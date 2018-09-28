貴金屬盤後─Fed升息 美元上漲 黃金收低11.70美元

黃金期貨週四收盤創近六週低點。聯準會 (Fed) 週三升息後，美元指數今日走高，為黃金帶來壓力。

分析師說，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 終值公布後，亦使得黃金受到壓力。該數據證實美國經濟成長強勁，Fed 決策官員態度更加鷹派。

Fed 週三調高聯邦基金利率範圍至 2% 到 2.25%，為今年第三度升息，並表示準備於 12 月再度升息。

12 月黃金下跌 11.70 美元，或 1%，收於每盎司 1187.40 美元，創 8 月 17 日以來收盤低點。

美元指數上漲 0.7% 至 94.838%，為黃金市場利空。

黃金對升息極為敏感，因升息能推高美國債券殖利率，降低黃金的吸引力，亦能推升美元，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

2018 年以來，黃金價格下跌近 11%，美元指數則上漲約 2.8%。

分析師說，黃金展望仍傾向走低，因為利率持續走高，黃金的趨勢仍屬跌勢。

其他金屬交易中，12 月白銀下跌 0.8% 至每盎司 14.29 美元。12 月銅下跌 1.6% 至每磅 2.783 美元。

1 月白金下跌 1.7% 至每盎司 814.70 美元。12 月鈀金則清除早場跌幅，收高 0.8% 至每盎司 1071.20 美元，連續第十二天上漲，預期今年汽車業的鈀金需求將創新高，為利多。