。12 月銅上漲 0.2% 至每磅 2.828 美元。

1 月白金上漲近 0.4% 至每盎司 829.10 美元。12 月鈀金收高 0.9% 至每盎司 1063.10 美元。