貴金屬盤後─黃金收高0.7美元 等待週三Fed利率決議

黃金期貨週二小幅收高，美元指數疲軟提供了黃金市場支撑。週三，聯準會 (Fed) 將公布利率決議，可能決議今年第三度升息。

12 月黃金上漲 70 美分，或近 0.1%，收於每盎司 1205.10 美元。

今年以來，黃金下跌了 8%，美元指數則上漲約 2.2%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

Fed 的政策會議將於周三結束，市場預期升息一碼的機率為 90%。市場預期 2018 年將升息四次。但因貿易爭議，加上全球經濟有減緩跡象，交易員對升息四次的信心有所下降。

分析師說，升息在市場已有所反應，但黃金投資人仍將注意經濟情況，及 Fed 主席鮑爾的記者會。若鮑爾的談話偏向中性或鴿派，可望支撑黃金價格，尤其若提到貿易動盪的風險，對黃金更屬利多。

長期而言，分析師仍看漲黃金。美國期中選舉，全球政局緊張，尤其美國財政惡化，均有利推升黃金上揚。預期明年黃金可望觸及 1500 美元水準。

12 月白銀上漲 1.1% 至每盎司 14.493 美元，12 月銅下跌 0.4% 至每磅 2.824 美元。

預期全球需求轉強，鈀金再度創 2 月以來最高收盤水準。12 月鈀金上漲 0.2% 至每盎司 1053.80 美元，連續第十天上漲。10 月白金下跌 0.8% 至每盎司 822.90 美元。