「以債養股」創造每月9萬現金流！理財達人：記錄收入比支出更重要

撰文／林心怡

早期在上市科技公司上班的郭俊宏，第一次認購自家股票，股價就在一年內從 15 元飆漲 5 倍，在那個台股大多頭的年代，不論台股還是海外股票基金都是「賺多賠少」；可惜，2000 年遭遇網路泡沫，在台股受傷後，他才老老實實從記帳節流開始，重新儲備資金，做好投資理財規畫，甚至學出心得，還考上 CFP（國際金融理財規畫師）的證照。

「以債養股」 創造每年固定收入

記帳，一開始只記錄每月支出，郭俊宏不否認，透過不斷檢視消費行為，的確能達到一定程度的減少浪費效果。「但這樣的記帳動作卻沒法持續……。」

「後來，我決定記錄收入。」這個小小轉變，讓他的筆記產生了截然不同的功能。簡單來說，單純的支出筆記，能夠讓你思考如何節流，而當記錄收入之後，「很自然地，就會思考如何開源。」郭俊宏回憶，當時連續記了幾個月，會對「靠固定薪水無法變有錢」這件事開始有感，於是，設法創造穩定現金流的想法油然而生，固定收益債券基金，就成了他的解方之一。

十年前，郭俊宏開始紀律投資年配息 7％以上的債券型基金，以三年為一個多頭循環週期，期間他會把「配息再投入」拿去買股票或股票型基金，透過「以債養股」創造每年固定的現金流。

「基金理財就好比運動，要持之以恆，效果才會顯著……。」有固定運動習慣的郭俊宏分析，以一個月薪 4 萬元、27 歲的上班族為例，若拿每月收入的三成，約一萬二千元試算，假設定期定額買股票型基金的年預期報酬是 10％，每三年為一週期，三年後可累積到五十萬元，再將這 50 萬元單筆投入配息基金，以 7％配息率來算，每月就可獲得將近 3000 元配息。

他繼續推算，隨著薪資水準提高，之後，若再將定期定額投資股票型基金加碼到月扣 15000 元，仍以三年為一週期，以此類推，估計 45 歲時，月配息收入至少有 32400 元。光是這樣試想，用配息基金創造穩定現金流，就是一個安心賺的理財方案。

寫下市場變數 隨時留意減碼警訊

當然他也知道，真實世界裡，經濟環境不可能乖乖依循著自己的盤算，因此，一方面必須嚴格篩選基金，並嚴設停利點，另一方面，也得在筆記上隨時記錄可能影響投資計畫的大環境變數。

在篩選固定配息基金部分，郭俊宏會透過「鉅亨網」之類的網路基金平台，先做投資池的篩選，條件包括年化配息率為 7％、晨星評級超過 三顆星，並搭配觀察三年總報酬率，在同類型基金先取前四分之一，再搭配過去三年夏普值大於 0.5 的基金。

在定期定額投資股票型基金部分，重點則是設定停利，他的基本原則是獲利 10％以上即考慮贖回，待回跌後再投入，並重啟定期定額，目前包括陸股與美股基金，都是他持續扣款的標的。

對比當年記帳本「收入」欄只有「薪水」一項來源，如今，他的 EXCEL 檔有著多種基金收益紀錄，薪水反而像配角。



來源：《今周刊》 1136 期

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