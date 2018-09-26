〈創新論壇〉劉文雄：美中貿易戰是危機也是轉機 產業可藉此時轉型

工研院院長劉文雄今 (26) 日表示，未來在智慧機械產業中，服務將成為一大部分，軟體也會成為一大部分，硬體的佔比將會越來越小，在新世紀的製造業，數據分析很重要，將來要比拚的並非廉價勞工或成本多低，而是誰能符合客戶需求、誰對客戶而言較有價值，他並認為美中貿易戰是危機也是轉機，也是許多產業該藉此轉型的時機。

2018 科技論壇「數位創新、企業新創」今日登場，劉文雄應邀以「科技新藍海 產業新商機」為題演講。談及智慧機械，劉文雄指出，以前機械業大多集中在歐洲與美洲，但據麥肯錫報告指出，未來機械製造將會轉移至亞洲，越是一般性的商品，份額佔比將會越來越少，必須提高機器價值、做出差異性。

劉文雄表示，未來在智慧機械產業中，服務將成為一大部分，軟體也會成為一大部分，硬體的佔比將會越來越小，逐漸轉變為商品。

台灣機械工業勞動人口約 30 萬人，而台灣為全球最大的半導體設備製造市場，也是最大的工具機機床製造國，劉文雄認為，若不轉型，台灣很快就會被世界領先的國家吞沒，在新世紀的製造業，數據分析很重要，將來要比拚的並非廉價勞工或成本多低，而是誰能符合客戶需求、誰對客戶而言較有價值。

劉文雄指出，台灣是一個小國家，要創造新企業，就必須跳脫競爭市場模式，以現有問題尋求創新解決方案，要找到沒人競爭的藍海，才有成功的機會，讓競爭變得無關緊要。

劉文雄也說，美中貿易戰是個危機也是轉機，也是許多產業應該轉型的時機，他並認為，美中貿易戰只是美國總統川普的手段，要將製造業帶回美國，但絕非以廉價勞工來讓製造業回流，而是利用新科技改進生產線。