美股盤後─鮑爾談話 銀行股下跌 道瓊收低107點 盤中上漲逾110點

美國聯準會 (Fed) 今日決議升息一碼。但 Fed 主席鮑爾談話却又使得利率走低，銀行股隨之下跌，美國股市週三收低，跌回早場漲幅。道瓊工業平均指數早場一度上漲逾 110 點。



道瓊工業平均指數收低 106.93 點或 0.40% 至 26385.28。

Nasdaq 指數收低 17.10 點或 0.21% 至 7990.37。

S&P 500 指數收低 9.59 點或 0.33% 至 2905.97。

費城半導體指數收低 12.97 點或 0.95% 至 1351.85。

Fed 宣布今年第三度升息後，鮑爾說，他並未見到通貨膨脹意外上升。他並指出，「這不在我們的預測之中。」

該談話使得利率走低，銀行股亦隨之下跌。10 年期債券殖利率下降至 3.06%。美國銀行與花旗集團均下跌逾 1%。

週三稍早，Fed 官員調高了今年與明年的美國經濟成長展望，2018 年經濟成長率預測由 2.8% 調高至 3.1%，2019 年亦由 2.4% 調高至 2.5%。

Fed 今日決議調高聯邦基金利率目標範圍，由 1.75% 至 2% 調高至 2% 至 2.25%，為自 2015 年以來，第八次升息。

Fed 在其會後聲明中，取消了 "寬鬆" 的措辭。有交易員認為，這可能意味升息已近結束。

Fed 宣布升息後，股市上漲至盤中高點。但在鮑爾回答問題後，股市回檔。

分析師說，取消寬鬆措辭，市場最初解讀為 Fed 緊縮週期結束。但隨後鮑爾說，取消該措辭並不代表央行的貨幣政策正常化過程有任何改變。

此外，川普總統週二在聯合國大會上發表演說，他為自己的貿易立場進行辯護，他告訴國際領袖說，美國不會再忍受貿易不公，會根據國家利益採取行動。

川普又繼續批評 OPEC 國家，他說該集團向世界其他地區大敲竹槓，賣出高價原油，中飽私囊。

分析師說，長期而言，因經濟與企業獲利成長強勁，對美國股市仍屬利多。