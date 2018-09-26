創業家子公司松果購物2020年上櫃 今年交易額目標上看10億元

創業家 (8477) 子公司創宇行動今日舉行 IPO 簽約記者會，創宇行動董事長郭家齊表示，創宇行動旗下的 B2B2C 電商平台松果購物於去年 12 月已轉虧為盈，今年上半年獲利達 1000 萬元，並持續成長當中，因此有意將公司推到資本市場，預計在 2019 年登興櫃，目標於 2020 年掛牌上櫃。郭家齊指出，松果購物於 2016 年 5 月成立，開站至今交易額累計突破 10 億元，APP 下載量超過 100 萬，帶動整體行動端業績占比達八成，約有 3200 個店家進駐，有超過 12 萬個商品，今年 1-8 月交易額達 5.1 億元，年增 160%，今年度目標交易額則上看 10 億元，並再創獲利新高峰。



郭家齊提到，創宇行動會有想上櫃的計畫，除了是為充實營運資金外，也希望藉此增加供應商信心，此外，由於松果購物為原生的 APP 行動購物平台，每年在 AI 技術成本占比高於同業，因此也希望藉由 IPO 吸引更多技術人才加入，持續強化 AI 服務及營運績效。